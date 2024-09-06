До 150 тысяч км — только ТО! Сверхнадежный «японец» за 1,6 млн

Эксперт «За рулем» раскрыл, что следует учесть при покупке Toyota RAV4 с пробегом

Среднеразмерный кроссовер чуть дешевле 2 миллионов рублей? Возможно, если речь идет о моноприводной 5-10-летней машине с пробегом до 150 тысяч километров. Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев подготовил 6 лучших вариантов по этой теме, и об одном из них мы хотим рассказать вам прямо сейчас.

Да, Toyota RAV4 часто называется переоцененной – в том смысле, что за нее на вторичном рынке просят слишком много, даже учитывая все ее бесспорные плюсы. Но для кого-то эти плюсы перевешивают все остальное, а имея означенную сумму, можно присмотреться к машинам IV поколения.

Toyota RAV4, IV поколение

От 1,6 млн рублей идут дорестайлинговые машины 9–11 лет, в том числе с пробегами около 100 тысяч км – с механикой или вариатором при моторе 2.0. А вот гидроавтомат сочетается с бензиновым мотором 2.5 или дизелем. Привод в этом случае будет только полный, а цена – больше 2 млн.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

Сергей Зиновьев, За рулем

– Три основных нарекания к модели: подверженные сколам ЛКП и ветровое стекло, шумоизоляция и жестковатая подвеска. Очень надежный автомобиль. До 120–150 тысяч км часто не требуется никакого ремонта – только плановое обслуживание.

Атмосферный мотор 3ZR-FE 2.0 (146 л. с.) – спокойный, поршневая группа стойкая. Замена водяной помпы и фазовращателей назревают после 120 тысяч км. После 150 тысяч – локальная переборка с заменой прокладок, привода ГРМ, иногда поршневых колец.

Вариатор K111/K112, как и многие другие CVT, при таких пробегах уже кот в мешке – сложно понять, в какой он кондиции после предыдущих владельцев.

Toyota RAV4, IV поколение

Словом, тут есть над чем подумать и, может быть, рассмотреть другие варианты на ту же тему.