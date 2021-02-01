Семейный тест Nissan X-Trail: придирки и глюки

Если бы меня попросили охарактеризовать Nissan X-Trail одним словом, я бы сказал, что он «аналоговый». Дело в том, что нынешнее третье поколение появилось в 2013 году (рестайлинг прошел в 2017-м), то есть модель по современным меркам довольно старая. И все больше идет новостей про Икстрейл следующей генерации.
Мнение водителя: машина для путешествий
На Икстрейл идут три двигателя. Атмосферные бензиновые 2.0 (144 л.с) и 2.5 (171 л.с.), а также дизель 1.6 dCi (130 л.с.). Первый может сочетаться как с передним, так и с полным приводом, а в качестве коробки передач вариатор или (внимание!) механика. Да, X-Trail едва ли не единственный в своем классе автомобиль, доступный на «ручке».
Думаете, для столь громоздкого кроссовера базовый 144-сильный вариант слабоват? На самом деле снаряженная масса такого Икстрейла — в районе полутора тонн (в зависимости от комплектации), то есть машина относительно легкая. Так что если у вас не возникает порывов посоревноваться с соседями по потоку в светофорных гонках, динамика разгона — нормальная. Но если позволяют финансы, лучше предпочесть версию помощнее. Все же чуть больший запас мощности не повредит. Особенно во время обгона на загруженной машине.
В остальном X-Trail порадует не только водителя, но и всех пассажиров достойной шумоизоляцией и плавностью хода. Путешествовать на этой машине — удовольствие. Кстати, вот здесь мы подробно рассказывали, как адаптировали X-Trail к нашей зиме и плохим дорогам.
Недостатки? Кнопки и свет
Помните про «аналоговость»? В салоне она проявляется в том, что тут нет ни одной сенсорной кнопки — все механические. И большие. И это хорошее решение для кроссовера. При езде по разбитой дороге нащупать нужную кнопку куда проще. Правда, возникают ассоциации с телефонами для бабушек — знаете, есть такие, с огромными цифрами. Ну, возникают и возникают. Другое дело, что расположены эти кнопки не всегда удобно или привычно. Одна из причин — машина появилась раньше, чем получили распространение некоторые обязательные сегодня опции. Инженерам пришлось внедрять их по ходу дела там, где оказалось место. К примеру, с рестайлингом машина получила обогрев заднего сиденья. Обогревается весь диван целиком, а не по частям, и включается кнопкой между передними креслами.
На тесте у нас версия 2.5 с вариатором, в самом нафаршированном исполнении SE Top (2 426 000 рублей) с адаптивным Bi-LED светом. Так вот, светят такие фары не очень хорошо. И это, пожалуй, главный недостаток Икстрейла. С дальним светом еще терпимо, но, если на пути много встречных машин, приходится переходить на ближний (вернее, это делает электроника автоматически) и ехать медленнее, чем позволяют дорожные условия. Кстати, мы как-то сравнивали светодиодный свет десяти машин, включая X-Trail. Подробности — по этой ссылке.
В непогоду, когда фары быстро покрываются грязью, и без того тусклый свет становится еле заметным. Но тут выручает отдельная кнопка омывателя фар. Что она есть — хорошо, а вот ее расположение — на панели слева от руля... Кнопка находится в слепой зоне — на ощупь не найти.
Мнение жены: на парковках видно издали
Супруга оценила хорошую обзорность, зеркала и просторный салон. А еще — удобный легкий руль и мягкие сиденья. Приноравливаться пришлось только к прыти Икстрейла при старте с места. Такова особенность работы вариатора — надо привыкнуть.
Автозапуск — хорошая вещь: X-Trail моргает аварийкой и раскладывает зеркала, так что его видно издалека — большой плюс на парковках супермаркетов.
Вдобавок ненаглядная подметила забавную особенность машины, которую многие не замечают. Любой водитель знает, что, потянув на себя подрулевой рычажок, можно включить омыватели лобового стекла и щетки стеклоочистителей. Но между этими функциями у Икстрейла — временной лаг: если отпустить рычажок слишком быстро, форсунки успеют облить стекло, а щетки еще не включатся. На многих моделях Ниссана есть такая особенность. В итоге водитель лишается обзорности на какое-то время, пока вновь не потянет за рычажок. Логика в такой последовательности есть — щетки не должны тереть сухое стекло, зацарапают. Но если уж сработали форсунки, то электроника должна заставить щетки смахнуть омывайку со стекла.
Мнение пассажиров: они довольны (на пути туда)
Задний диван удобный и просторный. Два детских кресла и взрослый пассажир между ними — не проблема. Даже в дальней дороге всем будет нормально. Да и для ног места много. Обычно для постоянного трехлетнего пассажира у меня припасена накидка на спинку переднего кресла, чтобы ребенок не пачкал обувью обивку. В Икстрейле она не понадобилась — малыш не дотягивался до переднего кресла, даже когда детское сиденье оказывалось в полулежачем положении.
Парадокс, но, когда путешествуешь на машине, на обратном пути вещей в багажнике почему-то всегда прибавляется. Под шторкой багажника заявлено 417 л полезного объема. Или 449 л, если вы выбрали машину с опциональной мало-размерной запаской. Такая версия у нас на тесте (у Кодиака, к слову, побольше будет). А все потому, что производитель расточительно обошелся с пространством в багажном отсеке — массивные колесные арки, скругленные формы боковин. Когда в дальней поездке дорожный скарб стал прирастать, пассажирам второго ряда пришлось тесниться. Теперь я понимаю владельцев Икстрейлов, которые разъезжают с дополнительными боксами на крыше.
Мелкие глюки
Единственная неприятность — передний парктроник в непогоду частенько начинал пищать, предупреждая о препятствии. Это случалось даже при движении на приличной скорости по пустой дороге.
Есть вопросы к климат-контролю — некоторое время после холодного запуска он работает не совсем адекватно. Электроника устраивала парилку даже при выставленных 20°C. Единственный способ не перегреться — выкрутить температуру на минимум, до тех пока прогреется не только воздух в салоне, но и обивки интерьера. Вероятно, датчик температуры в салоне расположен не слишком удачно. Владельцы Икстрейлов, у вас та же история?
В остальном машина не подвела. Легкие запуски двигателя даже при минус 20°C — тут спасибо 92-му бензину, на который рассчитан двигатель.
Семейный совет
Главное преимущество Икстрейла — ездовой комфорт. Он тихий, не тряский (даже на топовых 19-дюймовых «катках»), легкий, понятный и удобный в управлении. Да, у кроссовера масса нюансов и особенностей, которые важно учесть перед покупкой (а у какой машины их нет?). И если вникать в каждую мелочь, легко запутаться. Поэтому для вывода я воспользуюсь простой и, как ни парадоксально, очень точной, детской системой оценки: хорошо или плохо (без градаций и условностей). Ребенок сказал, что машина хорошая. Взрослые пассажиры с ним, в целом, согласны. А вот водитель... X-Trail понравится в первую очередь человеку в возрасте 35+, который помнит, какими были машины 10–20 лет тому назад. А еще у такого водителя в приоритете комфорт и практичность, а не дизайнерские изыски и тотальная компьютеризация. Вы из таких?
Важно знать
Цены
|
Модификация
|
Цена от, руб.
|
2.0 144 л. с, передний привод, МКП6
|
1 801 000
|
2.0 144 л. с, передний привод, CVT
|
2 020 000
|
2.0 144 л. с, полный привод, CVT
|
1 992 000
|
2.5 л. 171 л. с, полный привод, CVT
|
2 188 000
|
1.6 л. dCi 130 л. с., полный привод, МКП6
|
2 157 000
Гарантия
Заводская гарантия — 3 года или 100 000 км пробега. Еще два года или 50 000 км — постгарантийная поддержка Nissan.
Габаритные размеры
|
Автомобиль
|
Длина/ширина/высота/колесная база, мм
|
Nissan X-Trail
|
4640 / 1820 / 1710 / 2705
|
Skoda Kodiaq
|
4697 / 1882 / 1681 / 2791
|
Mitsubishi Outlander
|
4695 / 1810 / 1703 / 2670
Страховка и налоги
Автомобиль
ОСАГО (для Москвы, на 10 месяцев и более, неограниченное число водителей, класс 3, Кбм=1), руб.
Транспортный налог (для Москвы), руб.
Nissan X-Trail (171 л.с.)
21 054 — 32 059
7695
За те же деньги
- Среди новых автомобилей рекомендуем присмотреться к Skoda Kodiaq, Kia Sorento и Mitsubishi Outlander
- Среди автомобилей с пробегом (не старше трех лет, до 100 000 км пробега): Honda Pilot, Toyota Highlander, Volvo XC60 I Рестайлинг
Плюсы и минусы
- Нам нравится — вместительность, экономичность, комфорт.
- Нам не нравится — багажник, ближний свет.