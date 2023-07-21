Японский кроссовер с надежными моторами (и большой проблемой)

Из двух тысяч Икс-Трейлов, ежедневно выставляемых на вторичке, больше половины – третье поколение, выпускавшееся с 2013 года. По шасси и агрегатам X-Trail перекликается с Кашкаем. Но чуть крупнее, богаче оснащен и, соответственно, дороже.

Что продают на вторичке?

Цены стартуют с 1,1 млн рублей, но большинство машин за 1,1-1,35 млн – экземпляры с правым рулем, ввезенные с пробегом из Японии. И предлагают их, в основном, в крупных городах от Иркутска и далее на восток.

Левый руль стоит в диапазоне 1,3-1,7 млн за дорестайлинг 2014-2015 годов.

Цена свежих машин 3-5 лет с пробегами около 50 тысяч км или меньше доходит до 3,5 млн.

Но и в этом случае лучше заранее знать, на что способен X-Trail с точки зрения ресурса главных агрегатов.

Зависимость цены от пробега едва прослеживается. За 1,5 млн предлагают машины с пробегом и 70 тысяч км, и 170 тысяч км. Тип привода – полный или передний – тоже не имеет решающего значения. Цена больше зависит от общей «ушатанности».

В отличие от «второго», у «третьего» X-Trail в гамме коробок передач нет гидроавтомата. Причем свыше 90% машин на вторичке – с вариатором.

Этот факт в сочетании с пробегами от 80 тысяч км и выше должен настораживать потенциальных покупателей. Примерно от этой отметки стартует и затем нарастает риск, что у Jatco JF016E начнутся недомогания, связанные с износом. И вообще ресурс этого вариатора довольно скромен – при очень благоприятных условиях выхаживает 200 тысяч км.

При торге учтите, что цена ремонта вариатора непредсказуема и вполне может уйти за 200 тысяч рублей. Новый JF016E сейчас стоит около 350 тысяч.

Что касается моторов, тут тоже есть свои сложности.

MR20DD 2.0 (144 л.с.)

Двухлитровый атмосферник – базовый. Соответственно, с ним продано около двух третей машин, и это самое распространенное предложение на вторичке.

В большинстве описаний встречается фраза типа «прекрасный и надежный агрегат, вот только…», далее следует перечисление системных недомоганий.

Мотор является дальнейшим развитием предыдущего двухлитрового, что применяли на втором поколении. У того был один фазовращатель и распределенный впрыск, у этого – два и непосредственный, плюс впускной трубопровод с изменяемой геометрией.

Со сложной системой впуска, в основном, и связан набор недугов.

Самая частая проблема – угар масла, вызванный накоплением нагара и залеганием колец. Проявиться может на разных отрезках – бывает и к 50 тысячам км, бывает намного позже. Думается, что связано это и с режимами эксплуатации (в городе хуже, чем за городом), и с применяемым топливом.

В японской версии MR20DD заточен на АИ-98, у нас разрешали применять 95-й, а он качественный не всегда и не везде. При покупке на вторичке нет гарантий, что предыдущие владельцы не пытались лить 92-й – и понять реальное состояние мотора без вскрытия затруднительно.

Зарастают отложениями дроссельная заслонка и форсунки. Цепь ГРМ часто требует замены к 150 тысячам км – операция сложная и недешевая. С годами начинают подтекать поддон и передняя крышка двигателя. Гидрокомпенсаторов нет, и регулировку зазоров лучше не оттягивать. Масло при постоянном обитании в городе крайне желательно менять каждые 7-8 тысяч км.

Тем не менее, двигатель отнесем к благополучным – во всяком случае, среди моторов с прямым впрыском. По ресурсу – 250 тысяч км при тщательном уходе выдержит. Но на полпути придется поменять цепь, кольца, колпачки, прокладки, прочистить все загрязненное (включая систему вентиляции картера) и отрегулировать зазоры в системе газораспределения.

Продолжение – на следующей странице.