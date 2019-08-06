Сегодня, в 12:17 Новый китайский кроссовер за миллион (с небольшим) — уже скоро Сейчас модель находится на последнем этапе российской сертификации и выйдет на рынок в ближайшее время, сообщили в компании. А комплектаций будет две — Comfort и Luxury.
Материалы по теме
Напомним, под капотом
CS35 PLUS находится 1,6-литровый, мощностью 128 л.с. мотор, который агрегатируется 5-ступенчатой механической коробкой передач или 6-ступенчатым автоматом Aisin. Changan
Уже в базовой комплектации
MT Comfort автомобиль оснащен фронтальными подушками безопасности водителя и пассажира, ABS+EBD, ESP, противобуксовочной системой, ассистентом экстренного торможения, ассистентом старта на подъеме, системой контроля давления в шинах, а также кожаным рулем, бортовым компьютером с 4-дюймовым цветным дисплеем, кожаным рулем, 10-дюймовым дисплеем мультимедиасистемы, Bluetooth и датчиками света.
Паркетник в этой комплектации с механической коробкой передач обойдется в
1 079 900 рублей, с автоматом — 1 219 900 рублей.
Комплектация
Luxury дополнена системой бесключевого доступа с запуском/остановкой двигателя кнопкой, электрорегулировкой сиденья водителя в 6 направлениях, обогревом передних сидений, электрохромным салонным зеркалом заднего вида, климат-контролем и камерой заднего вида.
За
Luxury с механикой попросят 1 019 900 рублей, за версию с АКП — 1 219 900 рублей.
Сегодня компания сообщила, что кроссовер находится на последнем этапе российской сертификации и выйдет на рынок в ближайшее время. Ранее в салоны официальных дилеров он должен был поступить 5 августа.
Фото: Changan
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter