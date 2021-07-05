Новый Hyundai Tucson: самый просторный в классе? Почти

Около 70% спроса на Tucson предыдущего поколения приходилось на машины с мотором 2.0. Он самый доступный в линейке и вдобавок поволяет гибко подойти к выбору трансмиссии. Оба типа привода, передний и полный, могут сочетаться с обеими коробками передач, механикой и автоматом. Итого — четыре варианта, что в сегменте огромная редкость.
Но на первый тест выкатили только максимально упакованные Туссаны: 8-ступенчатый автомат, полный привод, моторы 2.5 бензин или 2.0 дизель, лимитированная комплектация Visioner за 2,9–3 млн рублей.
Бензиновый или дизельный — какой мотор лучше?
Оставшиеся 30% продаж между мощными бензиновой и дизельной версиями распределялись у предшественника примерно поровну. Отдача у них почти одинаковая, 190 и 186 сил соответственно, а вот по моменту у «трактора», как и положено, огромное преимущество: 242 и 416 Н·м.
У бензинового Туссана 2.5 очень ровный характер, без провалов и подхватов. Быть может, поэтому динамика не впечатляет: мотор как будто «не едет». Между тем заявлено 9,4 с до 100 км/ч. У двухлитровой дизельной версии разгон на бумаге такой же, а по ощущениям намного шустрее. Поэтому двигатель 2.0 D показался приятнее на ходу. При покупке он на 100 тысяч дороже, зато топлива берет в полтора раза меньше.
Лучшим выбором в линейке мне показался дизельный Tucson, а вот если вам нужен бензиновый кроссовер, не вижу поводов переплачивать за версию 2.5.
Что с подвеской?
Корейским маркам не всегда удается попасть в идеально подходящие российским условиям настройки ходовой части. И это несмотря на тот факт, что все модели проходят у нас доводку. Например, на Santa Fe подвеска оказалась жесткой для семейного кроссовера.
Tucson отторжения не вызвал. Он требует сбрасывать скорость только перед самыми крупными выбоинами и лежачими полицейскими. А с заплатками и стыками расправляется, не беспокоя пассажиров. Причем на тестовых машинах стояли максимальные для модели шины размерности 235/55 R19. На большинстве Туссанов будут колеса 235/65 R17 и 235/60 R18, и плавность хода окажется еще лучше.
Ну а на проселке в любом случае лучше не валить. Все же это кроссовер, а не рамник, и энергоемкости у него на такие подвиги не хватит.
Шумоизоляция — отличная
Азиатские автомобили, похоже, уходят от традиции делать слабую шумоизоляцию колесных арок. Звуковой фон в Туссане равномерный и не раздражающий. Будь я свежеиспеченным владельцем, такой уровень проработки меня бы полностью устроил. Может, он стал одной из причин того, что двигатель 2.5 показался не бодрым на разгон?
В салоне просторно?
Задним пассажирам вольготно вдвоем, но третьего лучше не брать — проявится недостаток ширины. Половинки дивана не регулируются по длине. У спинки есть настройка по углу наклона, но диапазон невелик, а сидеть комфортно только в максимально откинутом положении. Багажник прибавил в объеме, и теперь в нем 539 или 582 л (было 488 л) в зависимости от того, полноразмерная запаска или докатка лежит под полом.
Снаружи выглядит интересно
Масса граней, пересекающихся под разными углами, создает причудливую картину. В зависимости от того, насколько яркий свет на улице, какой у него угол падения, интересно смотрится Tucson в любом цвете. Правда, красный колер скрадывает восприятие нестандартных задних фонарей: они сливаются с кузовом. Модель превратилась из скромняги и модницу, и теперь на нее, уверен, начнут засматриваться покупатели, желающие выделиться из потока своим выбором. Ну а проблемы восстановления кузова после аварии решаются покупкой каско. По крайней мере, на ближайшие годы, пока машина свежая.
Есть эргономические просчеты
Встроенный центральный дисплей, который наверняка понравится противникам заполонивших всё отдельно стоящих «планшетов», хочется поменять местами с дефлекторами, чтобы меньше отвлекаться от дороги.
Функциональные кнопки на накладке тоннеля между передними сиденьями наклонены вперед. Уже это затрудняет считывание пиктограмм и индикаторов. А отделка под рояльный лак проблему усугубляет.
Наконец, серебристые молдинги приборной панели, протянутые перед водителем и пассажиром, весьма четко отражаются в ветровом стекле. Хорошо еще, что выше линии взгляда. И черных глянцевых вставок чересчур много!
Подход к опциям странный
Из положительных моментов при составлении комплектаций отмечу разумно достаточный набор начальной версии Classic дешевле 2 млн рублей. Она богата шестью подушками безопасности, обогревом передних сидений, кондиционером, литыми дисками, «круизом» с ограничителем скорости, медиасистемой с экраном на 8 дюймов, Android Auto и Apple Carplay. И удобна возможность получить набор из 10 ассистентов водителя, включая адаптивный круиз-контроль, для любого Туссана с автоматом. Такая машина будет стоить от 2,28 млн рублей.
Но в других моментах проявляется, что маркетологи задумали так, что клиенту захочется переплатить за уровень оснащения подороже. Так, в «базе» нет камеры заднего вида и парктроника. Светодиодные фары, датчик дождя и автоматический режим стеклоподъемников (только передних!) поставят начиная с третьей комплектации. А если хотите электропривод пятой двери, полноразмерную запаску и авторежим задних стеклоподъемников, платите за топовую версию.
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Hyundai Tucson обзавелся интересным дизайном и просторным салоном, но не лишен странностей. От покупки отговаривать не стану, однако я бы повременил немного — до появления на рынке соплатформенного Kia Sportage. Какие-то нюансы могут сделать его более привлекательным предложением.
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