Новый Toyota RAV4 начали собирать в России

Кроссовер RAV4 нового поколения начали собирать на заводе Toyota под Санкт-Петербургом.

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RAV4 пятого поколения, построенный на платформе TNGA, значительно изменился: у него ряд современных систем, новые двигатели, вариатор с механической первой передачей, новая система полного привода и многое другое.

Для выпуска столь технологичного автомобиля потребовалось значительно модернизировать производство. Процесс сборки стал более автоматизированным благодаря установке на конвейере 133 новых роботов и появлению 100 новых механизмов каракури для подачи и перемещения деталей нового Toyota RAV4.

На модернизацию компания Toyota потратила 4,8 млрд рублей. Всего же в завод с момента его открытия было вложено более 30 млрд рублей.

Во время подготовки конвейера для кроссовера нового поколения ООО «Тойота Мотор» заключило контракты с новыми российскими локальными поставщиками.

Стоимость нового Toyota RAV4 можно узнать здесь.

Фото, видео: Toyota