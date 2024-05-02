Правительство РФ утвердило концепцию развития автотуризма в России до 2035 года
Мишустин поручил Минтрансу РФ обеспечить транспортную доступность туробъектов
Минтранс РФ должен утвердить комплекс мероприятий по обеспечению транспортной доступности туристических объектов в России. Такое поручение ведомству дал глава кабмина России Михаил Мишустин.
Соответствующий документ с текстом поручений по развитию экономики российского премьер-министра обнародован на сайте Правительства РФ.
«Особое внимание при этом необходимо уделить первоочередному развитию железнодорожного и автомобильного туризма по направлениям Урал, Поволжье, центральная и северо-западная часть России», – говорится в тексте документа.
Кроме того, необходимо увеличить количество зон придорожного сервиса на маршрутах к точкам притяжения туристов, включая федеральные, региональные и муниципальные дороги, а также привести транспортную инфраструктуру в соответствие с действующими нормами.
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Источник: government.ru
Фото:АГН Москва
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02.05.2024
Фото:АГН Москва
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