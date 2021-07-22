Тест кроссоверов Qashqai и X-Trail с автопилотом: водитель (пока!) нужен

Популярные модели Nissan теперь оснащают системами ProPILOT (полуавтопилот) и Nissan Connect Services (управление через смартфон). Правда, новые функции доступны лишь в топовых комплектациях.

Что такое ProPILOT?

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Это комплекс систем-ассистентов водителя: адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе.

Активируется просто: достаточно нажать кнопку с голубой точкой на правой спице мультифункционального руля.

ProPILOT контролирует ускорение, торможение и рулевое управление, помогая снизить нагрузку при движении по скоростному шоссе или в условиях плотного трафика.

Конечно, это не полноценный автопилот — водитель должен все-таки следить за дорожной ситуацией и контролировать автомобиль. И быть готовым в любой момент взять управление на себя.

ProPILOT активируется синей кнопкой на руле.

На какой скорости работает?

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Если впереди есть автомобиль — система работает на скорости от 0 до 17 км/ч. Впереди свободно? ProPILOT включится, когда разгонитесь до 30 км/ч.

При остановках до трех секунд автомобиль сам начинает движение, как только трогается идущая впереди машина.

«Замерли» в пробке на время от трех секунд до трех минут? Систему придется активировать нажатием кнопки.

Простояли больше 3 минут — ProPILOT перейдет в режим ожидания, активируя стояночный тормоз.

Чем хороша система удержания в полосе?

ProPILOT умеет не только разгоняться и останавливаться, но и рулить (если водитель задействует такую функцию).

Электроника будет следить за разметкой и «заправлять» машину в повороты.

Если впереди есть авто, за которым нужно следовать — будет работать от 0 км/ч. Если такой нет — от 60 км/ч. «Потолок» — 170 км/ч.

Ограничения

ProPILOT не любит ненастную погоду, низкое и яркое солнце, стоящие или медленно двигающиеся транспортные средства, резкие маневры машин впереди, не различает знаки. «Не видит» пешеходов, ремонтируемые участки и нестандартную и нечеткую разметку.

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Организаторы тест-драйва просили дождаться выезда на многополосное шоссе, но руки зачесались уже возле Сортавалы, на узких дорожках с крутыми поворотами и местами отсутствующей разметкой.

Жму заветную голубую кнопку, выставляю скорость движения (можно прибавлять-убавлять единицами или десятками км/ч — длинными нажатиями кнопок), задаю дистанцию до идущего впереди автомобиля (максимальную) и активирую ассистент рулевого управления. На дисплее щитка приборов появляется надпись Cruise на синем поле и зеленые символы разметки, руля, дистанции и символическое изображение автомобиля — лидера. Отпускаю руль.

Даже на ровной вроде бы дороге ассистент рулевого управления работает постоянно, отчего автомобиль немного «рыскает» в пределах полосы. Живой водитель вел бы его ровнее. Едва пропадает разметка, зеленые символы на дисплее гаснут и система требует положить руки на руль. Крутые повороты ProPILOT не любит, норовя вытащить автомобиль на встречную полосу. Поэтому отключаю систему и еду в привычном «ручном» режиме.

На шоссе снова активирую систему и отпускаю руль. Автомобиль послушно следует за выбранным мной «лидером». Но вот он сбрасывает скорость, очевидно, собираясь съехать с шоссе, и ProPILOT снова требует от меня положить руки на баранку. Игнорирую. Система включает зуммер. Опять игнорирую. Писк становится громче, чаще и настойчивее. Не поддаюсь, хотя руки держу наготове над ободом руля. Автомобиль тормозит — сначала мягче, потом жестче и, наконец, очень жестко, чуть ли не в пол.

Нужна ли эта система? (вывод)

Для дальних путешествий по дорогам высшей категории — да. Она позволяет снизить нагрузку на водителя и даже предотвратить тяжелую аварию, если тот заснет за рулем.

Тестируя ProPILOT, ниссановцы накатали 25 000 км по всем дорогам шоссейного типа в России. Интересно, на скольких из них были идеальные условия для работы системы? Хотя бы четкая разметка? Да и климат у нас неидеальный. Если не дождь и туман, то яркое солнце и пыль столбом.

Сколько стоит ProPILOT?

На прямой вопрос о стоимости системы мне не ответили: смотрите на сайте, будет в «топовых» комплектациях LE и LE Top. Если покупаете машину в максимальной комплектации — не отказывайтесь, поиграете на досуге, удивите кого-нибудь. Но в целом можно и обойтись.

Nissan Connect Services: управляй машиной, не выходя из дома

Еще одна система — новинка. Скачиваете на смартфон приложение, активируете — и у вас появляется возможность дистанционно открывать/закрывать двери, запускать двигатель, включать звуковой и световой сигналы (будет проще найти авто на большой парковке).

Подружиться с «головой»

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В головном устройстве автомобиля есть сим-карта. Если подключиться к интернету, можно получать актуальные данные о трафике и погоде (до 5 дней вперед), отправлять на навигационную систему маршрут поездки со смартфона, и на смартфон — пеший маршрут от автомобиля до конкретной точки.

Также можно завести журнал поездок с данными о маршруте и расходе топлива. Ну и получать уведомления о превышении заданной скорости, о нарушении разрешенного времени использования автомобиля и нарушении разрешенной скорости передвижения.

Жена не узнает

Автомобилем и приложением могут пользоваться несколько человек. Например, супруги.

Но разработчики предусмотрели и режим инкогнито. Если вы хотите, чтобы за вами никто не следил, после запуска двигателя на дисплее навигатора в ответ на предложение использовать NissanConnect Services нужно нажать кнопку «нет» — система деактивируется.

Приложение Nissan Connect Services работает на платформах iOS и Android.

Обслуживать дорого?

Nissan обещает три года бесплатного сервиса «Удаленный доступ», «Обновление карт» и «Мониторинг» и бесплатный доступ в течение 7 лет к функциям «История поездок» и «Служба поддержки Nissan Assistance».

Стоимость сервиса после окончания бесплатного срока неизвестна. Впрочем, система через эти 3 года существенно изменится, и функционал серьезно вырастет. И цена тоже будет отличаться.

Возможно, Кашкаи и Икс-Трейлы (если они еще будут существовать) научатся, например, находить свободные места на паркингах и приезжать к хозяину по команде. Будет еще удобнее. И удивительнее — хотя бы первое время.