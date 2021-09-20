Новый Tucson и японские кроссоверы - большой тест

Двухлитровый 150-сильный «кореец» в богатой комплектации тянет на 2,5 миллиона, Toyota RAV4 с аналогичным мотором и вариатором дороже - 2,7 млн, не отстает и Nissan X‑Trail 2.5 (171 л.с.) - 2,6 миллиона!

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В последнее время нарисовалась нехорошая тенденция: каждая новая машина заметно дороже предыдущей. Тестовый Hyundai Tucson в богатой комплектации Prestige оценен в два с половиной миллиона рублей! И это машина с базовым двухлитровым атмосферником почти в 150 л. с. и шестиступенчатым автоматом.

Но если на секунду забыть о деньгах, то какая машина лучше — новый Tucson или проверенный X‑Trail? А может, доплатить за Тойоту RAV4?

Nissan X-Trail

Нынешний X‑Trail представлен в 2014 году. С тех пор пережил несколько обновлений. Сборка — в Санкт-Петербурге.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

2,0 (149 л.с.) — от 1 918 000 ₽

2,5 (171 л.с.) — от 2 401 000 ₽ Hyundai Tucson

Новый Hyundai Tucson дебютировал в 2021 году. Пока машины поставляются из Южной Кореи.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

2,0 (144 л.с.) — от 1 869 000 ₽

2,5 (190 л.с.) — от 2 269 000 ₽

дизельный:

2,0 (186 л.с.) — от 2 519 000 ₽ Toyota RAV4

«Пятый» RAV4 появился в 2018 году. На российский рынок попал в конце 2019 года. Производят в Санкт-Петербурге.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

2,0 (149 л.с.) — от 2 017 000 ₽

2,5 (199 л.с.) — от 2 599 000 ₽

На чем сэкономили?

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Цены растут, а качество нет. Hyundai Tucson удался на лицо и выглядит дерзко. Однако снаружи его покрасили, а внутри не очень. В проеме багажника краски почти нет, а на днище антикор едва заметен. В интерьере мягкий пластик надо поискать. И за такие деньги хотелось бы вентиляцию сидений получить.

RAV4 тоже «облили» только сверху. Пластик в багажнике царапается даже от взгляда. Nissan покрасили лучше, но и он не блещет прокрасом всех скрытых поверхностей. Акционеры заработали состояние на сэкономленных граммах краски?

Nissan X-Trail

Аналоговые приборы выглядят устаревшими, но к читаемости ноль вопросов. Медиасистема из прошлого — размер и качество картинки тому доказательство. А вот встроенный Яндекс.Авто — огромный плюс.

Интерьер Ниссана казался устаревшим еще в момент дебюта. Возраст чувствуется и по отсутствию нормальной площадки под смартфон, и по дизайну. Жизнь немного оживляет светло-бежевый пластик.

Климат-контролю не хватает эффективности в жаркую погоду, а на случай морозов есть обогрев лобового стекла и руля. Межосевую муфту можно принудительно заблокировать — например, чтобы тронуться без пробуксовки. Подобные клавиши я встречал еще в 90-х на праворульных «японцах». Но тут — машина за 2,5 миллиона...

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С практической точки зрения RAV4 и X‑Trail — молодцы. В салоне места хватает, и багажный отсек теснотой не страдает. А вот в Hyundai багажник заметно меньше.

Сэкономили и на «шумке». Только X‑Trail не раздражает уши. В нем всегда довольно тихо — и когда он стоит на месте с заведенным двигателем, и в движении. Шума ветра в изгибах кузова почти не слышно, мотор ненавязчив. Только разделить радость с пассажирами не так просто: задний ряд самый тесный и неудобный.

Toyota RAV4

Приборная панель — комбинация цифры и аналоговых приборов. Если пытались угодить всем, то получилось. Пользоваться удобно. Основные функции продублированы кнопками — это удобно. А вот разрешение экрана на уровне телевизора «Юность» — провал для машины ценой под три миллиона.

Салон Тойоты — олицетворение теории относительности. Относительно предшественника очень стильно. Относительно конкурентов — скучно и уныло. Пластик по большей части жесткий.

Резиновый «протектор» на регуляторах температуры — стильное и удобное решение. Климат-контроль работает неплохо, но обогрева ­лобового стекла зимой будет не хватать. Муфта в Тойоте вручную не блокируется. Помимо дорожных и снежного режимов движения, есть два внедорожных (грязь/песок и камни/грунт). Ассистент спуска с горы работает лучше всех.

На каждый новый корейский автомобиль производители дополнительной шумоизоляции должны молиться. Стильный кузов Hyundai оказался тихим — аэродинамика проработана на совесть. Но остальное… Как только обороты превышают 4000, двигатель беспардонно врывается в салон. А про изоляцию днища и колесных арок инженеры будто забыли — гул от шин давит на любой скорости.

В Тойоте сзади просторно (как в Туссане), а багажник — огромный. Хозяйственная машина. Однако любой камешек, прилетающий в подкрылки, не останется незамеченным. Как и то, что асфальт меняет свою зернистость. С моторным отсеком еще хуже: двухлитровый двигатель слышен всегда и приятным его не назовешь — ноет нудно и монотонно.

Hyundai Tucson

Виртуальная приборная панель может радикально менять дизайн в зависимости от выбранного режима. Читается она в любом случае прекрасно. Медиасистема — самая продвинутая. Это касается и функционала, и диагонали экрана, и его разрешения с быстродействием.

Интерьер получился стильным, но опрятным он будет только день-два. Сенсорные экраны и лакированный пластик мгновенно покрываются пылью и отпечатками пальцев.

Климат-контроль эффективен в жару, однако сенсорное управление — не самое удобное. Есть возможность блокировки межосевой муфты и ассистент спуска с горы. Последний работает очень грубо.

Динамика и расход

Порою только по шуму и можно понять, что в Тойоте вообще есть мотор. В живом потоке у «Рафика» только два положения педали газа — «вкл» и «выкл». Полторы сотни лошадей ему явно не хватает. Расход в смешанном режиме город/трасса — около девяти литров.

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Tucson в тех же условиях берет на пару литров больше. Откуда такой голод, если под капотом те же два литра и 150 сил, да и масса схожая? Всё дело в коробке. Шестиступенчатый автомат не только увеличивает расход, но и съедает драгоценные секунды в динамике.

Вариатор Тойоты очень умело и вовремя меняет передаточное число, спасая от перегрузки слабое сердце. А гидромеханика Hyundai выпячивает недостаток сил. Спортивный режим немного оживляет характер, но автомат подолгу зависает на низших передачах, когда того уже не требуется.

Nissan X-Trail

Задние сиденья Ниссана регулируются в продольном направлении и по наклону спинки. Из-за панорамной крыши остро не хватает места по высоте — даже людям среднего роста.

Nissan порадовал объемом багажника. Мы намерили 432 литра. Уровень пола можно менять, а докатку заменить полноценным ­колесом — места хватит.

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На этом фоне «Хитрила» — настоящий живчик. Лишние пятьсот кубиков объема дали только пару десятков лошадок — но они чувствуются! При обгонах на Ниссане не нужно обливаться холодным потом, когда за километр появился встречный автомобиль. Разгон уверенный и даже есть какой-то запас под педалью. При этом X‑Trail с легкостью укладывается в те же «смешанные» девять литров на сотню, что и RAV4.

Nissan и тормозит лучше. Hyundai осаживается так же эффективно, но к педали нужно привыкать. В самом начале хода замедление излишне ретивое. В Тойоте такой проблемы мы не почувствовали. Дозировать усилие так же приятно, как и в Ниссане, но эффективность пониже, а тормозной путь — длиннее.

Toyota RAV4

Мрачные на вид сиденья оказались гостеприимными. Особенно понравилась выраженная опора в плечах. Задние сиденья Тойоты регулируются только по углу наклона спинки. Места хватает по всем направлениям.

Емкость багажника Тойоты — честные 436 литров, что для среднеразмерного паркетника достойно. Под полом — только докатка, без вариантов.

Как едут?

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Каждая новая модель из Кореи приучала к прогрессу в ездовых дисциплинах. Возможно, дело в излишних ожиданиях, но в этот раз Hyundai не хватило благородства в ездовых манерах. На резкие действия рулем Tucson реагирует оперативно и правильно, не забывая снабжать руль внятной обратной связью. Но на длинной скоростной дуге приходится корректировать курс.

В Тойоте таких манипуляций не требуется. RAV4 достойно стоит что в вираже, что на автостраде. А вот резкие перестановки «Рафику» даются тяжело: налицо запаздывания на действия рулем и неприятные подыгрывания кормой.

Hyundai Tucson

Водительское сиденье отлично распределяет нагрузку. Только нужно правильно выбирать одежду. Белая обивка очень маркая и синие джинсы быстро оставят на ней разводы. Спинки задних сидений в Hyundai можно регулировать по углу наклона, и делать это удобнее, чем в Тойоте. По запасу пространства — паритет с Тойотой.

Багажник Туссана почти на 100 литров меньше соперников — 364 литра по нашим замерам. Хорошо, что есть емкое подполье и полноценная запаска на легкосплавном колесе.

Nissan X‑Trail — золотая середина между Тойотой и Hyundai. Несмотря на «длинный» руль, он выполняет переставку увереннее «Рафика», а на дуге требует меньше коррекций, нежели Tucson. Но в среднем по больнице результат тот же — неплохо с натяжкой.

А на плохой дороге?

X‑Trail аналогично ведет себя и на плохой дороге: в большинстве случаев достойно, но с нюансами. Он уверенно отрабатывает термические стыки на эстакадах и со средними ямами справляется. На откровенно разбитой дороге ходовой уже не хватает.

Tucson с крупным калибром обращается деликатнее, не заставляя ежиться на каждой яме. Но вот мелкие стыки и ямки неприятно и звонко отдаются по салону.

Для плохой дороги — Toyota. Она одинаково успешно переваривает как всякую мелкую пакость, так и колдобины посерьезнее.

На бездорожье можно?

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Кроссоверы должны уметь ездить не только по твердым дорогам. Toyota RAV4 предлагает аж несколько внедорожных режимов, меняющих степень допустимой пробуксовки и отклик на педаль газа. Это может помочь ровно до того момента, пока машина не упрется в грунт днищем. Клиренс — всего 17 см, и распоряжаться им надо очень аккуратно: двигатель прикрыт хлипеньким пластиковым пыльником. Но ещё быстрее «Рафик» приложится низко свисающими бамперами. Обидно, ведь электроника неплохо справляется с диагональным вывешиванием. И ассистент спуска с горы работает корректно, не допуская большой скорости.

RAV4 весьма интересен. Ходовая позволяет ­вольности. Активная езда — не самое любимое занятие Тойоты, но в остальном на асфальте она прекрасна. Донимает только гул от двигателя.

Hyundai Tucson грамотной работой электроники похвастать не может. На спуске только когда скорость становится опасно большой, ассистент начинает грубо осаживать машину. Диагоналка Hyundai по зубам, но и тут всё на троечку. Tucson долго крутит колесами вхолостую и только потом соображает, что надо их подтормозить. Впрочем, до огрехов электроники может и не дойти. Под защитой — те же 17 сантиметров, что у Тойоты, но защита металлическая.

Мелкие неровности подробно транслируются в салон, что заставляет сбавлять ход на грунтовке. При резких маневрах Hyundai оказался самым проворным, но на скоростной дуге нужно постоянно работать рулем.

Под стальным щитом Ниссана — пристойные 195 мм. Ему бы еще адекватных электронных помощников. Ассистент спуска тоже допускает излишний набор скорости. Когда колеса буксуют по диагонали, приходится изрядно ждать, пока «мозги» сообразят что к чему. Задняя ось подключается с ощутимой задержкой. Хорошо хоть муфту можно принудительно заблокировать, как на Туссане. «Рафик» такой возможности не дает.

Электроника излишне резко пресекает ­попытки идти боком. В дальней дороге, если шоссе не превращается в серпантин, X-Trail приятен. Стабилен на прямой, тих и экономичен.

Подводим итоги

С минимальным отрывом Hyundai Tucson впереди. Но победа шумного и жестковатого на ходу автомобиля не выглядит убедительной — просто соперники не идеальны. Что просторная и мягкая Toyota RAV4, что неплохо сбалансированный Nissan X‑Trail. Окажись в этом тесте Volkswagen Tiguan или Mazda CX‑5 — и не видать Туссану победы, как шумоизоляции колесных арок.

Новый Hyundai Tucson неплох. Но даже мелкие огрехи умножаются на порядок, когда смотришь на прайс. Эта проблема касается всех тестовых машин.

Когда отдаешь за паркетник больше 2,5 миллионов, хочется, чтобы он был идеален. Но машины, в отличие от цен, остались прежними. Мы потихоньку возвращаемся к временам, когда просто купить новый автомобиль — уже достижение. И это действительно пугает.

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Как Hyundai Tucson, Toyota RAV4 и Nissan X‑Trail перенесли диагональное вывешивание, сколько они потеряют в цене через год (и через пять лет), а также данные производителей, экспертную оценку и техническую информацию найдете тут.









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