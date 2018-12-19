Сегодня, в 17:15 Новый «китаец» Changan CS55: ждем появления в России Среднеразмерный кроссовер дополнит модельный ряд китайской марки, представленный в нашей стране. Продажи новинки на российском рынке стартуют уже в ноябре текущего года.
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Changan CS55 спроектирован в европейском дизайн-центре Changan, расположенном в Турине, поэтому внешность у него вполне европейская. Инженеры, в свою очередь, сделали упор на безопасность, что также в европейских традициях.
Паркетник оснащается турбированным 1,5-литровым мотором мощностью 143 л.с. и крутящим моментом 225 Н.м. Работает он в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой Aisin 3-го поколения. Будет ли у автомобиля полный привод, пока не сообщают, все станет известно ближе к старту продаж.
Инженеры позаботились о комфорте водителя, поэтому помимо выразительного дизайна (и все-таки он до сих пор «цитирует» продукцию марки Land Rover!), безопасности и динамичного характера CS55 предлагает такие функции, как бесключевой доступ в салон, электромеханический стояночный тормоз, двухзонный климат-контроль и многое другое.
Интерьер нового кроссовера отличается комфортом и вместительностью: у него эргономичные сиденья, учитывающие положение всего тела, а для хранения вещей в салоне предусмотрено 35 различных ниш.
В CS55 оцинкованный кузов и усовершенствованная система шумоизоляции (при холостых оборотах уровень шума составляет всего 36 дБ).
Такой же показатель и у другой новинки Changan — CS35 PLUS, которая совсем недавно появилась на российском рынке. Пока же в модельную линейку Changan в России входят кроссоверы CS35, CS35 Plus и CS75 стоимостью от 789 900 до 1 169 900 рублей. Фото: Changan
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