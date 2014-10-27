Приобрести автомобиль уже можно в официальных дилерских центрах марки по всей России. Цены стартуют с отметки в 1 756 000 рублей.

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Сегодня в России начались продажи кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения, построенного на платформе TNGA. Автомобиль стал динамичнее и безопаснее, получил новое оформление и более высокий уровень управляемости. Внешне RAV4 выглядит агрессивнее благодаря новой решетке радиатора, развитым крыльям с мускулистыми колесными арками и рельефным боковинам, придающим ему сходство с Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado.

У паркетника низкий центр тяжести, более жесткий за счет применения высокопрочных сталей кузов, перекалиброванная подвеска спереди и сзади, а также электроусилитель рулевого управления, расположенный непосредственно на рейке, а не на рулевом валу, что обеспечивает безопасную и легко контролируемую управляемость.

В автомобиле улучшена шумоизоляция моторного отсека и колесных арок — вкупе с новыми резиновыми уплотнителями это позволяет водителю и пассажирам общаться не повышая голоса даже на высоких скоростях.

Toyota RAV4 получил бензиновые атмосферники объемом 2 л (150 л. с.) и 2,5 л (200 л. с.). Благодаря применению новых технологий оба мотора не уступают конкурентам с турбонаддувом и при этом выигрывают в надежности.

Новый вариатор в комплектациях Toyota RAV4 с 2-литровым мотором оснащается механической первой и задней передачами, что позволяет новому RAV4 динамичнее стартовать при разгоне «в пол» и легко переносит движение «внатяг». С двигателем объемом 2,5 литра автомобиль получил 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, которая на текущий момент считается лучшей в мире по коэффициенту полезного действия.

Впервые за историю модели RAV4 предлагает две системы полного привода. Традиционная Dynamic Torque Control AWD (комплектация «Комфорт») автоматически подключает задние колеса при пробуксовке передних, а новая Dynamic Torque Vectoring AWD — это полноприводная трансмиссия с двумя раздельными муфтами на каждом из задних колес.

Автомобили предлагают на российском рынке по цене от 1 756 000 рублей в начальной комплектации и 2 661 000 рублей за версию «Престиж Safety».

Toyota RAV4 — продажи начались, цены известны Приобрести автомобиль уже можно в официальных дилерских центрах марки по всей России. Цены стартуют с отметки в 1 756 000 рублей. Toyota RAV4 — продажи начались, цены известны

Новое поколение кроссовера по ряду параметров превосходит предшественника, но некоторые огрехи так и не были исправлены, полагает наш автор.



Фото: Toyota