Семейный тест Nissan X-Trail: придирки и глюки

Большой солидный кроссовер — правильный вариант для семьи из 3–5 человек. Проверили тезис на этом «японце». Большинством голосов — «Да».

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Если бы меня попросили охарактеризовать Nissan X-Trail одним словом, я бы сказал, что он «аналоговый». Дело в том, что нынешнее третье поколение появилось в 2013 году (рестайлинг прошел в 2017-м), то есть модель по современным меркам довольно старая. И все больше идет новостей про Икстрейл следующей генерации.

В прошлом году в России продали больше 20 000 Nissan X-Trail. Примерно с таким же результатом в 2020-м выступил соразмерный Skoda Kodiaq. И это единственный конкурент (или альтернатива, если хотите) на рынке.

Мнение водителя: машина для путешествий

На Икстрейл идут три двигателя. Атмосферные бензиновые 2.0 (144 л.с) и 2.5 (171 л.с.), а также дизель 1.6 dCi (130 л.с.). Первый может сочетаться как с передним, так и с полным приводом, а в качестве коробки передач вариатор или (внимание!) механика. Да, X-Trail едва ли не единственный в своем классе автомобиль, доступный на «ручке».

Думаете, для столь громоздкого кроссовера базовый 144-сильный вариант слабоват? На самом деле снаряженная масса такого Икстрейла — в районе полутора тонн (в зависимости от комплектации), то есть машина относительно легкая. Так что если у вас не возникает порывов посоревноваться с соседями по потоку в светофорных гонках, динамика разгона — нормальная. Но если позволяют финансы, лучше предпочесть версию помощнее. Все же чуть больший запас мощности не повредит. Особенно во время обгона на загруженной машине.

Двигатель рабочим объемом 2,5 л (171 л.с.) — оптимальный вариант для X-Trail. Такая версия обойдется минимум в 2 188 000 рублей в исполнении SE.

Тем, кто привык ездить на машине с классическим автоматом, придется привыкать к вариатору. Машина с такой коробкой передач разгоняется, тормозит, да и в целом едет немного иначе. Но благодаря электронике эту разницу можно нивелировать. Например, имитировать торможение двигателем. Средний расход топлива в смешанном цикле составил 10,8 л. Отличный результат для большого кроссовера. Аккумулятор расположен удобно, не прикрыт декоративными панелями, обе клеммы в открытом доступе.

В остальном X-Trail порадует не только водителя, но и всех пассажиров достойной шумоизоляцией и плавностью хода. Путешествовать на этой машине — удовольствие. Кстати, вот здесь мы подробно рассказывали, как адаптировали X-Trail к нашей зиме и плохим дорогам.

Замеры на 50 и 100 км/ч показали, что уровень шума на водительском месте в салоне Икстрейла — от 65 до 72 дБ. Это считается хорошим показателем.

Недостатки? Кнопки и свет

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Помните про «аналоговость»? В салоне она проявляется в том, что тут нет ни одной сенсорной кнопки — все механические. И большие. И это хорошее решение для кроссовера. При езде по разбитой дороге нащупать нужную кнопку куда проще. Правда, возникают ассоциации с телефонами для бабушек — знаете, есть такие, с огромными цифрами. Ну, возникают и возникают. Другое дело, что расположены эти кнопки не всегда удобно или привычно. Одна из причин — машина появилась раньше, чем получили распространение некоторые обязательные сегодня опции. Инженерам пришлось внедрять их по ходу дела там, где оказалось место. К примеру, с рестайлингом машина получила обогрев заднего сиденья. Обогревается весь диван целиком, а не по частям, и включается кнопкой между передними креслами.

После рестайлинга машина обзавелась новым рулевым колесом. Я не настоящий художник, но мне показалось, что руль с остроугольными кнопками по стилистике не очень вписывается в интерьер с его скругленными формами.

Большие понятные и информативные приборы, с правильно ориентированными цифрами — горизонтально, а не к центру. Все по делу — умели же делать! Камеры кругового обзора с недавних пор тоже есть. Но на 7-дюймовом дисплее (нормальный размер по меркам 2013-го и маленький — по сегодняшним) ничего толком не разобрать. Кнопка включения обогрева заднего дивана расположена на центральном тоннеле спереди. Как считаете, это удобно? Пишите в комментариях.

На тесте у нас версия 2.5 с вариатором, в самом нафаршированном исполнении SE Top (2 426 000 рублей) с адаптивным Bi-LED светом. Так вот, светят такие фары не очень хорошо. И это, пожалуй, главный недостаток Икстрейла. С дальним светом еще терпимо, но, если на пути много встречных машин, приходится переходить на ближний (вернее, это делает электроника автоматически) и ехать медленнее, чем позволяют дорожные условия. Кстати, мы как-то сравнивали светодиодный свет десяти машин, включая X-Trail. Подробности — по этой ссылке.

В непогоду, когда фары быстро покрываются грязью, и без того тусклый свет становится еле заметным. Но тут выручает отдельная кнопка омывателя фар. Что она есть — хорошо, а вот ее расположение — на панели слева от руля... Кнопка находится в слепой зоне — на ощупь не найти.

Отдельная кнопка для омывателя фар — признак машины из прошлого. Сегодня так уже никто не делает. Да и омыватели для LED-фар уже необязательны. Без воронки омывайку лучше не доливать — легко залить генератор.

Мнение жены: на парковках видно издали

Супруга оценила хорошую обзорность, зеркала и просторный салон. А еще — удобный легкий руль и мягкие сиденья. Приноравливаться пришлось только к прыти Икстрейла при старте с места. Такова особенность работы вариатора — надо привыкнуть.

Автозапуск — хорошая вещь: X-Trail моргает аварийкой и раскладывает зеркала, так что его видно издалека — большой плюс на парковках супермаркетов.

Вдобавок ненаглядная подметила забавную особенность машины, которую многие не замечают. Любой водитель знает, что, потянув на себя подрулевой рычажок, можно включить омыватели лобового стекла и щетки стеклоочистителей. Но между этими функциями у Икстрейла — временной лаг: если отпустить рычажок слишком быстро, форсунки успеют облить стекло, а щетки еще не включатся. На многих моделях Ниссана есть такая особенность. В итоге водитель лишается обзорности на какое-то время, пока вновь не потянет за рычажок. Логика в такой последовательности есть — щетки не должны тереть сухое стекло, зацарапают. Но если уж сработали форсунки, то электроника должна заставить щетки смахнуть омывайку со стекла.

Если подержать подрулевой рычажок чуть дольше, то и омывайка прольется на стекло, и щетки сработают. Дело привычки.

Мнение пассажиров: они довольны (на пути туда)

Задний диван удобный и просторный. Два детских кресла и взрослый пассажир между ними — не проблема. Даже в дальней дороге всем будет нормально. Да и для ног места много. Обычно для постоянного трехлетнего пассажира у меня припасена накидка на спинку переднего кресла, чтобы ребенок не пачкал обувью обивку. В Икстрейле она не понадобилась — малыш не дотягивался до переднего кресла, даже когда детское сиденье оказывалось в полулежачем положении.

Каждая из двух секций заднего ряда сдвигается вперед, а спинка регулируется по наклону. Градусы и сантиметры вам мало что скажут. Лучше смотрите на фото — выбраны крайние положения. Обычно подстаканники встроены в подлокотник, но у Икстрейла складывается целая секция спинки, открывая доступ в багажный отсек.

Парадокс, но, когда путешествуешь на машине, на обратном пути вещей в багажнике почему-то всегда прибавляется. Под шторкой багажника заявлено 417 л полезного объема. Или 449 л, если вы выбрали машину с опциональной мало-размерной запаской. Такая версия у нас на тесте (у Кодиака, к слову, побольше будет). А все потому, что производитель расточительно обошелся с пространством в багажном отсеке — массивные колесные арки, скругленные формы боковин. Когда в дальней поездке дорожный скарб стал прирастать, пассажирам второго ряда пришлось тесниться. Теперь я понимаю владельцев Икстрейлов, которые разъезжают с дополнительными боксами на крыше.

Многоуровневый пол — удобная фишка. Вариантов для трансформации масса — смотрите фото. А вот конструкция сворачивающей шторки не отличается удобством. Дотянуться до нее, чтобы демонтировать, трудно, да и пристроить потом некуда. Так что снимайте ее сразу.

Мелкие глюки

Единственная неприятность — передний парктроник в непогоду частенько начинал пищать, предупреждая о препятствии. Это случалось даже при движении на приличной скорости по пустой дороге.

В итоге передний парктроник пришлось отключить через меню — хорошо, что такая опция предусмотрена.

Есть вопросы к климат-контролю — некоторое время после холодного запуска он работает не совсем адекватно. Электроника устраивала парилку даже при выставленных 20°C. Единственный способ не перегреться — выкрутить температуру на минимум, до тех пока прогреется не только воздух в салоне, но и обивки интерьера. Вероятно, датчик температуры в салоне расположен не слишком удачно. Владельцы Икстрейлов, у вас та же история?

В остальном машина не подвела. Легкие запуски двигателя даже при минус 20°C — тут спасибо 92-му бензину, на который рассчитан двигатель.

Дорожный просвет — 210 мм. Со стальной защитой двигателя чуть меньше.

Семейный совет

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Главное преимущество Икстрейла — ездовой комфорт. Он тихий, не тряский (даже на топовых 19-дюймовых «катках»), легкий, понятный и удобный в управлении. Да, у кроссовера масса нюансов и особенностей, которые важно учесть перед покупкой (а у какой машины их нет?). И если вникать в каждую мелочь, легко запутаться. Поэтому для вывода я воспользуюсь простой и, как ни парадоксально, очень точной, детской системой оценки: хорошо или плохо (без градаций и условностей). Ребенок сказал, что машина хорошая. Взрослые пассажиры с ним, в целом, согласны. А вот водитель... X-Trail понравится в первую очередь человеку в возрасте 35+, который помнит, какими были машины 10–20 лет тому назад. А еще у такого водителя в приоритете комфорт и практичность, а не дизайнерские изыски и тотальная компьютеризация. Вы из таких?

Важно знать

Цены

Модификация Цена от, руб. 2.0 144 л. с, передний привод, МКП6 1 801 000 2.0 144 л. с, передний привод, CVT 2 020 000 2.0 144 л. с, полный привод, CVT 1 992 000 2.5 л. 171 л. с, полный привод, CVT 2 188 000 1.6 л. dCi 130 л. с., полный привод, МКП6 2 157 000

Гарантия

Заводская гарантия — 3 года или 100 000 км пробега. Еще два года или 50 000 км — постгарантийная поддержка Nissan.

Габаритные размеры

Автомобиль Длина/ширина/высота/колесная база, мм Nissan X-Trail 4640 / 1820 / 1710 / 2705 Skoda Kodiaq 4697 / 1882 / 1681 / 2791 Mitsubishi Outlander 4695 / 1810 / 1703 / 2670

Страховка и налоги

Автомобиль ОСАГО (для Москвы, на 10 месяцев и более, неограниченное число водителей, класс 3, Кбм=1), руб. Транспортный налог (для Москвы), руб. Nissan X-Trail (171 л.с.) 21 054 — 32 059 7695

За те же деньги

Среди новых автомобилей рекомендуем присмотреться к Skoda Kodiaq, Kia Sorento и Mitsubishi Outlander

и Среди автомобилей с пробегом (не старше трех лет, до 100 000 км пробега): Honda Pilot, Toyota Highlander, Volvo XC 60 I Рестайлинг

Плюсы и минусы

Нам нравится — вместительность, экономичность, комфорт.

Нам не нравится — багажник, ближний свет.

Фото: Константин Васильев и Nissan