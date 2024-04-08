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Известно, когда покажут обновленный Aurus Senat

Мантуров: Обновленный Aurus Senat представят на инаугурации президента РФ

Российский премиальный автомобиль Aurus Senat с обновленным дизайном представят на инаугурации президента России, сообщил вице-премьер и глава Минпромтога РФ Денис Мантуров.

Инаугурация президента России пройдет 7 мая.

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В прошлом году Мантуров сообщал, что производство обновленной версии Aurus Senat намечено на май 2024 года на заводе в Елабуге.

Aurus – первый российский бренд автомобилей премиального класса. Изначально проект, реализуемый госинститутом НАМИ, назывался «Кортеж». В нем также участвовали группа «Соллерс» и фонд Tawazun из Арабских Эмиратов.

Машины бренда Aurus производятся с 2013 года по заказу Минпромторга РФ. Предполагается, что автомобили данной линейки заменят парк служебных машин госслужащих.

Ожидается, что в автомобиле, на котором поедет на инаугурацию Владимир Путин, будет обновлена внешность.

Цель — превзойти зарубежные аналоги: главный дизайнер об авто для «пассажира № 1»

Напомним также, что в 2025 году планируется выпуск новой линейки автомобилей бизнес-класса Aurus в более доступном ценовом сегменте. Это будет S-класс и E-класс, а в перспективе – внедорожник. Предполагается, что эти авто будут особенно востребованы у госслужащих и топ-менеджеров компаний.

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Источник: ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 235
08.04.2024
Фото:Wikimedia
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