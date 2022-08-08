Самая подходящая машина для семьи: неожиданный вывод экспертов

Чтобы выяснить, какой тип кузова наиболее практичен, «За рулем» сравнил кроссовер Geely Coolray, универсал Лада Веста SW Cross и лифтбек Skoda Rapid.

Конечно, универсал практичнее! Так скажут многие. Правда, вряд ли купят такую машину — отчасти из-за стереотипа, что это вариант для дачников.

Зато кроссоверы разбирают на ура — по форме кузова они очень напоминают универсалы, будучи выше и престижнее.

А если всё же клиренс не нужен и хочется легковую машину? Хэтчбеки — маленькие. А у седанов неудобные багажники. Тогда — компромисс в виде лифтбека?

В соревновании на звание самого «хозяйственного» от лица кроссоверов выступает Geely Coolray — популярный «китаец» размером с Крету и Duster. Из компактных и относительно доступных универсалов осталась только Лада Веста. А честь лифтбеков будет отстаивать Skoda Rapid.

Лада Веста SW Cross

Седан дебютировал в конце 2015 года. Универсал и кросс-версия появились двумя годами позже. Выход обновленной машины Веста NG отложен.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

1,6 (106 л.с.) — от 1 328 900 ₽

1,8 (122 л.с.) — от 1 358 900 ₽

1,6 (113 л.с.) — от 1 463 900 ₽ Skoda Rapid

Лифтбек дебютировал на российском рынке в 2014 году. Через три года пережил рестайлинг, и в 2020 году — еще один (порой его называют сменой поколений). Все автомобили на российском рынке — калужской сборки.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

1,6 (90 л.с.) — от 1 602 000 ₽

1,6 (110 л.с.) — от 1 781 000 ₽

1,4Т (125 л.с.) — от 1 992 000 ₽ Geely Coolray

Компактный паркетник представлен в России в 2020 году. Полноприводных версий нет. Автомобили для России собираются на заводе «БелДжи» (Жодино, Беларусь).

ДВИГАТЕЛИ: бензиновый:

1,5 (150 л.с.) — от 2 299 990 ₽

Skoda Rapid

Багажник Рапида покоряет проемом. Покатая пятая дверь позволяет без проблем запихнуть даже самый неудобный груз — горный велосипед. Торчащие педали, руль и нескладываемая рама — но в Шкоду он влезает без проблем. Сначала я по привычке снял переднее колесо — но можно этого и не делать.

Багажник Шкоды отделан ворсом, потому дольше сохранит лоск. В спинках задних сидений есть люк для длинномеров

Rapid — лидер по объему багажника под полкой: 428 литров по нашей методике. Если грузить под потолок, можно добавить еще 100 литров. В Шкоду с ее широченным дверным проемом грузить велосипед легче всего. Переднее колесо можно было не снимать — влез бы и так.

Rapid: высота порога — 713 мм. В поднятом состоянии дверь открывается почти на два метра. Но очень высокие люди могут удариться о замок, висящий на 5 см ниже. Под полом — запаска на «штамповке» и неплохое отделение. Есть боковые карманы и удобные крюки для сумок.

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В салон помещается двухметровый длинномер, для которого не нужно откидывать секцию заднего сиденья — есть лючок.

Главная проблема — не поцарапать бампер при загрузке. И порог осложняет жизнь. Он не очень высок (чуть больше 70 см от земли), но сильно выше уровня пола в багажнике.

Конечно, лифтбек — не универсал. Если объем багажника «под полкой» превышает 400 литров, то прирост объема при загрузке до потолка, а точнее до покатого стекла — всего 100 литров. И, например, большую собаку в таком багажнике возить сложно — не слишком-то ей там удобно.

Салон собран качественно, но просчеты есть. Например, тоннель организован не очень. Поставить рядом два стакана не выйдет, нет нормальной площадки под смартфон. Второй ряд не будет тесным ни для кого.

Skoda традиционно радует мелочами вроде очечника с мягкой обивкой — даже в недорогих моделях. У задних сидений может быть обогрев. Для зарядки смартфона понадобится провод с разъемом Type-C.

Продолжение — на следующей странице.