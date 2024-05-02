При постановке авто на учет это станет обязательным

Все государственные номерные знаки будут содержать значок российского флага

В Научном центре безопасности дорожного движения МВД разработали поправку к стандарту 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», предусматривающую внедрение значка российского флага на все государственные номерные знаки.

Согласно нововведению, флаг с триколором будет размещаться в правом нижнем углу знака и будет обязательным для всех кроме номеров машин дипломатического корпуса, где значок станет опциональным.

В настоящее время в ГИБДД уже принята практика выдачи номеров с флагом при регистрации автомобилей. Тем не менее, владельцы машин могут получить у полиции уникальное сочетание букв и цифр, а затем заказать пластину номерного знака с флагом или без него в специализированной организации за сумму от 1 до 1,5 тыс. рублей за комплект. Вариант без флага обычно стоит дороже на 300–500 рублей.

Номера без флага часто заказывают граждане, путешествующие за границу на своих автомобилях, опасаясь возможных нападений антироссийских активистов из-за наличия флага РФ на номере. Некоторые водители также предпочитают номера без триколора по идеологическим соображениям.

Предложение о внесении поправок в ГОСТ поступило от депутата Госдумы Александра Хинштейна. Так он отреагировал на обращение своего подписчика, который выразил недовольство текущей практикой. Мужчина поинтересовался, для чего существует такая лазейка у людей, которые ненавидят свое государство. После этого Хинштейн предложил сделать флаг обязательным для всех номеров, и ГИБДД обещала завершить работу над изменениями к концу года.

Пока нет точной информации о сроках вступления изменений в силу.

Согласно ст. 12.2 КоАП, за управление автомобилем с государственным регзнаком, не соответствующим стандарту, предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Однако эта норма не будет иметь обратной силы и не коснется номеров, изготовленных до введения в действие данной поправки.

Как будет контролироваться соблюдение этого правила, остается неясным, так как частные компании не передают в ГИБДД информацию о выпущенных ими номерах.

Недавно глава ГИБДД Михаил Черников подтвердил законность установки квадратных номеров спереди машины Поправки были внесены в октябре 2023 года.

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Источник: «Коммерсант»