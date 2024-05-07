Об этом правиле знают только опытные водители — оно убережет от крупного штрафа

Водителям напомнили о правиле «3 секунд» и штрафе при его несоблюдении

Некоторые автовладельцы не соблюдают безопасный интервал между транспортными средствами и создают тем самым угрозу всем участникам движения. Это чревато тем, что при резком торможении в случае нештатной ситуации у водителя не будет времени на реакцию и безопасную остановку.

В России, как и в большинстве стран, есть правило, помогающее автовладельцам определить безопасное расстояние до впереди идущего транспорта – «правило трех секунд». Суть заключается в следующем: нужно выбрать ориентир на дороге, например, дорожный знак или столб, и начать отсчет времени, когда впереди идущая машина проезжает мимо этого ориентира. Если вы доедете до того же места менее чем за три секунды, это значит, что между машинами слишком маленькая дистанция и ее нужно увеличить.

Что касается автомагистралей и скоростных трасс, то в России существуют специфические требования к минимальному расстоянию между транспортными средствами. Расстояние должно быть не менее половины скорости движения в километрах в час. Например, при скорости 100 км/ч расстояние должно быть не менее 50 метров.

Несоблюдение безопасной дистанции между машинами на дороге не только чревато риском ДТП, но может обернуться и штрафом. В частности, согласно статье 12.15 часть 1 КоАП, за нарушение дистанции предусматривается наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей.

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Источник: SpeedMe