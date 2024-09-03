Кроссоверы дешевле 1,9 млн рублей – 6 лучших вариантов

«За рулем» назвал надежные б/у кроссоверы по цене новой Весты SW Cross

ЧТО ИЩЕМ?

Среднеразмерный кроссовер 4×2

Возраст : 5–10 лет

: 5–10 лет Пробег : до 150 тысяч км

: до 150 тысяч км Цена: до 1,9 млн ₽

Hyundai Tucson III

Длина 4480 мм, клиренс 182 мм, багажник 488 л

Продавали параллельно с «четвертым» Kia Sportage. По сути, это та же машина в другом дизайне: общее шасси, идентичный набор главных агрегатов. Хотя колея и габариты немного различаются. И Sportage на вторичке в среднем чуть дороже.

В 1,9 млн рублей вписываются машины 6–9 лет, в том числе рестайлинговые, с пробегами 100–150 тысяч км. За эту же сумму доступен и полный привод, но пробеги будут выше. Версии с наддувным 1.6 и роботом, как ни странно, дороже, хотя оба агрегата – не самые удачные.

И без них легко обойтись, так как атмосферный мотор G4NA 2.0 (150 л. с.) дружит со всеми типами привода, МКП или нормальным гидроавтоматом A6MF1. И с АИ‑92 – тоже. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тысяч км.

Сильной коррозии в этом возрасте быть не должно. Слабовата ходовая часть и рулевая рейка, но на хороших дорогах и они ходят долго. Мелких неисправностей довольно много: в возрасте хандрит электрика. Лечится всё сравнительно недорого.

Mazda CX‑5

Длина 4555 мм, клиренс 215 мм, багажник 403 л

За 1,9 млн – машины 8–10 лет с пробегами до 150 тысяч км. Полноприводные старше по возрасту и с пробегом уже под 200 тысяч.

Дизеля 2.2 (150 л. с.) лучше избегать – у него есть конструктивные недочеты, приводящие к ранним поломкам, иногда фатальным. Базовый атмосферник PE-VPS 2.0 (150 л. с.) всем хорош, кроме моментальной реакции на некачественное топливо – засоряется топливная система и ломаются катушки зажигания. Слабым звеном считают термостат, нуждающийся в регулярной прочистке, иначе он засорится и откажет. Живет мотор свыше 300 тысяч км. Механическая коробка и гидроавтомат благополучные (проблему муфты обратного хода решили в 2014 году).

В общем и целом, при нормальном уходе CX‑5 без ремонта ходит до 200 тысяч км – подвеска славится исключительной стойкостью. Ходовые качества при этом прекрасные. Много нареканий вызывают «шумка» и простецкие материалы салона, но так почти у всех.

Nissan X‑Trail III

Длина 4690 мм, клиренс 210 мм, багажник 565 л

За 1,9 млн – машины 6–8 лет, в том числе с пробегами до 100 тысяч км. Яркий пример того, как рестайлинг может повлиять на качества модели. В 2017 году X‑Trail получил усиленные подвеску и рулевое управление – первоначальные были жидковаты.

Гидроавтомата не бывает, только МКП или вариатор Jatco JF016E. Вариатор нежный – сэкономили на «железе», при этом в ремонте неудобный и дорогой. В частности, неисправный гидроблок можно только заменить. После 2015 года в ходу модернизированная версия. Ресурс ее по-прежнему не впечатляет, но обновленные CVT намного чаще доживают до 150 тысяч км, нежели не доживают.

Под стать им двигатель MR20DD 2.0 (144 л. с.). Атмосферный, надежный, но со скромным ресурсом: алюминиевый блок, прямой впрыск – оптимально топливо АИ‑98. Типовые недуги – высокий угар масла, раннее растяжение цепи ГРМ.

X‑Trail оставляет впечатление машины, подпорченной стремлением всемерно ее удешевить за счет снижения долговечности. В частности, рановато начинает хандрить электрическая часть, трескаются задние фонари, течет кондиционер.

Renault Arkana

Длина 4545 мм, клиренс 205 мм, багажник 409 л

В основе имеет несгибаемое шасси Дастера, но колесная база и габариты у Арканы больше и набор агрегатов иной. За 1,9 млн рублей – машины 3–5 лет, в том числе с «детскими» пробегами меньше 50 тысяч км.

На вторичке Arkana представлена обильнее, чем более массовый Duster. Оснащена она интереснее, и формат кросс-купе модный, а по ценам паритет – и это указывает на низкую ликвидность.

Объяснить ее несложно – гидроавтомата нет, двухлитрового атмосферника и дизеля тоже. А версии с вариатором и турбомотором 1.3 (150 л. с.) не вызывают доверия у вторых владельцев.

Долговечная комбинация, по сути, единственная – базовый атмосферник H4M 1.6 (114 л. с.) в паре с МКП пройдут 250, а то и 300 тысяч км. Вариаторы Jatco JF015E (1.6) и JF016E (при моторе 1.3) часто просятся в ремонт до 150 тысяч. Данных по надежности двигателя 1.3 всё еще недостаточно, но прямой впрыск и алюминиевый блок обычно порождают капризный характер.

Как бы там ни было, машина весьма надежна – внезапные поломки до 100 тысяч км редки. Богатые комплектации не уступят по наполнению более дорогим моделям. А сервисом и снабжением запчастями заведуют фирменные «ладовские» центры и магазины.

Toyota RAV4 IV

Длина 4605 мм, клиренс 197 мм, багажник 577 л

От 1,6 млн рублей идут дорестайлинговые машины 9–11 лет, в том числе с пробегами около 100 тысяч км – с механикой или вариатором при моторе 2.0. Гидроавтомат сочетается с бензиновым мотором 2.5 или дизелем. Привод здесь только полный. Цена – больше 2 млн.

Три основных нарекания к модели: подверженные сколам ЛКП и ветровое стекло, шумоизоляция и жестковатая подвеска. Очень надежный автомобиль. До 120–150 тысяч км часто не требуется никакого ремонта – только плановое обслуживание.

Атмосферный мотор 3ZR-FE 2.0 (146 л. с.) – спокойный, поршневая группа стойкая. Замена водяной помпы и фазовращателей назревают после 120 тысяч км. После 150 тысяч – локальная переборка с заменой прокладок, привода ГРМ, иногда поршневых колец.

Вариатор K111/K112, как и многие другие CVT, при таких пробегах уже кот в мешке – сложно понять, в какой он кондиции после предыдущих владельцев.

Volkswagen Tiguan II

Длина 4486 мм, клиренс 200 мм, багажник 615 л

С такой суммой можно рассчитывать на машину 6–8 лет с пробегом около 100 тысяч км. Но выбор ограничен: либо мотор CZCA 1.4 (125 л. с.) с МКП, либо CZDA 1.4 (150 л. с.) с роботом. Версии с дизелем или гидроавтоматом при бензиновом 2.0 стоят дороже.

Двигатель 1.4 в новой генерации, где ненадежную цепь ГРМ заменили ремнем, стал лучше. Прямой впрыск, само собой, остался – а вместе с ним и склонность к накоплению нагара, что в итоге порождает масложор.

Изначально моторы заточены под АИ‑98, так что, похоже, официально разрешенный у нас АИ‑95 им не особо в кассу. Часто подводит сложный неремонтопригодный модуль из двух термостатов и водяной помпы, но жить с мотором можно. Хотя после 100 тысяч км определенные усилия по раскоксовке потребуются.

Шестиступенчатый робот DQ250 с «мокрыми» сцеплениями также с годами стал крепче, но сцепления всё равно нередко умирают на небольших пробегах, иногда ломается и дорогой двухмассовый маховик.

В остальном Tiguan очень надежный и почти совершенен – отличная подвеска, отточенная эргономика. Жизнестойкость кузова, возможно, лучшая в классе. А рекордные 615 л в багажнике намерили, сдвинув вперед до предела задние сиденья. Замеры «За рулем» показали 356 л.

На что обратить внимание при выборе подержанного кроссовера и какие достоинства у новой Весты SW Cross, подробно рассказано в этой публикации.