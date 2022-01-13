Кроссовер за 2 миллиона - без очереди и на «фарше»

На вторичном рынке есть отличная модель: крепкая, надежная, универсальная, богато оснащенная и престижного бренда. А по цене - как новый бюджетный кроссовер.

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Если знать, где и что искать, то подобрать себе отличный автомобиль за приемлемые деньги вполне вероятно, считает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. В подтверждение своих слов он приводит очень веский аргумент.

Крутой кроссовер, возраст до семи лет, пробег 50–150 тысяч километров и при бюджете в 2 млн рублей — знакомьтесь: рестайлинговый Volvo XC60 первого поколения. Ну конечно, вы уже знакомы! Машина-то популярная.

За пару миллионов рублей можно купить этого красавца в бодром состоянии и в возрасте от 4 до 7 лет, с пробегом от 90 до 150 тысяч километров. При этом у автомобиля просторный салон при удобных для города габаритах (длина составляет 4644 мм), большой дорожный просвет (230 мм) и весьма вместительный багажник (490 литров).

Вас смутил пробег? Или, может, вероятная сумма транспортного налога? Двигатели мощностью 245 и 249 л.с. и объемом 3 и 3,5 литра на вторичном рынке — редкость, да и спрос на них не так велик именно из-за мощности, объема и проблем с растяжением цепи у бензинового агрегата.

Но обратите внимание на 2,4-литровый турбодизель мощностью 181–215 л.с. Это беспроблемный мотор, который при хорошем качестве топлива и внимании к приводным ремням способен пройти 350 тысяч километров и больше.

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Что касается коробок передач, то все автоматы (механических коробок не было) работают исправно долгие годы. Единственное слабое место — электроника. Но у кого сегодня с ней нет проблем? В случае с XC60 речь не о поломках, а о сбоях, которые как появляются, так и исчезают.

Эксперт уверяет, что этот кроссовер можно брать — прослужит он долго и не доставит неприятностей.

А здесь вы найдете еще 7 вариантов подобных кроссоверов за 2 млн рублей от Сергея Зиновьева.

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Фото: Volvo