Развитие туризма в РФ перешло в активную фазу

Чернышенко: Россия внедряет 28 инвестиционных проектов корпорации «Туризм.РФ»

По информации, предоставленной вице-премьером Дмитрием Чернышенко, сегодня Россия внедряет 28 инвестиционных проектов корпорации «Туризм.РФ».

Эти проекты, начатые в первые четыре месяца 2024 года, включают строительство более 8,5 тыс. объектов номерного фонда, а общий объем инвестиций составил примерно 256,2 млрд рублей.

Работы по строительству 16 туристических объектов в различных регионах, таких как Дагестан, Астраханская и Челябинская области, Пермский край и другие, уже в активной фазе. В настоящее время строительство перешло на этап создания туристических объектов, и география проектов охватывает большую часть территории страны от Калининграда до Камчатки.

В пяти регионах, включая Бурятию, Владимирскую, Тверскую и Воронежскую области, строительно-монтажные работы ведутся наиболее активно. Например, в Бурятии возводят туристический комплекс «Грин Флоу Байкал» с гостиницей на 153 номера, термальным комплексом и хилинг-центром. Во Владимире планируется открытие гостиницы на 189 номеров категории «четыре звезды».

В Тверской области строится проект «Завидово парк» с гостиницами на 1130 номеров, горнолыжным склоном, детским парком и семейным центром. Большую часть объектов планируют завершить к концу 2024 года, а полноценное функционирование кластера начнется в первой половине 2025 года.

В Воронежской области в селе Емань строится туристический комплекс «Ямань Spa Resort» с 400 номерами категории «четыре звезды», центром санаторно-курортного лечения и спа-центром.

В Приморском крае появится многофункциональный семейный центр «Аквапарадайз» с более чем 300 номерами категории «четыре звезды», аквапарком и спортивно-оздоровительным комплексом.

Все объекты туристической инфраструктуры ориентированы на обеспечение комфортного семейного круглогодичного отдыха.

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Источник: Правительство России