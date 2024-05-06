Названы сроки двух обновлений премиальных машин Aurus

Появилось видео обновленного лимузина Aurus Senat, на котором поедет президент

Репортер Павел Зарубин в своём Telegram-канале опубликовал видеоролик, демонстрирующий рестайлинговый лимузин Aurus Senat образца 2024 года. На этой машине 7 мая поедет на инаугурацию президент Владимир Путин.

У автомобиля совершенно новый облик: современный, модный и дерзкий, рассказал журналисту в интервью гендиректор НАМИ Федор Назаров.

Главное новшество — новая передняя часть: «маску» сильно изменили, иначе выглядят вертикальные ламели авто. Изменена передняя оптика (фары стали более узкими), бампер, капот и крылья. Более интересный дизайн получили автомобильные диски.

Как первый автомобиль, так и второй полностью разрабатывали отечественные дизайнеры, отметил глава НАМИ.

90% электроники также спроектировано и изготовлено в НАМИ. В этом смысле рестайлинговый автомобиль намного лучше имипортозащищен, чем предыдущий.

Ранее Денис Мантуров сообщил, что автомобили Aurus будут обновлены еще дважды в 2026 и 2030 годах.

Но не стоит связывать эти обновления с какими-либо особыми событиями, так как они происходят по заранее запланированному графику.

Aurus представляет собой линейку роскошных автомобилей, которая создается по заказу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации с 2013 года. Этот проект ориентирован как на обновление автопарка государственных служащих, так и на коммерческую реализацию.

Источник: Telegram/Зарубин