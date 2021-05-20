После морозной зимы асфальт сходит особенно охотно. И если в Москве его много и осталось достаточно, то в Тверской и Ярославской областях была беда, а стала катастрофа. Туда-то мы и погнали новенькую Элантру на проверку всей суровостью наших реалий.

Несколько выдающихся ям, несмотря на всю осторожность, я прозевал, и передним колесам досталось по полной программе. Вроде всё цело… На дисплее с показаниями датчиков давления в шинах остались неизменные цифры, диски визуально тоже не пострадали.

На испещренной заплатками дороге Hyundai позволяет ехать быстро. Подвеска не донимает ни жесткостью, ни шумами. А ведь у нас была Elantra в топовой комплектации на шинах 225/45 R17. На базовых «пятнадцатых» или на самых массовых 16‑дюймовых будет вообще шикарно. В редкие моменты, когда асфальт становился почти ровным, Elantra отметилась похвальным равнодушием к колее и адекватным ответом на действия рулем.

Конечно, электроусилитель настроен без изысков. Сзади стоит простая балка. Крены кузова в поворотах могли бы быть поменьше. А вы ждали взрывного характера, соответствующего инопланетной внешности? Его нет.

Hyundai Elantra. Цена в России от 1 389 000 ₽. Светодиодные фары стоят на всех Элантрах, кроме базовой, и светят хорошо. Омывателя, автокорректора, подсветки поворотов и противотуманок нет. Каждая функция в отдельности — вроде бы мелочь. Но отсутствие всего разом удручает. От защиты картера до асфальта я намерил 155 мм — на 5 мм больше, чем заявляет ­производитель.

У опционной цифровой приборки четыре варианта дизайна. В трех просто меняются цвета и шрифты на классических циферблатах. И только такая дает толику оригинальности. Медиаэкран в зависимости от комплектации имеет диагональ 8 или 10,25 (на фото) дюйма. Android Auto и Apple CarPlay будут всегда. Сервисы Яндекса — только в небогатой комплектации Way за 1,47 млн рублей (с мотором 1.6) или за 1,51 млн рублей (с мотором 2.0).

Передняя панель «обнимает» водителя, создавая ощущение кокпита. Очень круто, но сиденье водителя почему-то установлено очень высоко: если уж намек на спортивность, то сидеть хочется ниже. Загадочный кружок слева от приборов не несет никакой функциональной нагрузки. Как объясняют корейцы, это просто декоративная панель, необходимая для того, чтобы «уравновесить дизайн панели приборов».

Двигатель

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Двухлитровый мотор Smartstream честно везет на свои 150 сил и не более того. Проверили на полигоне: паспортные 9,8 с до сотни и 203 км/ч максимальной скорости машина выдает.

Версия с двигателем 1.6 в наши руки ещё не попадала, но легко предположить, что её темперамента хватит только совсем спокойным водителям. Тем более, что с механической коробкой новая Elantra не предлагается — лишь шестиступенчатый автомат. В целом он адекватен, только слегка тормозит при необходимости шустро переключиться вниз для обгона.

Смекалка по-корейски: переворачивая на 180 градусов вкладку подстаканников, меняете их глубину. Карманы в дверях вмещают бутылку объемом максимум 0,5 л. Из-за массивной верхней части двери положить и вытащить что-либо при закрытой двери очень сложно.

Тормозов, дисковых «по кругу», хватает для хорошего замедления, и управлять ими удобно.

Hyundai приятно удивил шумоизоляцией колесных арок. Часто у азиатских автомобилей именно они доставляют основной дискомфорт. Тут же всё отлично. Звук мотора проникает в салон только на интенсивном разгоне. После 120 км/ч отчетливо слышен ветер, но в целом Элантру можно назвать тихой машиной.

Никакой механики В последние пять лет россияне чаще покупают новые автомобили с разными типами автоматических коробок, нежели с механикой. В 2020 году доля автоматов достигла 62%. Все премиальные бренды за исключением Porsche «ручку» в России не предлагают в принципе. В массовом гольф-классе щедрый выбор пока дает Skoda Octavia, у которой МКП ставится и с базовым мотором 1.6 MPI, и с шустрым 1.4 TSI, причем во всех комплектациях. Toyota Corolla и Kia Cerato допускают механическую коробку только в двух наиболее дешевых версиях из 7 и 12 соответственно. А Elantra стала первой моделью в сегменте, которую можно купить только «на автомате». Из машин более высоких классов пока ещё богаты на «механические» варианты среднеразмерные кроссоверы: такие варианты есть почти у всех лидеров сегмента.

Салон и багажник

После 300 км выхожу из машины, как новенький: кресло получилось удачным. Я бы сделал подушку чуть длиннее. Наша машина — в максимальной комплектации, с электроприводами регулировок и настройкой подушки по углу наклона. Она и выручает, а вот на сиденьях попроще, подозреваю, будет не так удобно. К тому же у простых нет настройки поясничного упора.

Для интерьера можно выбрать черный, бежевый или серый цвет. Похвальное разнообразие в сплошь черной гамме конкурентов. Интересно решение светлого салона: дверные обивки окрашены ассиметрично — светлые по левому борту и черные — по правому.

Ансамбль передней панели и центрального тоннеля выглядит шикарно. Чертовски жаль, что к развернутой на водителя отлогой консоли и поручню под левую руку переднего пассажира не прилагается что-нибудь шустро-наддувное под капотом. Двигатель 2.0 не подходит по темпераменту спортивному интерьеру, а с мотором 1.6 и вовсе оксюморон.

Даже в нижнем положении кресла я при росте 186 см смотрю практически на стык потолка и ветрового стекла. Щетки-то длинные, прочищают до самого верха. А вот шарм кокпита пропадает. Накладка тоннеля оказывается не прямо под локтем, а где-то на уровне бедра.

Сзади много места для ног и на удивление мало над головой. Розетки или USB-порта не предусмотрено, зато подлокотник есть на всех версиях.

Заднее сиденье встретило хорошим запасом места в коленях. Дальше — разочарования. Голова упирается в потолок, хотя ни уменьшающей высоту панорамной крыши, ни купеобразного силуэта у машины нет. Ни единой розетки задним седокам не полагается. Обогрев — только у подушек. Сложился целый набор мелочей, на которых конструкторы сэкономили: капот без газовых упоров, потолочные плафоны на лампах накаливания, отсутствие очечника и верхней ручки около водительского места. Зато зачем-то есть отделка с перфорированной кожей и электроприводы сиденья переднего пассажира.

Багажник вырос относительно машины прош­лого поколения с 407 до 474 л. Открыть его можно и бесконтактно, постояв рядом с ключом в кармане пару секунд. Использовать его в полную силу помешает очень узкий проем. По диаго­нали от верха до низа всего 43 см. Та же беда и у более крупных седанов концерна Hyundai Sonata и Kia K5. А вот Cerato с его ­классическими пропорциями удобнее.

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Elantra дает то, чего сейчас хотят многие: сочетание крутой внешности со среднестатистической начинкой. Выпячивание богатых опций, с которыми купят совсем немного машин, - при экономии на полезных мелочах для всех комплектаций.

Запрашиваемых денег машина стоит, а её минусы не назвать существенными. Думаю, продажи должны заметно подрасти с совсем уж провальных 2684 автомобилей за прошлый год. Место для роста есть: родственный Kia Cerato расходится в пять раз лучше.

Пороги защищены от грязи на половину ширины.

Новая Elantra длиннее прежней на 30 мм, по колесной базе выросла на 20 мм, в ширину — на 25 мм.

Hyundai Elantra 2.0 АТ6

Длина / ширина / высота / база 4650 / 1825 / 1430 / 2720 мм

4650 / 1825 / 1430 / 2720 мм Снаряженная / полная масса 1305 / 1770 кг

1305 / 1770 кг Объём багажника 474 л

474 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 6200 об/мин; 191 Н·м при 4500 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 6200 об/мин; 191 Н·м при 4500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,8 с

9,8 с Максимальная скорость 203 км/ч

203 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92, АИ‑95 / 47 л

АИ‑92, АИ‑95 / 47 л Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 10,0 / 5,3 / 7,0 л / 100 км

10,0 / 5,3 / 7,0 л / 100 км Трансмиссия передний привод; А6

3 недостатка За 650‑километровый пробег на новой Элантре у меня вызвали раздражение три вещи. Левая щетка оставляет широкую неочищенную зону около левой стойки крыши. За ней не то что пешеход, но и автомобиль может спрятаться. Климат-контроль в автоматическом режиме требовал ручной корректировки температуры. Днем на солнышке было комфортно при 20,5˚ С на дисплее. К вечеру при них же становилось холодно, и автоматика этого не замечала. Тепло в салон возвращалось только при 22 градусах. Та же картина, но в обратной последовательности была утром. Не замечал прежде какой-то «кривизны» своих ног, но в Элантре я раз пять или шесть включал правым коленом обогрев своего сиденья. И ещё пару раз активировал рукавом пассажирский, когда лез за телефоном в нишу на консоли. Как минимум нужно увеличить усилие нажатия на клавиши.

Elantra на фоне конкурентов

Модель Силовой агрегат Цена, млн руб. Kia Cerato 1.6 МТ 1,29–1,36 1.6 АТ 1,33–1,46 2.0 АТ 1,37–1,64 Hyundai Elantra 1.6 AT 1,39–1,47 2.0 AT 1,51–1,8 Skoda Octavia 1.6 AT 1,47–1,76 1.4 TSI MT 1,48–1,77 1.4 TSI AT 1,53–1,82 2.0 TSI DSG 1,93–2,13 Toyota Corolla 1.6 MT 1,53–1,61 1.6 CVT 1,67–2,04

Фото автора и фирмы Hyundai







