Новый Hyundai Tucson: выбрали оптимальную версию (из 25!)

Кроссовер нового поколения - это броский дизайн и модернизированные моторы. И очень много вариантов комплектации.

Двигатели

Предыдущий Tucson чаще всего брали с базовым двухлитровым мотором — две трети продаж! Потому что дешевле. И можно было выбирать из четырех комбинаций коробки с приводом. В частности, имелось (и осталось!) редкое сочетание полного привода с механикой.

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В линейке Туссана сохранили три мотора. Несмотря на схожесть с агрегатами предшественника, все они новые — из семейства Smartstream.

Двухлитровый атмосферник мы знаем по Элантре. Ключевые параметры те же, что и были, ­150 сил и 192 Н·м. Пик тяги ушел с 4000 на 4500 об/мин, а степень сжатия выросла с 10,3 до 10,8. Дешевый АИ‑92 лить разрешено.

Бензиновый двигатель 2.5 GDI 190 сил, 242 Н·м пришел на смену 184-сильному мотору, в котором было на 100 «кубиков». У него комбинированный — распределенный и непосредственный — впрыск топлива, но АИ‑92 тоже «в допуске». С мотором этого объема на свежих «корейцах» легко запутаться. Sonata и Santa Fe (а также Kia Sorento) оснащены агрегатом 2.5 MPI с распределенным впрыском мощностью 180 сил. А Kia K5 идет с мотором GDI мощностью (194 л.с.).

Дизель (на фото) при сохранении двух литров объема прибавил одну силу и 16 Н·м (стало 186 л.с. и 416 Н·м). Полка максимального крутящего момента ­сузилась с 1750–2750 об/мин до 2000–2750 об/мин. Это клон алюминиевого мотора объемом 2,2 л на Santa Fe.

Дизель Туссана самый мощный в сегменте, сочетание с классическим автоматом тоже уникально на нашем рынке.

Как он едет

Классический селектор 8‑ступенчатого автомата уступает место клавишам на машинах в максимальной комплектации, но — не в случае с мотором 2.0, у которого коробка 6‑ступенчатая. Выбор между экономичным, обычным, спортивным и адаптивным асфальтовыми режимами езды есть у всех Туссанов. Адаптация под дорожное покрытие — только у полноприводников с автоматом.

Понятно, что я хотел поездить именно на базовой версии, но из первых машин мне предоставили не самые дешевые — бензиновую 2.5 GDI (190 л.с.) и дизельную 2.0 (186 л.с.). У обеих — 8-ступенчатый автомат и полный привод.

То ли от Туссана 2.5 я ждал слишком многого, то ли что-то намудрили с настройками, но бодрости я не ощутил. Декларируемые 9,4 с до сотни кажутся слишком оптимистичными. У двигателя очень ровный характер, без провалов и подхватов. В салоне — завидная тишина. Отчасти это скрадывает ощущение ­динамики.

Дизель сам себя не стесняется: подхватывает как положено, бодрость всячески показывает и даже в спинку может вжать. Рабочий диапазон чуть уже, чем у бензинового собрата, но автомат ловко переключается, позволяя мотору держать оптимальные обороты.

По ТТХ у дизельного Туссана те же 9,4 с до 100 км/ч, а по впечатлениям разница колоссальная! И расход меньше раза в полтора. Но дизельный Tucson дороже на 100 тысяч рублей.

Что понравилось

Tucson тихий и адекватно ведет себя на всех неровностях: скорость сбрасываешь только перед самыми крупными. И это на самых низкопрофильных шинах размерности 235/55 R19. На большинстве проданных машин будут стоять 235/65 R17 и 235/60 R18, которые добавят плавности хода.

К тормозам и вибронагруженности претензий нет. Обратная связь на руле более-менее адекватная. Крены кузова в поворотах — умеренные.

Hyundai Tucson. Цена в России — от 1 869 000 ₽.

В России продается удлиненная версия Туссана. Относительно предшественника у неё +150 мм в длину и +85 мм по колесной базе. По габаритам — почти Kodiaq! Вот почему задним пассажирам вольготно по ногам. Еще бы в плечах было посвободнее, когда сидишь втроем, и стало бы совсем хорошо.

В машинах с электроприводами передних сидений правое кресло можно регулировать со второго ряда — на боковине спинки есть кнопки. Не удивлюсь, если скоро такая возможность даже на Крете появится.

Интерьер

Передняя панель вопреки моде сохранила встроенный (а не торчащий отдельно) центральный дисплей. Но почему его опустили так низко? Поменять бы местами с дефлекторами вентиляции — чтобы не бросать взгляд вниз, отвлекаясь от дороги.

Передняя панель собрана из унифицированных элементов Hyundai-Kia. Однако ансамбль вышел очень самобытным.

Цифровая приборка — только на самой дорогой версии. Хромированные полоски вокруг нее отражаются в ветровом стекле. Это раздражает. Медиасистема унифицирована с другими моделями Hyundai и Kia. Дисплей — 8 дюймов в «базе» и 10,25 в дорогих исполнениях (на фото).

Ряд глянцевых клавиш на тоннеле завален вперед и бликует: не видно ни пиктограмм, ни индикаторов включения. Симметричные серебристые вставки перед водителем и пассажиром четко отражаются в ветровом стекле — это раздражает. И издевательски много черного глянца во всех местах, которых касаешься руками. Эти странные просчеты портят впечатление от красивого и удобного в целом интерьера.

Помню, как при показе рестайлингового Santa Fe корейцы обращали мое внимание на то, что ни в одной версии у него нет отделки интерьера вставками под черный лак. Говорили, как показалось, не без гордости. Увы, Туссану выписали этого легко царапающегося и маркого материала за троих. Мысленно представьте, каких мест вы будете касаться в салоне часто и очень часто. Вот все они у Туссана — «под рояль»! Объяснить глянцевые подлокотники дверей невозможно. Часы, застежки-молнии, кольца и пуговицы за пару месяцев изуродуют эту «красоту».

Комплектации и цены

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В пределах двух миллионов можно взять Tucson и с механикой, и с автоматом. Это будет начальная версия Classic с шестью подушками безопасности, обогревом передних сидений, кондиционером, литыми колесами, «круизом» с ограничителем скорости, медиасистемой с экраном на 8 дюймов, Android Auto и Apple CarPlay.

Комплекс из 10 ассистентов водителя (включая адаптивный круиз-контроль) можно заказать для любого исполнения с автоматом, в том числе с мотором 2.0 и передним приводом. Цена на максимально безопасный Tucson — минимум 2,28 миллиона.

Другие нужные опции расставили так, чтобы клиент взял вариант подороже. В «базе» нет камеры заднего вида и парктроника. С ними Tucson стоит от 2,02 млн рублей (это версия Family).

Передние сиденья в базовой версии лишены регулировки поясничного упора. Подозреваю, что в них будет не очень удобно, так как в топ-версии для комфортной посадки мне приходилось выдвигать валик почти на максимум. Кожа, вентиляция и электроприводы — тоже привилегия комплектации Prestige.

Второй ряд не регулируется продольно, хотя с таким запасом пространства мог бы. Угол наклона спинки настраивается, но диапазон мал, и сидеть удобно только при максимально откинутом положении. Есть дефлекторы, обогрев и пара USB-портов. Багажник вырос с 488 до 539–582 л. Объем зависит от комплектации. В большинстве машин под полом размещена докатка, и места для вещей больше. В топ-версии Prestige на 18‑дюймовых колесах и лимитированной серии Visioner на «девятнадцатых» лежат полноразмерные запаски, и пол становится выше. Но ниша большая, и положить туда нормальное колесо можно на любом Туссане.

Светодиодные фары и датчик дождя есть начиная с третьего уровня оснащения Lifestyle — минимум за 2,17 млн. Только в нем появляется возможность заполучить дизель (от 2,52 млн). Не поверите, но автоматический режим стеклоподъемников тоже начинают ставить только с этой комплектации. Причем не на все двери, а только на передние.

Среди действительно премиальных опций топ-версии Prestige (от 2,5 млн) снова находишь то, что хочется видеть в машинах подешевле: электропривод двери багажника и авторежим задних стеклоподъемников. Полноразмерная запаска тоже только здесь.

Что в итоге?

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Оптимальный выбор — это полный привод с дизелем или бензиновым мотором 2.0, с автоматической коробкой и со всеми системами активной безопасности . Если сложные линии кузова (он кажется сотканным из треугольников — зависимости от освещения может заиграть любой цвет) не вгоняют вас в страх стоимостью ремонта, Tucson можно считать интересным предложением.

Более четко смогу расставить оценки через несколько месяцев — когда испытаем на ходу новый Kia Sportage. Вдруг он чем-то удивит?

Tucson неплох на хорошем асфальте. На разбитой дороге заставляет осторожничать не больше одноклассников. Жесткость подвески ­оптимальна.

Оригинальный, бодрый с дизелем, неплох по подвеске Не впечатляющий с мотором 2.5, глянцевый внутри

Hyundai Tucson 2.5 GDI 2.0 D Длина / ширина / высота / база 4630 / 1865 / 1665 / 2755 мм Снаряженная масса 1627 / 2175 кг 1745 / 2290 кг Объем багажника (VDA) 539–582 / 1903 л Максимальная скорость 197 км/ч 201 км/ч Разгон 0 —100 км/ч 9,4 с 9,4 с Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2497 см³; 140 кВт / 190 л.с. при 6100 об/мин; 242 Н·м при 4000 об/мин дизельный, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 137 кВт / 186 л.с. при 4000 об/мин; 416 Н·м при 2000–2750 об/мин Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 54 л ДТ / 54 л Расход топлива (город / трасса / смешанный цикл) 9,7 / 6,3 / 7,6 л / 100 км 7,7 / 5,4 / 6,3 л / 100 км Трансмиссия полный привод; А8 полный привод; А8

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

На новом Туссане я поездил в Екатеринбурге. А там недалеко до Верхней Пышмы, где расположен музей техники УГМК. Его коллекции военной техники и авиации известны достаточно давно. А вот автомобильная экспозиция открылась в современном четырехэтажном здании только три года назад. Сегодня это крупнейшее собрание машин ­в России!

Охват — от зари индустрии до 1990‑х годов: легковушки, грузовики, мотоциклы, гоночные автомобили. Интереснее всего первый этаж, где собраны самые возрастные экспонаты, и эскорты первых лиц СССР. Многие экземпляры музея уникальные или мелкосерийные. Но и ряды ВАЗов, Москвичей и Волг вызывают теплую ностальгию.

Если будете в Екатеринбурге, непременно загляните в этот музей. На беглый осмотр всей экспозиции может потребоваться день, на вдумчивый можно смело закладывать два дня — не пожалеете!

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Фото: Hyundai