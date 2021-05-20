Несколько выдающихся ям, несмотря на всю осторожность, я прозевал, и передним колесам досталось по полной программе. Вроде всё цело… На дисплее с показаниями датчиков давления в шинах остались неизменные цифры, диски визуально тоже не пострадали.
На испещренной заплатками дороге Hyundai позволяет ехать быстро. Подвеска не донимает ни жесткостью, ни шумами. А ведь у нас была Elantra в топовой комплектации на шинах 225/45 R17. На базовых «пятнадцатых» или на самых массовых 16‑дюймовых будет вообще шикарно. В редкие моменты, когда асфальт становился почти ровным, Elantra отметилась похвальным равнодушием к колее и адекватным ответом на действия рулем.
Конечно, электроусилитель настроен без изысков. Сзади стоит простая балка. Крены кузова в поворотах могли бы быть поменьше. А вы ждали взрывного характера, соответствующего инопланетной внешности? Его нет.
Двигатель
Двухлитровый мотор Smartstream честно везет на свои 150 сил и не более того. Проверили на полигоне: паспортные 9,8 с до сотни и 203 км/ч максимальной скорости машина выдает.
Версия с двигателем 1.6 в наши руки ещё не попадала, но легко предположить, что её темперамента хватит только совсем спокойным водителям. Тем более, что с механической коробкой новая Elantra не предлагается — лишь шестиступенчатый автомат. В целом он адекватен, только слегка тормозит при необходимости шустро переключиться вниз для обгона.
Тормозов, дисковых «по кругу», хватает для хорошего замедления, и управлять ими удобно.
Hyundai приятно удивил шумоизоляцией колесных арок. Часто у азиатских автомобилей именно они доставляют основной дискомфорт. Тут же всё отлично. Звук мотора проникает в салон только на интенсивном разгоне. После 120 км/ч отчетливо слышен ветер, но в целом Элантру можно назвать тихой машиной.
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Никакой механики
В последние пять лет россияне чаще покупают новые автомобили с разными типами автоматических коробок, нежели с механикой. В 2020 году доля автоматов достигла 62%. Все премиальные бренды за исключением Porsche «ручку» в России не предлагают в принципе.
В массовом гольф-классе щедрый выбор пока дает Skoda Octavia, у которой МКП ставится и с базовым мотором 1.6 MPI, и с шустрым 1.4 TSI, причем во всех комплектациях. Toyota Corolla и Kia Cerato допускают механическую коробку только в двух наиболее дешевых версиях из 7 и 12 соответственно. А Elantra стала первой моделью в сегменте, которую можно купить только «на автомате».
Из машин более высоких классов пока ещё богаты на «механические» варианты среднеразмерные кроссоверы: такие варианты есть почти у всех лидеров сегмента.
Салон и багажник
После 300 км выхожу из машины, как новенький: кресло получилось удачным. Я бы сделал подушку чуть длиннее. Наша машина — в максимальной комплектации, с электроприводами регулировок и настройкой подушки по углу наклона. Она и выручает, а вот на сиденьях попроще, подозреваю, будет не так удобно. К тому же у простых нет настройки поясничного упора.
Ансамбль передней панели и центрального тоннеля выглядит шикарно. Чертовски жаль, что к развернутой на водителя отлогой консоли и поручню под левую руку переднего пассажира не прилагается что-нибудь шустро-наддувное под капотом. Двигатель 2.0 не подходит по темпераменту спортивному интерьеру, а с мотором 1.6 и вовсе оксюморон.
Даже в нижнем положении кресла я при росте 186 см смотрю практически на стык потолка и ветрового стекла. Щетки-то длинные, прочищают до самого верха. А вот шарм кокпита пропадает. Накладка тоннеля оказывается не прямо под локтем, а где-то на уровне бедра.
Заднее сиденье встретило хорошим запасом места в коленях. Дальше — разочарования. Голова упирается в потолок, хотя ни уменьшающей высоту панорамной крыши, ни купеобразного силуэта у машины нет. Ни единой розетки задним седокам не полагается. Обогрев — только у подушек. Сложился целый набор мелочей, на которых конструкторы сэкономили: капот без газовых упоров, потолочные плафоны на лампах накаливания, отсутствие очечника и верхней ручки около водительского места. Зато зачем-то есть отделка с перфорированной кожей и электроприводы сиденья переднего пассажира.
***
Elantra дает то, чего сейчас хотят многие: сочетание крутой внешности со среднестатистической начинкой. Выпячивание богатых опций, с которыми купят совсем немного машин, - при экономии на полезных мелочах для всех комплектаций.
Запрашиваемых денег машина стоит, а её минусы не назвать существенными. Думаю, продажи должны заметно подрасти с совсем уж провальных 2684 автомобилей за прошлый год. Место для роста есть: родственный Kia Cerato расходится в пять раз лучше.
Hyundai Elantra 2.0 АТ6
- Длина / ширина / высота / база 4650 / 1825 / 1430 / 2720 мм
- Снаряженная / полная масса 1305 / 1770 кг
- Объём багажника 474 л
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 6200 об/мин; 191 Н·м при 4500 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 9,8 с
- Максимальная скорость 203 км/ч
- Топливо / запас топлива АИ‑92, АИ‑95 / 47 л
- Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 10,0 / 5,3 / 7,0 л / 100 км
- Трансмиссия передний привод; А6
|
3 недостатка
За 650‑километровый пробег на новой Элантре у меня вызвали раздражение три вещи. Левая щетка оставляет широкую неочищенную зону около левой стойки крыши. За ней не то что пешеход, но и автомобиль может спрятаться.
Климат-контроль в автоматическом режиме требовал ручной корректировки температуры. Днем на солнышке было комфортно при 20,5˚ С на дисплее. К вечеру при них же становилось холодно, и автоматика этого не замечала. Тепло в салон возвращалось только при 22 градусах. Та же картина, но в обратной последовательности была утром.
Не замечал прежде какой-то «кривизны» своих ног, но в Элантре я раз пять или шесть включал правым коленом обогрев своего сиденья. И ещё пару раз активировал рукавом пассажирский, когда лез за телефоном в нишу на консоли. Как минимум нужно увеличить усилие нажатия на клавиши.
Elantra на фоне конкурентов
|
Модель
|
Силовой агрегат
|
Цена, млн руб.
|
Kia Cerato
|
1.6 МТ
|
1,29–1,36
|
1.6 АТ
|
1,33–1,46
|
2.0 АТ
|
1,37–1,64
|
Hyundai Elantra
|
1.6 AT
|
1,39–1,47
|
2.0 AT
|
1,51–1,8
|
Skoda Octavia
|
1.6 AT
|
1,47–1,76
|
1.4 TSI MT
|
1,48–1,77
|
1.4 TSI AT
|
1,53–1,82
|
2.0 TSI DSG
|
1,93–2,13
|
Toyota Corolla
|
1.6 MT
|
1,53–1,61
|
1.6 CVT
|
1,67–2,04
Фото автора и фирмы Hyundai