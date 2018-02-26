В России начали собирать еще один китайский кроссовер

Производство полноразмерных SUV Changan CS75 запущено в Липецкой области.

В индустриальном парке «Рождество» под Липецком началось производство китайских кроссоверов Changan CS75. Здесь налажена крупноузловая сборка, сварка и покраска. Уже сейчас, сообщает ТАСС, собрано несколько десятков автомобилей, до конца года планируется произвести 500 штук.

Китайская компания Changan провела сертификацию липецкого предприятия, сотрудники прошли обучение и получили техническую документацию. Инвестиции в завод осуществила компания «Ирито», администрация Липецкой области поддержала проект в рамках создания автомобильного кластера. Так, рядом налажено производство шин и металлического корда для покрышек.

Сейчас на заводе выпускают еще и кроссоверы Changan CS35, в 2017 году собрали около 2 тыс. автомобилей этой модели. Ранее на территории индустриального парка выпускали автомобили марки Great Wall H3 и H5, но после изменения ситуации на российском рынке их производство было приостановлено.

Кроссовер CS75 вывели на рынок в декабре прошлого года, его предлагают в двух комплектациях — как с передним, так и с полным приводом.

Собственный завод в Липецкой области собиралась построить другая китайская компания — Lifan. Планы постоянно менялись, и в конце концов строительство отложили на неопределенный период.

В прошлом году в России было продано 1411 автомобилей марки Changan против 540 в 2016-м. Сейчас марка представлена в нашей стране двумя кроссоверами: CS35 и CS75.



Фото: Changan