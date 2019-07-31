Субкомпактный паркетник Changan CS35 второго поколения радикально сменил имидж. В российских автосалонах автомобиль появится с 5 августа.

В Поднебесной презентация CS35PLUS состоялась осенью 2018 года, и спустя два месяца автомобиль стал бестселлером на местном рынке. Ежемесячно в стране продается более 20 тысяч машин этой модели.

Стиль кроссовера кардинально изменился: он получил практически европейскую внешность: на смену округлым формам пришли угловатые очертания, которые делают новый CS35 слегка похожим на VW Tiguan. У Changan CS35PLUS — панорамная крыша, увеличенные колесные арки, каскадная решетка радиатора и агрессивные линии кузова.

Автомобиль является одним из самых вместительных в своем классе, его габариты чуть выросли относительно модели первого поколения и составляют: длина — 4335 мм, ширина — 1825 мм, высота — 1660 мм.

Двигатель прежний, 1,6-литровый, при этом его мощность увеличена на 15 л.с. за счет технологии прямого впрыска и теперь составляет 128 л.с. Он агрегатируется 6-ступенчатой автоматической коробкой передач третьего поколения производства компании Aisin, гарантирующей плавное переключение скоростей. Напомним, для автомобиля первого поколения доступны 5-ступенчатая механика и 4-диапазонный автомат.

В новом автомобиле появились бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя, система Start/Stop, климат-контроль с функцией ионизации, круиз-контроль, камера заднего вида, датчики парковки с расстоянием до объекта, электропривод зеркал с функцией складывания.

В Changan CS35PLUS четыре подушки безопасности (фронтальные и боковые), электрорегулировка сиденья водителя, электрический люк, регулировка руля по высоте и по вылету, 10,25-дюймовый экран с разрешением 1920х720, возможность воспроизведения музыки через Bluetooth, функция использования громкой связи, кнопки управления функциями автомобиля на руле, персонификация мультимедиа под конкретного водителя.

Для удобства водителя и пассажиров автомобиль оснащен 30 разными отсеками для хранения вещей, что позволяет органично разместить все необходимое.

В Changan уверены, что одним из слагаемых комфорта водителя и пассажиров являются виброакустические параметры, поэтому показатель уровня шума для Changan CS35PLUS всего лишь 36,2 дБ на холостых оборотах, а при максимальной скорости — не более 62 дБ. Низкий уровень вибрации делает процесс старта двигателя почти незаметным.

Стоимость кроссовера Changan CS35PLUS будет начинаться от 969 900 рублей, о комплектациях пока речи нет. Отметим, что у модели первого поколения их две. Сейчас на российском рынке продается модель первого поколения, ее стоимость начинается от 819 900 рублей.

В феврале 2018 года в Липецкой области было запущено производство полноразмерных SUV Changan CS75.



Фото: Changan