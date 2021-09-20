Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тест — журнал За рулем

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Новый Tucson и японские кроссоверы - большой тест

Двухлитровый 150-сильный «кореец» в богатой комплектации тянет на 2,5 миллиона, Toyota RAV4 с аналогичным мотором и вариатором дороже - 2,7 млн, не отстает и Nissan X‑Trail 2.5 (171 л.с.) - 2,6 миллиона!

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В последнее время нарисовалась нехорошая тенденция: каждая новая машина заметно дороже предыдущей. Тестовый Hyundai Tucson в богатой комплектации Prestige оценен в два с половиной миллиона рублей! И это машина с базовым двухлитровым атмосферником почти в 150 л. с. и шестиступенчатым автоматом.

Но если на секунду забыть о деньгах, то какая машина лучше — новый Tucson или проверенный X‑Trail? А может, доплатить за Тойоту RAV4?

Nissan X-Trail
Нынешний X‑Trail представлен в 2014 году. С тех пор пережил несколько обновлений. Сборка — в Санкт-Петербурге.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:
2,0 (149 л.с.) — от 1 918 000 ₽
2,5 (171 л.с.) — от 2 401 000 ₽		Hyundai Tucson
Новый Hyundai Tucson дебютировал в 2021 году. Пока машины поставляются из Южной Кореи.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:
2,0 (144 л.с.) — от 1 869 000 ₽
2,5 (190 л.с.) — от 2 269 000 ₽
дизельный:
2,0 (186 л.с.) — от 2 519 000 ₽		Toyota RAV4
«Пятый» RAV4 появился в 2018 году. На российский рынок попал в конце 2019 года. Производят в Санкт-Петербурге.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:
2,0 (149 л.с.) — от 2 017 000 ₽
2,5 (199 л.с.) — от 2 599 000 ₽

На чем сэкономили?

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Цены растут, а качество нет. Hyundai Tucson удался на лицо и выглядит дерзко. Однако снаружи его покрасили, а внутри не очень. В проеме багажника краски почти нет, а на днище антикор едва заметен. В интерьере мягкий пластик надо поискать. И за такие деньги хотелось бы вентиляцию сидений получить.

RAV4 тоже «облили» только сверху. Пластик в багажнике царапается даже от взгляда. Nissan покрасили лучше, но и он не блещет прокрасом всех скрытых поверхностей. Акционеры заработали состояние на сэкономленных граммах краски?

Nissan X-Trail

Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тестАналоговые приборы выглядят устаревшими, но к читаемости ноль вопросов.
Аналоговые приборы выглядят устаревшими, но к читаемости ноль вопросов.

Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тестМедиасистема из прошлого — размер и качество картинки тому доказательство. А вот встроенный Яндекс.Авто — огромный плюс.
Медиасистема из прошлого — размер и качество картинки тому доказательство. А вот встроенный Яндекс.Авто — огромный плюс.

Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тестИнтерьер Ниссана казался устаревшим еще в момент дебюта. Возраст чувствуется и по отсутствию нормальной площадки под смартфон, и по дизайну. Жизнь немного оживляет светло-бежевый пластик.
Интерьер Ниссана казался устаревшим еще в момент дебюта. Возраст чувствуется и по отсутствию нормальной площадки под смартфон, и по дизайну. Жизнь немного оживляет светло-бежевый пластик.

Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тестКлимат-контролю не хватает эффективности в жаркую погоду, а на случай морозов есть обогрев лобового стекла и руля.
Климат-контролю не хватает эффективности в жаркую погоду, а на случай морозов есть обогрев лобового стекла и руля.

Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тестМежосевую муфту можно принудительно заблокировать — например, чтобы тронуться без пробуксовки.
Межосевую муфту можно принудительно заблокировать — например, чтобы тронуться без пробуксовки.

Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тестПодобные клавиши я встречал еще в 90-х на праворульных «японцах». Но тут — машина за 2,5 миллиона...
Подобные клавиши я встречал еще в 90-х на праворульных «японцах». Но тут — машина за 2,5 миллиона...

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С практической точки зрения RAV4 и X‑Trail — молодцы. В салоне места хватает, и багажный отсек теснотой не страдает. А вот в Hyundai багажник заметно меньше.

Сэкономили и на «шумке». Только X‑Trail не раздражает уши. В нем всегда довольно тихо — и когда он стоит на месте с заведенным двигателем, и в движении. Шума ветра в изгибах кузова почти не слышно, мотор ненавязчив. Только разделить радость с пассажирами не так просто: задний ряд самый тесный и неудобный.

Toyota RAV4

Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тестПриборная панель — комбинация цифры и аналоговых приборов. Если пытались угодить всем, то получилось. Пользоваться удобно.
Приборная панель — комбинация цифры и аналоговых приборов. Если пытались угодить всем, то получилось. Пользоваться удобно.

Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тестОсновные функции продублированы кнопками — это удобно. А вот разрешение экрана на уровне телевизора «Юность» — провал для машины ценой под три миллиона.
Основные функции продублированы кнопками — это удобно. А вот разрешение экрана на уровне телевизора «Юность» — провал для машины ценой под три миллиона.

Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тестСалон Тойоты — олицетворение теории относительности. Относительно предшественника очень стильно. Относительно конкурентов — скучно и уныло. Пластик по большей части жесткий.
Салон Тойоты — олицетворение теории относительности. Относительно предшественника очень стильно. Относительно конкурентов — скучно и уныло. Пластик по большей части жесткий.

Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тестРезиновый «протектор» на регуляторах температуры — стильное и удобное решение. Климат-контроль работает неплохо, но обогрева ­лобового стекла зимой будет не хватать.
Резиновый «протектор» на регуляторах температуры — стильное и удобное решение. Климат-контроль работает неплохо, но обогрева ­лобового стекла зимой будет не хватать.

Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тестМуфта в Тойоте вручную не блокируется. Помимо дорожных и снежного режимов движения, есть два внедорожных (грязь/песок и камни/грунт). Ассистент спуска с горы работает лучше всех.
Муфта в Тойоте вручную не блокируется. Помимо дорожных и снежного режимов движения, есть два внедорожных (грязь/песок и камни/грунт). Ассистент спуска с горы работает лучше всех.

На каждый новый корейский автомобиль производители дополнительной шумоизоляции должны молиться. Стильный кузов Hyundai оказался тихим — аэродинамика проработана на совесть. Но остальное… Как только обороты превышают 4000, двигатель беспардонно врывается в салон. А про изоляцию днища и колесных арок инженеры будто забыли — гул от шин давит на любой скорости.

В Тойоте сзади просторно (как в Туссане), а багажник — огромный. Хозяйственная машина. Однако любой камешек, прилетающий в подкрылки, не останется незамеченным. Как и то, что асфальт меняет свою зернистость. С моторным отсеком еще хуже: двухлитровый двигатель слышен всегда и приятным его не назовешь — ноет нудно и монотонно.

Hyundai Tucson

Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тестВиртуальная приборная панель может радикально менять дизайн в зависимости от выбранного режима. Читается она в любом случае прекрасно.
Виртуальная приборная панель может радикально менять дизайн в зависимости от выбранного режима. Читается она в любом случае прекрасно.

Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тестМедиасистема — самая продвинутая. Это касается и функционала, и диагонали экрана, и его разрешения с быстродействием.
Медиасистема — самая продвинутая. Это касается и функционала, и диагонали экрана, и его разрешения с быстродействием.

Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тестИнтерьер получился стильным, но опрятным он будет только день-два. Сенсорные экраны и лакированный пластик мгновенно покрываются пылью и отпечатками пальцев.
Интерьер получился стильным, но опрятным он будет только день-два. Сенсорные экраны и лакированный пластик мгновенно покрываются пылью и отпечатками пальцев.

Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тестКлимат-контроль эффективен в жару, однако сенсорное управление — не самое удобное.
Климат-контроль эффективен в жару, однако сенсорное управление — не самое удобное.

Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тестЕсть возможность блокировки межосевой муфты и ассистент спуска с горы. Последний работает очень грубо.
Есть возможность блокировки межосевой муфты и ассистент спуска с горы. Последний работает очень грубо.

Динамика и расход

Порою только по шуму и можно понять, что в Тойоте вообще есть мотор. В живом потоке у «Рафика» только два положения педали газа — «вкл» и «выкл». Полторы сотни лошадей ему явно не хватает. Расход в смешанном режиме город/трасса — около девяти литров.

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Tucson в тех же условиях берет на пару литров больше. Откуда такой голод, если под капотом те же два литра и 150 сил, да и масса схожая? Всё дело в коробке. Шестиступенчатый автомат не только увеличивает расход, но и съедает драгоценные секунды в динамике.

Вариатор Тойоты очень умело и вовремя меняет передаточное число, спасая от перегрузки слабое сердце. А гидромеханика Hyundai выпячивает недостаток сил. Спортивный режим немного оживляет характер, но автомат подолгу зависает на низших передачах, когда того уже не требуется.

Nissan X-Trail

Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тест

Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тестЗадние сиденья Ниссана регулируются в продольном направлении и по наклону спинки. Из-за панорамной крыши остро не хватает места по высоте — даже людям среднего роста.
Задние сиденья Ниссана регулируются в продольном направлении и по наклону спинки. Из-за панорамной крыши остро не хватает места по высоте — даже людям среднего роста.

Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тестNissan порадовал объемом багажника. Мы намерили 432 литра. Уровень пола можно менять, а докатку заменить полноценным ­колесом — места хватит.
Nissan порадовал объемом багажника. Мы намерили 432 литра. Уровень пола можно менять, а докатку заменить полноценным ­колесом — места хватит.

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На этом фоне «Хитрила» — настоящий живчик. Лишние пятьсот кубиков объема дали только пару десятков лошадок — но они чувствуются! При обгонах на Ниссане не нужно обливаться холодным потом, когда за километр появился встречный автомобиль. Разгон уверенный и даже есть какой-то запас под педалью. При этом X‑Trail с легкостью укладывается в те же «смешанные» девять литров на сотню, что и RAV4.

Nissan и тормозит лучше. Hyundai осаживается так же эффективно, но к педали нужно привыкать. В самом начале хода замедление излишне ретивое. В Тойоте такой проблемы мы не почувствовали. Дозировать усилие так же приятно, как и в Ниссане, но эффективность пониже, а тормозной путь — длиннее.

Toyota RAV4

Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тестМрачные на вид сиденья оказались гостеприимными. Особенно понравилась выраженная опора в плечах.
Мрачные на вид сиденья оказались гостеприимными. Особенно понравилась выраженная опора в плечах.

Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тестЗадние сиденья Тойоты регулируются только по углу наклона спинки. Места хватает по всем направлениям.
Задние сиденья Тойоты регулируются только по углу наклона спинки. Места хватает по всем направлениям.

Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тестЕмкость багажника Тойоты — честные 436 литров, что для среднеразмерного паркетника достойно. Под полом — только докатка, без вариантов.
Емкость багажника Тойоты — честные 436 литров, что для среднеразмерного паркетника достойно. Под полом — только докатка, без вариантов.

Как едут?

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Каждая новая модель из Кореи приучала к прогрессу в ездовых дисциплинах. Возможно, дело в излишних ожиданиях, но в этот раз Hyundai не хватило благородства в ездовых манерах. На резкие действия рулем Tucson реагирует оперативно и правильно, не забывая снабжать руль внятной обратной связью. Но на длинной скоростной дуге приходится корректировать курс.

В Тойоте таких манипуляций не требуется. RAV4 достойно стоит что в вираже, что на автостраде. А вот резкие перестановки «Рафику» даются тяжело: налицо запаздывания на действия рулем и неприятные подыгрывания кормой.

Hyundai Tucson

Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тестВодительское сиденье отлично распределяет нагрузку. Только нужно правильно выбирать одежду. Белая обивка очень маркая и синие джинсы быстро оставят на ней разводы.
Водительское сиденье отлично распределяет нагрузку. Только нужно правильно выбирать одежду. Белая обивка очень маркая и синие джинсы быстро оставят на ней разводы.

Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тестСпинки задних сидений в Hyundai можно регулировать по углу наклона, и делать это удобнее, чем в Тойоте. По запасу пространства — паритет с Тойотой.
Спинки задних сидений в Hyundai можно регулировать по углу наклона, и делать это удобнее, чем в Тойоте. По запасу пространства — паритет с Тойотой.

Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тестБагажник Туссана почти на 100 литров меньше соперников — 364 литра по нашим замерам. Хорошо, что есть емкое подполье и полноценная запаска на легкосплавном колесе.
Багажник Туссана почти на 100 литров меньше соперников — 364 литра по нашим замерам. Хорошо, что есть емкое подполье и полноценная запаска на легкосплавном колесе.

Nissan X‑Trail — золотая середина между Тойотой и Hyundai. Несмотря на «длинный» руль, он выполняет переставку увереннее «Рафика», а на дуге требует меньше коррекций, нежели Tucson. Но в среднем по больнице результат тот же — неплохо с натяжкой.

А на плохой дороге?

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X‑Trail аналогично ведет себя и на плохой дороге: в большинстве случаев достойно, но с нюансами. Он уверенно отрабатывает термические стыки на эстакадах и со средними ямами справляется. На откровенно разбитой дороге ходовой уже не хватает.

Tucson с крупным калибром обращается деликатнее, не заставляя ежиться на каждой яме. Но вот мелкие стыки и ямки неприятно и звонко отдаются по салону.

Для плохой дороги — Toyota. Она одинаково успешно переваривает как всякую мелкую пакость, так и колдобины посерьезнее.

На бездорожье можно?

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Кроссоверы должны уметь ездить не только по твердым дорогам. Toyota RAV4 предлагает аж несколько внедорожных режимов, меняющих степень допустимой пробуксовки и отклик на педаль газа. Это может помочь ровно до того момента, пока машина не упрется в грунт днищем. Клиренс — всего 17 см, и распоряжаться им надо очень аккуратно: двигатель прикрыт хлипеньким пластиковым пыльником. Но ещё быстрее «Рафик» приложится низко свисающими бамперами. Обидно, ведь электроника неплохо справляется с диагональным вывешиванием. И ассистент спуска с горы работает корректно, не допуская большой скорости.

Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тестRAV4 весьма интересен. Ходовая позволяет ­вольности.
RAV4 весьма интересен. Ходовая позволяет ­вольности.

Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тестАктивная езда — не самое любимое занятие Тойоты, но в остальном на асфальте она прекрасна. Донимает только гул от двигателя.
Активная езда — не самое любимое занятие Тойоты, но в остальном на асфальте она прекрасна. Донимает только гул от двигателя.

Hyundai Tucson грамотной работой электроники похвастать не может. На спуске только когда скорость становится опасно большой, ассистент начинает грубо осаживать машину. Диагоналка Hyundai по зубам, но и тут всё на троечку. Tucson долго крутит колесами вхолостую и только потом соображает, что надо их подтормозить. Впрочем, до огрехов электроники может и не дойти. Под защитой — те же 17 сантиметров, что у Тойоты, но защита металлическая.

Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тестМелкие неровности подробно транслируются в салон, что заставляет сбавлять ход на грунтовке.
Мелкие неровности подробно транслируются в салон, что заставляет сбавлять ход на грунтовке.

Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тестПри резких маневрах Hyundai оказался самым проворным, но на скоростной дуге нужно постоянно работать рулем.
При резких маневрах Hyundai оказался самым проворным, но на скоростной дуге нужно постоянно работать рулем.

Под стальным щитом Ниссана — пристойные 195 мм. Ему бы еще адекватных электронных помощников. Ассистент спуска тоже допускает излишний набор скорости. Когда колеса буксуют по диагонали, приходится изрядно ждать, пока «мозги» сообразят что к чему. Задняя ось подключается с ощутимой задержкой. Хорошо хоть муфту можно принудительно заблокировать, как на Туссане. «Рафик» такой возможности не дает.

Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тестЭлектроника излишне резко пресекает ­попытки идти боком.
Электроника излишне резко пресекает ­попытки идти боком.

Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тестВ дальней дороге, если шоссе не превращается в серпантин, X-Trail приятен. Стабилен на прямой, тих и экономичен.
В дальней дороге, если шоссе не превращается в серпантин, X-Trail приятен. Стабилен на прямой, тих и экономичен.

Подводим итоги

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С минимальным отрывом Hyundai Tucson впереди. Но победа шумного и жестковатого на ходу автомобиля не выглядит убедительной — просто соперники не идеальны. Что просторная и мягкая Toyota RAV4, что неплохо сбалансированный Nissan X‑Trail. Окажись в этом тесте Volkswagen Tiguan или Mazda CX‑5 — и не видать Туссану победы, как шумоизоляции колесных арок.

Новый Hyundai Tucson неплох. Но даже мелкие огрехи умножаются на порядок, когда смотришь на прайс. Эта проблема касается всех тестовых машин.

Когда отдаешь за паркетник больше 2,5 миллионов, хочется, чтобы он был идеален. Но машины, в отличие от цен, остались прежними. Мы потихоньку возвращаемся к временам, когда просто купить новый автомобиль — уже достижение. И это действительно пугает.

NISSAN X-TRAIL

Комфорт на ровных дорогах, неплохая динамика, вместительный багажник
Неудобный задний ряд, устаревший интерьер, высокая цена

TOYOTA RAV4

Удобный салон, большой багажник, хорошая плавность хода
Самая высокая цена, маленький межсервисный интервал, шумный и слабый двигатель

HYUNDAI TUCSON

Лучшая цена, стильный и удобный интерьер, проработанное место водителя
Слабая динамика в сочетании с большим расходом топлива, маленький багажник, сильные дорожные шумы

Как Hyundai Tucson, Toyota RAV4 и Nissan X‑Trail перенесли диагональное вывешивание, сколько они потеряют в цене через год (и через пять лет), а также данные производителей, экспертную оценку и техническую информацию найдете тут.



Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тест

Двухлитровый 150-сильный «кореец» в богатой комплектации тянет на 2,5 миллиона, Toyota RAV4 с аналогичным мотором и вариатором дороже — 2,7 млн, не отстает и Nissan X‑Trail 2.5 (171 л.с.) — 2,6 миллиона!

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Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тест

Двухлитровый 150-сильный «кореец» в богатой комплектации тянет на 2,5 миллиона, Toyota RAV4 с аналогичным мотором и вариатором дороже — 2,7 млн, не отстает и Nissan X‑Trail 2.5 (171 л.с.) — 2,6 миллиона!

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