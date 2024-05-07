Нам рассказали, как готовили авто президента к инаугурации

Владимир Шевченко напомнил о традиции обновления автомобиля перед инаугурацией

Бывший шеф протокола Кремля Владимир Шевченко напомнил, что традиция обновления автомобиля перед инаугурацией президента является распространенной практикой, которая применяется и на Западе.

Ранее у российского автопрома не было такой возможности, но сейчас она появилась. Бывший шеф протокола Кремля объяснил, что некоторые элементы церемонии были заимствованы из американской практики, где автомобиль предыдущего лидера уже не используется, а выпускается новая машина, для нового президента.

Шевченко отметил, что в настоящее время разрабатывается новый вариант автомобиля для российского президента, что является правильным шагом для автомобильной промышленности.

Он также напомнил, что в советское время первые лица использовали отечественный представительский ЗиЛ, а с 1990-х годов, когда российский автопром переживал период упадка, машины заказывали из-за рубежа, преимущественно Mercedes-Benz.

Шевченко подчеркнул, что сейчас российский автопром снова на подъеме, и разработаны очень интересные модели, включая отечественные.

Ранее вице-премьер России – глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что на инаугурации президента будет представлена рестайлинговая версия лимузина Aurus Senat.

А журналист Павел Зарубин разместил в своем Telegram-канале видео об обновленной модели, где можно рассмотреть некоторые детали. Однако более подробно о рестайлинговом автомобиле должны рассказать сегодня.

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Источник: ТАСС