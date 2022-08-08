Самая подходящая машина для семьи: неожиданный вывод экспертов

Конечно, универсал практичнее! Так скажут многие. Правда, вряд ли купят такую машину — отчасти из-за стереотипа, что это вариант для дачников.
Зато кроссоверы разбирают на ура — по форме кузова они очень напоминают универсалы, будучи выше и престижнее.
А если всё же клиренс не нужен и хочется легковую машину? Хэтчбеки — маленькие. А у седанов неудобные багажники. Тогда — компромисс в виде лифтбека?
В соревновании на звание самого «хозяйственного» от лица кроссоверов выступает Geely Coolray — популярный «китаец» размером с Крету и Duster. Из компактных и относительно доступных универсалов осталась только Лада Веста. А честь лифтбеков будет отстаивать Skoda Rapid.
|Лада Веста SW Cross
Седан дебютировал в конце 2015 года. Универсал и кросс-версия появились двумя годами позже. Выход обновленной машины Веста NG отложен.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:
1,6 (106 л.с.) — от 1 328 900 ₽
1,8 (122 л.с.) — от 1 358 900 ₽
1,6 (113 л.с.) — от 1 463 900 ₽
| Skoda Rapid
Лифтбек дебютировал на российском рынке в 2014 году. Через три года пережил рестайлинг, и в 2020 году — еще один (порой его называют сменой поколений). Все автомобили на российском рынке — калужской сборки.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:
1,6 (90 л.с.) — от 1 602 000 ₽
1,6 (110 л.с.) — от 1 781 000 ₽
1,4Т (125 л.с.) — от 1 992 000 ₽
| Geely Coolray
Компактный паркетник представлен в России в 2020 году. Полноприводных версий нет. Автомобили для России собираются на заводе «БелДжи» (Жодино, Беларусь).
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый:
1,5 (150 л.с.) — от 2 299 990 ₽
Skoda Rapid
Багажник Рапида покоряет проемом. Покатая пятая дверь позволяет без проблем запихнуть даже самый неудобный груз — горный велосипед. Торчащие педали, руль и нескладываемая рама — но в Шкоду он влезает без проблем. Сначала я по привычке снял переднее колесо — но можно этого и не делать.
В салон помещается двухметровый длинномер, для которого не нужно откидывать секцию заднего сиденья — есть лючок.
Главная проблема — не поцарапать бампер при загрузке. И порог осложняет жизнь. Он не очень высок (чуть больше 70 см от земли), но сильно выше уровня пола в багажнике.
Конечно, лифтбек — не универсал. Если объем багажника «под полкой» превышает 400 литров, то прирост объема при загрузке до потолка, а точнее до покатого стекла — всего 100 литров. И, например, большую собаку в таком багажнике возить сложно — не слишком-то ей там удобно.
Продолжение — на следующей странице.