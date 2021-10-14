6 подержанных кроссоверов, с которыми не будет проблем

Нет машин, которые не ломаются. Но есть самые стойкие и жизнеспособные, доставляющие минимум хлопот. Перебираем лучшие предложения до 1,5 млн рублей.

Сумма достаточная для поиска в широком возрастном диапазоне. Установим и верхнюю планку пробега — не более 80 тысяч км. К этому моменту обычно внимания начинают требовать только некоторые элементы подвески. Но у главных агрегатов впереди еще десятки тысяч километров безотказной службы.

Opel Mokka I

Просвет 190 мм и багажник 356 л — заводские данные. Реальные примерно на 10% меньше, а под передней губой и вовсе 160 мм.

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Продавался у нас до середины 2015-го, когда марка ушла с рынка. Непросто найти Мокку за 1,5 млн, поскольку самые свежие машины 2014–2015 годов с пробегами менее 50 тысяч км стоят меньше. Есть даже экземпляры с пробегом до 20 тысяч км. По сути, это новые машины, которым в худшем случае придется поменять рассохшиеся уплотнители. И все равно это 1,2–1,3 млн, а более поношенные предлагают дешевле миллиона.

Основные моторы — 1.4 с наддувом и атмосферный 1.8. Оба — 140 л.с., оба сочетаются с механикой или автоматом. Дизель 1.7 (130 л.с.) редок. Привод передний или полный. Ни один агрегат не считается сверхнадежным, но и в число ломучих не входит. Оптимальный вариант — 1.8 с МКП 4х2. В теории, какие-либо сложные недомогания начнутся к 150 000 км и даже позже.

Все это не отменяет течей и капризов термостатов и некоторых датчиков. Машина крепкая, отлично подготовлена к морозам и богато оснащена. Ничтожные пробеги при возрасте 6–8 лет — это владельцы рассекали по городу, у таких машин часты следы кузовного ремонта.

Renault Kaptur

Заявленный просвет 204 мм, и наши замеры это подтверждают. А багажник скромный — обещанные заводом 387 л похожи на правду.

Полтора миллиона — красная цена за трехлетний Kaptur из первых рук в богатой комплектации с мотором 2.0, автоматом и полным приводом. Пробег при этом 30–40 тысяч км. Так что даже не очень живучий древний автомат DP8 прослужит еще долго.

По общей инженерии Kaptur несильно отличается от более скромного Дастера. И это хорошо, поскольку живучесть Дастера доказана экспериментально. По мелочам ломается, как и все, но жизнь в кошмар не превращает.

Нет никаких особых вопросов к неприхотливым атмосферникам 1.6 (114 л.с.) и 2.0 (143 л.с.). По уму, лучше избегать версий с вариаторами — неизвестно, до какой степени износа довел их прежний владелец. Хотя и они 120 тысяч км при хорошем отношении держат. Самый долговечный вариант — 2.0 с МКП.

Еще один важный плюс Каптюра, помимо неубиваемой подвески, — недорогое содержание. Только избегайте машин после каршеринга.

Volkswagen Tiguan I

Около 190 мм под днищем и 470 л в багажнике — прекрасные показатели для компактного кроссовера.

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Отличная жизнестойкая машина при выполнении ряда условий: не брать комбинацию побегавших мотора 1.4 TSI и робота DSG, если рассчитываешь на срок сотрудничества больший, чем два-три года, а всему остальному обеспечить идеальный уход с регулярной заменой масла.

Оптимум: рестайлинг 2013–2016 годов с 2-литровым мотором (170 л.с.), гидроавтоматом Aisin TF60 и полным приводом.

Если автомату установить нормальный радиатор (многие так делают), он доживет до 300 тысяч км, но и в штатном виде 200 000 выдерживает.

Наддувный мотор неоднократно подвергали доработкам: дабы вылечить жуткий масложор, варьировали наборы поршней и колец. К 2014 году двигатель достиг определенного совершенства, хотя по-прежнему донимает мелочами при пробегах за сотню.

Но за 1,5 млн мы имеем Tiguan с умеренным пробегом в 40–70 тысяч км. Прекрасная подвеска и близкая к идеальной эргономика — в наличии.

Kia Sportage IV

Клиренс под защитой — около 190 мм. Багажник обещан в 491 л, но по нашим замерам — на четверть меньше.

К третьему поколению Спортейджа был ряд вопросов, четвертое завод проработал намного лучше. И модернизацией двухлитрового мотора G4NA (150 л.с.) в 2017 году закрыл тему возможных проблем с задирами и вкладышами. Которые, впрочем, возникали обычно не у самых заботливых хозяев.

Спортейджи 2017–2018 годов с пробегами 50–80 тысяч км вполне укладываются в 1,5 млн. Доступны все варианты: АКП или МКП с полным или передним приводом. Понятно, что механика с 4х2 в среднем чуть дешевле.

Определенные нарекания к модели все равно есть: нестабилен ресурс ШРУСов и муфты полного привода, не нравятся сбои системы удержания в полосе, дешевая кожа на руле, нежная краска на кузове. Но по большому счету — ничего криминального.

Toyota RAV4 IV

Официальный просвет — 197 мм, но под системой выпуска не больше 170 мм. Багажник также не выдаст обещанные 577 л.

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Очень гармоничный и надежный автомобиль. Топовая версия с мотором 2.5 (180 л.с.) в 1,5 млн не укладывается — цены стартуют с 1,7 и уходят вдаль. Жаль, потому что двигатель отличный. Неплохой турбодизель 2.2 (149 л.с.) тоже дороговат. А базовый 2.0 (146 л.с.) не сотрудничает с гидроавтоматом — только с вариатором или МКП

Машину 2014–2015 годов при пробеге 50–70 тысяч км можно брать и с вариатором — он также слывет надежным. Но его нельзя мучить на бездорожье (равно как и муфту полного привода). А при бережном отношении ресурс достигает 200 тысяч км.

Наиболее долговечной и менее затратной в обслуживании выглядит комбинация 2.0 с механикой — есть версии 4х2 и 4х4. Не нравится маленький межсервисный интервал (10 000 км) и высокие цены на расходники? Ну а как вы хотели, это же Toyota.

Honda CR-V

Просвет 170 мм — негусто, зато честно и компенсируется таким же честным багажником почти в 600 л.

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Четвертое поколение выпускали до 2018 года, и оно со скрипом укладывается в наши условия. У машин дешевле 1,5 млн большой пробег — от 90–100 тысяч км и далее. А у машин с пробегами 50–70 тысяч выше цена — около 1,6 млн. Тем не менее, золотую середину нащупать можно среди машин 2013–2014 годов выпуска.

Механические коробки — изрядная редкость, передний привод — единичные экземпляры.

Подавляющее большинство машин — с мотором 2.0 (150 л.с.), одним из лучших в мире, готовым на 400 тысяч км. Столь же крепок и вынослив гидроавтомат — говорят, до 200 тысяч в нем можно не менять масло (но лучше не пробуйте).

Полный привод у CR-V заточен на улучшение управляемости и для тяжелого бездорожья не годится. В остальном читаем отзывы владельцев: прошел 120 000 км, менял только расходники.

А еще что есть?

Список могут дополнить Mitsubishi ASX и Hyundai Tucson — тоже с некоторыми оговорками. Модели же премиум-сектора, среди которых тоже есть достойные, при небольших пробегах будут либо старше, либо за другие деньги. Рассмотрим такие варианты в следующих раз. Удачных вам приобретений!

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Фото: фирмы-производители, «За рулем» и Depositphotos