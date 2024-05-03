Опрос показал, какой вид транспорта и направления предпочитают россияне для туризма

Автомобиль – самый популярный транспорт в путешествиях на отдых в России

Координационный центр Правительства провел исследование об отношении россиян к внутреннему туризму.

Полученные данные выявили наиболее привлекательные формы и направления отдыха для населения, а также показали уровень удовлетворенности туристической инфраструктурой.

По результатам опроса, 65% россиян планируют отдыхать внутри страны, что значительно превышает прошлогодние показатели.

Наиболее популярными форматами стали морские поездки (52%), культурные экскурсии (40%) и посещения природных парков (34%).

Среди самых популярных направлений в 2024 году оказались озеро Байкал (43%), Черное море в Краснодарском крае (33%) и Крым (32%).

Автомобиль стал самым популярным видом транспорта для отдыхающих (51%, увеличение на 15 п.п. по сравнению с 2023 годом), опережая поезд (48%, снижение на 6 п.п.) и самолет (34%, снижение на 7 п.п. к 2023 году).

В среднем, уровень удовлетворенности туристической инфраструктурой в России оценивается в 3,55 балла из 5 возможных.

Напомним, накануне на совещании Михаила Мишустина с вице-премьерами была утверждена Концепция развития автомобильного туризма в России до 2035 года. Она даст возможность улучшить инфраструктуру и сервис. В документе говорится, что важно уделить особое внимание ж/д и автотуризму по направлениям Урал, Поволжье и Центральная часть России.

В исследовании приняли участие свыше 2 тысяч респондентов.

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Источник: сайт Правительства РФ