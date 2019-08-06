Новый китайский кроссовер за миллион (с небольшим) — уже скоро — журнал За рулем

Новый китайский кроссовер за миллион (с небольшим) — уже скоро

Сейчас модель находится на последнем этапе российской сертификации и выйдет на рынок в ближайшее время, сообщили в компании. А комплектаций будет две — Comfort и Luxury.

Changan CS35
Changan CS35

Changan > CS35

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Напомним, под капотом Changan CS35 PLUS находится 1,6-литровый, мощностью 128 л.с. мотор, который агрегатируется 5-ступенчатой механической коробкой передач или 6-ступенчатым автоматом Aisin.

Уже в базовой комплектации MT Comfort автомобиль оснащен фронтальными подушками безопасности водителя и пассажира, ABS+EBD, ESP, противобуксовочной системой, ассистентом экстренного торможения, ассистентом старта на подъеме, системой контроля давления в шинах, а также кожаным рулем, бортовым компьютером с 4-дюймовым цветным дисплеем, кожаным рулем, 10-дюймовым дисплеем мультимедиасистемы, Bluetooth и датчиками света.

Паркетник в этой комплектации с механической коробкой передач обойдется в 1 079 900 рублей, с автоматом — 1 219 900 рублей.

Комплектация Luxury дополнена системой бесключевого доступа с запуском/остановкой двигателя кнопкой, электрорегулировкой сиденья водителя в 6 направлениях, обогревом передних сидений, электрохромным салонным зеркалом заднего вида, климат-контролем и камерой заднего вида.

За Luxury с механикой попросят 1 019 900 рублей, за версию с АКП 1 219 900 рублей.

Сегодня компания сообщила, что кроссовер находится на последнем этапе российской сертификации и выйдет на рынок в ближайшее время. Ранее в салоны официальных дилеров он должен был поступить 5 августа.

Фото: Changan

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