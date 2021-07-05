Новый Hyundai Tucson: самый просторный в классе? Почти

В России продается только удлиненная версия Туссана. Она превзошла машину прошлого поколения на 150 мм по длине и на 85 мм по колесной базе. Для лучшего понимания: Tucson теперь почти как Skoda Kodiaq - главный переросток сегмента.

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Около 70% спроса на Tucson предыдущего поколения приходилось на машины с мотором 2.0. Он самый доступный в линейке и вдобавок поволяет гибко подойти к выбору трансмиссии. Оба типа привода, передний и полный, могут сочетаться с обеими коробками передач, механикой и автоматом. Итого — четыре варианта, что в сегменте огромная редкость.

Но на первый тест выкатили только максимально упакованные Туссаны: 8-ступенчатый автомат, полный привод, моторы 2.5 бензин или 2.0 дизель, лимитированная комплектация Visioner за 2,9–3 млн рублей.

Бензиновый или дизельный — какой мотор лучше?

Оставшиеся 30% продаж между мощными бензиновой и дизельной версиями распределялись у предшественника примерно поровну. Отдача у них почти одинаковая, 190 и 186 сил соответственно, а вот по моменту у «трактора», как и положено, огромное преимущество: 242 и 416 Н·м.

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У бензинового Туссана 2.5 очень ровный характер, без провалов и подхватов. Быть может, поэтому динамика не впечатляет: мотор как будто «не едет». Между тем заявлено 9,4 с до 100 км/ч. У двухлитровой дизельной версии разгон на бумаге такой же, а по ощущениям намного шустрее. Поэтому двигатель 2.0 D показался приятнее на ходу. При покупке он на 100 тысяч дороже, зато топлива берет в полтора раза меньше.

Лучшим выбором в линейке мне показался дизельный Tucson, а вот если вам нужен бензиновый кроссовер, не вижу поводов переплачивать за версию 2.5.

Что с подвеской?

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Корейским маркам не всегда удается попасть в идеально подходящие российским условиям настройки ходовой части. И это несмотря на тот факт, что все модели проходят у нас доводку. Например, на Santa Fe подвеска оказалась жесткой для семейного кроссовера.

Tucson отторжения не вызвал. Он требует сбрасывать скорость только перед самыми крупными выбоинами и лежачими полицейскими. А с заплатками и стыками расправляется, не беспокоя пассажиров. Причем на тестовых машинах стояли максимальные для модели шины размерности 235/55 R19. На большинстве Туссанов будут колеса 235/65 R17 и 235/60 R18, и плавность хода окажется еще лучше.

Ну а на проселке в любом случае лучше не валить. Все же это кроссовер, а не рамник, и энергоемкости у него на такие подвиги не хватит.

Шумоизоляция — отличная

Азиатские автомобили, похоже, уходят от традиции делать слабую шумоизоляцию колесных арок. Звуковой фон в Туссане равномерный и не раздражающий. Будь я свежеиспеченным владельцем, такой уровень проработки меня бы полностью устроил. Может, он стал одной из причин того, что двигатель 2.5 показался не бодрым на разгон?

В салоне просторно?

Задним пассажирам вольготно вдвоем, но третьего лучше не брать — проявится недостаток ширины. Половинки дивана не регулируются по длине. У спинки есть настройка по углу наклона, но диапазон невелик, а сидеть комфортно только в максимально откинутом положении. Багажник прибавил в объеме, и теперь в нем 539 или 582 л (было 488 л) в зависимости от того, полноразмерная запаска или докатка лежит под полом.

Сиденья получают кожаную отделку, электрорегулировки и вентиляцию только в максимальном уровне оснащения. Сзади просторно, есть обогрев, пара USB-портов и дефлекторы.

Снаружи выглядит интересно

Масса граней, пересекающихся под разными углами, создает причудливую картину. В зависимости от того, насколько яркий свет на улице, какой у него угол падения, интересно смотрится Tucson в любом цвете. Правда, красный колер скрадывает восприятие нестандартных задних фонарей: они сливаются с кузовом. Модель превратилась из скромняги и модницу, и теперь на нее, уверен, начнут засматриваться покупатели, желающие выделиться из потока своим выбором. Ну а проблемы восстановления кузова после аварии решаются покупкой каско. По крайней мере, на ближайшие годы, пока машина свежая.

Есть эргономические просчеты

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Встроенный центральный дисплей, который наверняка понравится противникам заполонивших всё отдельно стоящих «планшетов», хочется поменять местами с дефлекторами, чтобы меньше отвлекаться от дороги.

Функциональные кнопки на накладке тоннеля между передними сиденьями наклонены вперед. Уже это затрудняет считывание пиктограмм и индикаторов. А отделка под рояльный лак проблему усугубляет.

Наконец, серебристые молдинги приборной панели, протянутые перед водителем и пассажиром, весьма четко отражаются в ветровом стекле. Хорошо еще, что выше линии взгляда. И черных глянцевых вставок чересчур много!

Классический рычаг коробки передач меняется на блок клавишного управления только в топовой версии.

Подход к опциям странный

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Из положительных моментов при составлении комплектаций отмечу разумно достаточный набор начальной версии Classic дешевле 2 млн рублей. Она богата шестью подушками безопасности, обогревом передних сидений, кондиционером, литыми дисками, «круизом» с ограничителем скорости, медиасистемой с экраном на 8 дюймов, Android Auto и Apple Carplay. И удобна возможность получить набор из 10 ассистентов водителя, включая адаптивный круиз-контроль, для любого Туссана с автоматом. Такая машина будет стоить от 2,28 млн рублей.

Но в других моментах проявляется, что маркетологи задумали так, что клиенту захочется переплатить за уровень оснащения подороже. Так, в «базе» нет камеры заднего вида и парктроника. Светодиодные фары, датчик дождя и автоматический режим стеклоподъемников (только передних!) поставят начиная с третьей комплектации. А если хотите электропривод пятой двери, полноразмерную запаску и авторежим задних стеклоподъемников, платите за топовую версию.

Лампы поворотников, заднего хода и противотуманки в бампере — неудобно и странно при наличии огромных фонарей сверху.

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Hyundai Tucson обзавелся интересным дизайном и просторным салоном, но не лишен странностей. От покупки отговаривать не стану, однако я бы повременил немного — до появления на рынке соплатформенного Kia Sportage. Какие-то нюансы могут сделать его более привлекательным предложением.

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