7 важных вопросов к новой Тойоте RAV4. Ответили на все

Популярные у нас японские кроссоверы теперь производятся в Питере. Но при этом стоят немало. Так, машина в базовой комплектации обойдется в 1,76 млн рублей, а топ потянет аж на 2,7 млн. «Но это же Тойота», — скажут почитатели модели, отправляясь в салон за автомобилем.

Скорее всего, покупать новый RAV4 в России будут, насколько хорошо — покажет время. А мы пока посмотрим, что интересного теперь есть в этом кроссовере, и протестируем его на асфальте и на грунтовых дорогах.

Она стала больше?

Брутальный дизайн новой Тойоты RAV4 создает впечатление, что машина значительно прибавила в размерах. Но это лишь видимость: кроссовер пятого поколения короче предшественника на 0,5 см. Только колесная база увеличилась на 3 см.

А комфорта прибавилось?

Новая Тойота стала комфортнее: производитель не пожалел мягкой обивки для дверей, а также предусмотрел для пассажиров второго ряда обогрев сидений, две USB-розетки, дефлекторы и два подстаканника.

Багажник с электроприводом двери очень вместительный: наши три чемодана, рюкзак и другое съемочное оборудование вошло без проблем и с запасом. Пол в багажнике сделали двусторонним. С одной стороны он стандартный ворсовый, с другой — резиновый, такой легко помыть, а значит при перевозке чего-то пачкающегося будет проще сохранить багажник чистым. Словом, на Toyota RAV4 теперь удобно ездить за город с семьей или друзьями.

Есть ощущение дорогого автомобиля?

Дизайнеры основательно поработали над интерьером нового RAV4 и добились определенных успехов. Помимо уже названной мягкой обивки дверей из кожзама, положительные эмоции вызывают прорезиненные крутилки климат-контроля и магнитолы с выверенным усилием и выстланные резиновыми ковриками ниши для мелочей. В центре приборной панели — 7-дюймовый дисплей с некоторым набором настроек, позволяющих менять отображение информации. Можно, например, вместо аналогового исполнения спидометра выбрать цифровой вариант. Чтобы понимать, о чем сообщает Toyota RAV4, придется привыкнуть к множеству некрупных разноцветных значков на дисплее.

А недостатки какие?

К сожалению, избавить RAV4 от всех недостатков и несуразностей не удалось. Например, приборная панель почему-то покрыта фальшкожей, которая на поверку оказывается мягким пластиком, а кнопки включения обогрева сидений по-прежнему допотопные. Почему японцы ими так дорожат, загадка. Но это цветочки сакуры. Особо отличилась мультимедиасистема. Модный сегодня нарочито выступающий дисплей хочется оторвать и выбросить. И дизайн — не единственная причина. Убивает качество картинки. Графика на карте навигации примитивная, а изображение от системы кругового обзора или камеры заднего вида вообще переносит в 90-е и напоминает о «Денди». И это в машине стоимостью под 3 млн рублей!

Как едет-то?

Новую Тойоту с 2-литровым 150-сильным двигателем нам испытать не довелось. А жаль, это было бы интересно — на ней стоят новые двигатель и вариатор с механической первой передачей, которая делает коробку более выносливой, облегчает старт и движение по бездорожью. А пока мы тестируем Toyota RAV4 с мотором 2,5 л мощностью 199 л.с. Заметим, производитель позаботился о российских клиентах: мощность обоих двигателей заточена под наше законодательство, чтобы владельцы машин не платили лишние налоги.

В паре с мотором 2,5 л ставится классический 8-ступенчатый автомат. Коробка для Тойоты новая. И работает она отлично: скорости переключает плавно, ощутимых задержек нет, в целом адекватно себя ведет и на асфальте, и на грунтовке. А вот двигатель расстраивает. От почти 200 л.с. ждешь большего. Машина, конечно, едет, скорость развивает приличную и на обгонах дает почувствовать себя уверенно, но о спортивной динамике речи нет. И тут Toyota RAV4 уступает конкурентам из VAG-группы и японскому кроссоверу Mazda CX5. В общем, смысл рассматривать RAV4 с топовым мотором есть только в том случае, если вам нужна достаточно мощная машина, но со спокойным характером.

Как подвеска?

Подвеска новому RAV4 досталась удачная. Благодаря ей машина мягко преодолевает небольшие дорожные неровности. По энергоемкости это, конечно, не Renault Duster, но для перемещения по хорошему асфальту RAV4 оптимален. А вот выбоины покрупнее подвеска отрабатывает не так уверенно, и хочется сбросить скорость. Зато за счет новой модульной архитектуры TNGA кроссовер неплохо рулится.

Что с полным приводом?

У нового японского кроссовера появились внедорожные замашки — системы из арсенала Land Cruiser и продвинутый полный привод: в топовых комплектациях на задней оси установлены две муфты вместо одной. Как только тяга перебрасывается назад, они по отдельности регулируют крутящий момент на левом и правом колесах. Теперь Тойота не боится диагонального вывешивания. Да, есть задержка и небольшая пробуксовка, но новый RAV4 трогается и преодолевает препятствие. В то время как его предшественник в аналогичных условиях беспомощно вращал вывешенными колесами.

Такая конструкция привода сложнее и эффективнее, чем у конкурентов, которые в большинстве своем довольствуются только системой ESP. Кто-то наверняка сочтет возможность съехать на кроссовере с асфальта на бездорожье за преимущество.

По итогам теста очевидно: Toyota RAV4 пятого поколения стала лучше предшественников по многим показателям. Но так же ясно, что бороться с конкурентами японцу будет сложнее, чем раньше, и вряд ли удастся отвоевать первое место в классе по продажам.