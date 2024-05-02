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Правительство РФ утвердило концепцию развития автотуризма в России до 2035 года

Мишустин поручил Минтрансу РФ обеспечить транспортную доступность туробъектов

Минтранс РФ должен утвердить комплекс мероприятий по обеспечению транспортной доступности туристических объектов в России. Такое поручение ведомству дал глава кабмина России Михаил Мишустин.

Соответствующий документ с текстом поручений по развитию экономики российского премьер-министра обнародован на сайте Правительства РФ.

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«Особое внимание при этом необходимо уделить первоочередному развитию железнодорожного и автомобильного туризма по направлениям Урал, Поволжье, центральная и северо-западная часть России», – говорится в тексте документа.

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Кроме того, необходимо увеличить количество зон придорожного сервиса на маршрутах к точкам притяжения туристов, включая федеральные, региональные и муниципальные дороги, а также привести транспортную инфраструктуру в соответствие с действующими нормами.

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Источник: government.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 2
02.05.2024
Фото:АГН Москва
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