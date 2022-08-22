5 кроссоверов за 1,5 миллиона, у которых нет недостатков (ну, почти!)

Компактные и одновременно вместительные, с удобной эргономикой и хорошей обзорностью, экономичные и неприхотливые. И самое главное - надежные. Из богатого ассортимента вторичного рынка мы выбрали модели, максимально удовлетворяющие этим критериям.

Hyundai Creta

За полтора миллиона можно найти полноприводную машину с двухлитровым двигателем (150 л.с.) 2017–2018 года выпуска с пробегом 70–80 тысяч км. А если не гнаться за всеми ведущими, купите Крету 2020–2021 года с базовым мотором 1.6 и автоматом.

Все двигатели беспроблемные. К тому же они официально допускают использование 92-го бензина. Надежен и автомат.

Слабым местом Креты является тонкое лакокрасочное покрытие, на котором быстро появляются сколы. Так что сразу после покупки неплохо бы оклеить капот и передний бампер защитной пленкой.

Плюсы Креты — достаточная вместимость при относительно небольших габаритах. Ну и надежность, конечно.

При покупке тщательно проверяйте состояние лакокрасочного покрытия. Даже у машин с небольшими пробегами. Салон из простых материалов не отличается износостойкостью. Но Креты в возрасте двух-трех лет внутри еще выглядят хорошо.

Renault Arkana

Renault Arkana появилась на нашем рынке три года назад и по популярности на вторичке уступает Каптюру и Дастеру. Но за 1,5 миллиона можно найти неплохие варианты. Например, годовалый экземпляр с базовым двигателем 1.6 (114 л.с.) и минимальным пробегом. Причем не только с механикой (пятиступенчатая на машинах с передним приводом, «шестиступка» с полным), но даже и с вариатором (Jatco JF015e).

Но лучше обратить внимание на Арканы с турбомотором 1.3 мощностью 150 л.с. (такие тоже встречаются как с передним, так и с полным приводом). Даже несмотря на то, что такой экземпляр будет на год-два старше. И дело не столько в отличной динамике и маленьком расходе топлива (в городе не больше 10 литров на сотню). В паре с более мощным двигателем устанавливают вариатор Jatco JF016e, рассчитанный на больший крутящий момент, что положительно сказывается на надежности. Наш длительный тест с Арканой это подтвердил.

Крепкая и ходовая, что неудивительно, учитывая платформенное родство с Дастером. Еще одним плюсом в наших условиях будут светодиодные фары, которые устанавливают на все Арканы.

Одним из козырей Арканы является яркая внешность. Материалы недорогие — как у родственных Дастера и Каптюра. Но по эргономике и дизайну Аркана на шаг впереди.

Продолжение — на следующей странице.