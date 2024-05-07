Aurus Senat: изменений в салоне больше, чем в экстерьере

Представлен интерьер обновленного Aurus Senat

Сегодняшний день богат на события: в первую очередь, состоялась инаугурация вновь избранного Президента Российской Федерации, и впервые Владимир Путин опробовал обновленный лимузин Aurus Senat, который всё также узнаваем, но стал более стильным и комфортабельным.

О внешних изменениях мы уже неоднократно рассказывали, а вот информация о новшествах в салоне появилась впервые.

Из основного: передняя панель, которая ранее была вытянута горизонтально, теперь получила Т-образную форму. На консоли появился большой сенсорный экран мультимедийной системы с встроенным голосовым помощником. Цифровая комбинация приборов была изменена, но осталась «рисованной». Руль и форма воздуховодов также обновлены, стал лучше виден новый селектор трансмиссии. Внедрено цифровое салонное зеркало.

Улучшена эргономика водителя и пассажиров. На заднем ряду появилось больше места для хранения личных вещей и документов, в подлокотнике теперь располагается сенсорный экран для управления функциями комфорта, а модули управления сиденьями перемещены. В целом, есть ощущение, что пространства в салоне сзади стало больше.

Таким образом, интерьер Ауруса претерпел более существенные изменения, чем его внешность.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Обновление, на мой взгляд, довольно существенное. Машина такого уровня обновляется в принципе нечасто. Aurus появился в 2018 году, ему всего 6 лет, его можно было и вообще не обновлять, но вероятно правила хорошего тона требовали показать, что работа над машиной не прекращается, и НАМИ не стоит на месте.

Aurus стал современнее и элегантнее. То же можно сказать и про изменения интерьера. Они гораздо заметнее, масштабнее и в основном коснулись передней части салона. Панель приборов, новая консоль с огромным тачскрином, система ночного видения, потоковое видео, которое передается на зеркало заднего вида, новый селектор коробки передач – это в основном все-таки для тех, кто сидит спереди.

Важнее, что изменился софт – программа управления большинства электронных блоков переписана специалистами НАМИ. Это существеннее, чем дизайн. Мы выходим на более высокий уровень. Софт в наших руках, и мы сами можем изменять параметры, можем надстраивать систему, конфигурировать и т. д. Это очень важно. Работа многих систем, в частности, тормозной, улучшена благодаря тому, что написан свой софт.

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Источник: Я за рулем/Maxim Kadakov