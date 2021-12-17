Крутой кроссовер за 2 млн руб. - 8 лучших вариантов

Премиальные кроссоверы теряют в цене быстрее, чем прочие. И этим можно воспользоваться.

Даже в эпоху дефицита рынок затоварен подержанным премиумом многих марок — предложение выше спроса. Например, BMW X5 и X6 на вторичке численно столько же, сколько и массовых Kia Sportage, которых в стране в десятки раз больше.

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ЧТО ИЩЕМ?

Премиум-кроссоверы

Возраст: 5–7 лет

Пробег: 50–150 тысяч км

Цена: до 2 млн ₽

Двух миллионов рублей хватит на любую модель — но не любого возраста. Porsche Cayenne? Пожалуйста! Их на вторичке почти как Дастеров. Треть предложений до 2 млн, а цены стартуют с 450 тысяч за машины 2005 года. В заявленный пробег 150 тысяч км не очень верится, ведь за эти же деньги продают и с пробегом 300 тысяч.

Ресурс главных «премиальных» агрегатов, как правило, превышает 200 тысяч км, а часто и 300 тысяч. Даже зная об этом, всё равно рискованно инвестировать в старье, которое может скукожиться через год, став тотальным неликвидом — когда цена ремонта близка к остаточной стоимости.

Лучшие варианты — возрастом 5–7 лет и с пробегом 100–120 тысяч км. С такими машинами долго можно жить в мире.

Рассмотрим самые массовые предложения при условном ограничении денег в кошельке — два миллиона. Этой суммы пока достаточно на новый Nissan Qashqai или Renault Arkana. А вот на Volkswagen Tiguan или Тойоту RAV4 уже не хватит. Если хочется что-то более комфортное и престижное, чем пятилетний Santa Fe, деваться некуда — надо искать премиум.

За что мы их любим

Достоинства премиальных кроссоверов — богатое оснащение, высокий комфорт, стойкий к коррозии кузов, крепкая ходовая, прекрасная управляемость и динамика. Ну и дизайн, хотя о вкусах не спорят.

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Дорогие машины покупают отчасти и ради престижа, большую роль играет мода. Ездить на машине прежнего поколения, когда уже вышло новое, как-то несолидно. На вторичке мода тоже важна. По статистике, у покупателей наивысший интерес — к машинам трех-шести лет.

У премиума не бывает бедных комплектаций — только богатые, очень богатые и запредельные. На последние приходится скидывать цену — иначе не продашь.

Плюсы и минусы

Автомобили этого сегмента насыщают самыми передовыми агрегатами

Минус — заводы при этом не всегда упрощают товар под наши экологические нормы и продают то же самое, что и везде. Многим моделям даже АИ‑95 противопоказан — от АИ‑98 и выше.

Атмосферников все меньше, а турбо — больше

Машины с атмосферными моторами вообще легче сбыть: те, кто их покупает, учитывают потенциальные расходы на обслуживание. Турбодизель с пробегом 100 тысяч км, скорее всего, потребует больше вложений, чем атмосферный. Скажем, замена изношенного демпферного шкива коленвала может встать в 50 тысяч рублей.

BMW X5 в третьем поколении (2013–2018) лишился атмосферников, и ровно половина предложений на вторичке — дизельные.

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Управляемость и динамику затруднительно ощутить в условиях мегаполиса с пробками, если только не гоняться по ночам с гаишниками. А вот склонность современных агрегатов к перегреву и нетерпимость к некачественному топливу — легко.

Общий недостаток — чрезмерная сложность и чувствительность большинства двигателей. А также:

высокие траты на ремонт

дорогая страховка

высокие налоги

потери при перепродаже. Если они даже невелики в процентах (небольшой считается потеря стоимости до 10% в год), то в рублях величина значительная.

Многие премиум-модели теряют 12–18% стоимости ежегодно — в рублях это сотни тысяч.

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Важно! Тем, кто приобретает такие машины, надо тщательно сопоставлять заявленный пробег с общим состоянием . Сокрытие 100 тысяч км пробега позволяет продавцу выгадать 200–500 тысяч рублей, это сильный стимул для махинаций. Пробег у премиума скрутить непросто из-за обилия электронных блоков, хранящих сведения о пройденном километраже. Но хорошие «мастера» умеют.

Поскольку речь о крупных суммах, полезна углубленная диагностика на сервисе — в первую очередь двигателя и трансмиссии. Не особо затратные процедуры снизят риск более разорительных последствий. И, по крайней мере, в первые месяцы ничего не крякнет по причине скрытого дефекта.

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