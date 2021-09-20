Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Nissan X‑Trail - тест в цифрах

Эксперты «За рулем» протестировали кроссоверы и подготовили подробный технический справочник. А кроме того, прикинули потерю в стоимости.

Как проходил и что показал сравнительный тест кроссоверов Hyundai Tucson, Toyota RAV4 и Nissan X‑Trail, читайте тут.

Короли ликвида

Рано или поздно приходит время менять автомобиль — сколько он потеряет в цене за год? А за пять лет? Мы прикинули падение стоимости машин в самых популярных (средних) комплектациях, с двухлитровым мотором и полным приводом.

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Hyundai Tucson за первый год теряет в среднем 16% от первоначальной стоимости. Немного, особенно учитывая то, что машины 2020 года — это Туссаны прошлого поколения. А смена поколения всегда сказывается на падении цены. Через три года Hyundai Tucson потеряет четверть стоимости. Через пять лет подешевеет на треть. Но это потеря — относительно сегодняшних цен. На деле же пятилетний Tucson можно продать почти за те же деньги, что он стоил пять лет назад ! Наглядное доказательство того, как подскочили цены.

за первый год теряет в среднем 16% от первоначальной стоимости. Немного, особенно учитывая то, что машины 2020 года — это Туссаны прошлого поколения. А смена поколения всегда сказывается на падении цены. Через три года Hyundai Tucson потеряет четверть стоимости. Через пять лет подешевеет на треть. Но это потеря — относительно сегодняшних цен. На деле же ! Наглядное доказательство того, как подскочили цены. Nissan X‑Trail на вторичке ценится повыше. Через год после покупки он подешевеет лишь на 10%. Через три года теряет пятую часть от начальной цены. А через пять лет — примерно 30%.

на вторичке ценится повыше. Через год после покупки он подешевеет лишь на 10%. Через три года теряет пятую часть от начальной цены. А через пять лет — примерно 30%. Toyota RAV4 — король ликвидности. За первый год теряет 7–8% от начальной стоимости. На третий год около 18%, а через пять лет — около 25%. И у обоих «японцев» та же ситуация, что и с Туссаном: пятилетние машины стоят столько же, сколько они стоили новыми в далеком 2016 году.

Перекос

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Диагональное вывешивание, когда одно колесо на передней и одно на задней оси повисают в воздухе, позволяет оценить сразу несколько факторов. Можно не только проверить эффективность работы системы полного привода, но и узнать, насколько жесткий кузов — по изменению геометрии проемов дверей.

При диагональном вывешивании кузов Ниссана немного перекашивает, и усилия на ручках дверей возрастают. Тем не менее все двери закрываются без проблем. Дверь багажника смещается относительно проема, но она все равно закрывается усилиями электропривода без посторонней помощи.

RAV4 диагональное вывешивание перенес легче всех. В таких условиях его кузов — самый жесткий на кручение. При вывешивании дверные проемы практически не перекашиваются, а усилия на ручках почти не меняются.

А вот Hyundai Tucson этот тест провалил. При вывешивании дверные проемы и проем багажника «уезжают» сильнее всего. Передние двери провисают относительно задних на 1,5–2 см. А дверь багажника перекашивается настолько, что электропривод не может закрыть её самостоятельно. Да и вручную приходится с силой направлять дверь, иначе она упирается в кузов!

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

HYUNDAI TUCSON NISSAN X-TRAIL TOYOTA RAV4 Снаряженная / полная масса 1707 / 2110 кг 1623 / 2070 кг 1675 / 2120 кг Время разгона 0–100 км/ч 11,6 с 10,5 с 11,0 с Максимальная скорость 181 км/ч 190 км/ч 190 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92 / 54 л АИ-95 / 60 л АИ-92 / 55 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 11,5 / 6,7 / 8,4 л / 100 км 11,3 / 6,6 / 8,3 л / 100 км 7,9 / 5,7 / 6,6 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1999 см³ 2488 см³ 1987 см³ Мощность 110 кВт/149 л.с. при 6200 об/мин 126 кВт/171 л.с. при 6000 об/мин 110 кВт/149 л.с. при 6600 об/мин Крутящий момент 192 Н·м при 4500 об/мин 233 Н·м при 4000 об/мин 206 Н·м при 4400–4900 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный полный Коробка передач А6 CVT CVT Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / з.х. 3,77 / 2,12 / 1,39 / 1,08 / 0,88 / 0,76 / 3,73 2,63–0,38 / 1,96 2,24–0,45 / 3,14 Главная передача 4,47 5,69 4,26 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson /

многорычажная McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые, вентилируемые / дисковые дисковые, вентилируемые / дисковые дисковые, вентилируемые / дисковые Шины 235/55 R19 225/60 R18 225/60 R18

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО Гарантия Дилеры HYUNDAI TUCSON 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 191 NISSAN X-TRAIL 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 123 TOYOTA RAV4 10 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 111

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)

Hyundai Tucson Nissan X-Trail Toyota RAV4 Просвет a 165 мм 195 мм 165 мм b 205 мм 215 мм 185 мм c 205мм 210 мм 210 мм Угол α 21,0° 20,5° 20,0° β 27,0° 29,0° 23,5° γ 17,0° 17,5° 15,5°

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ Модель HYUNDAI TUCSON NISSAN X-TRAIL TOYOTA RAV4 Рабочее место водителя Сиденья Тойоты и Hyundai — это хороший профиль, широкие диапазоны регулировок. Сиденью Ниссана не хватает боковой поддержки, в том числе бедер. Есть вопросы и к его органам управления. Подрулевые переключатели отнесены от руля, а его обод тонкий. Естественная обзорность близка у всего трио. Системе кругового обзора в Тойоте не хватает качества изображения и динамической разметки. В Ниссане очень маленький экран. В Hyundai кругового обзора нет (только графика парковочных сенсоров), но качество крупной картинки с камеры заднего вида намного выше. Сиденье 9 8 9 Органы управления 9 8 9 Обзор 9 8 8 Салон В Ниссане нет нормальной площадки под смартфон, и с другими отделениями для мелочей дела плохи. У него же второй ряд самый неудобный. Регулируемые в продольном направлении сиденья расположены очень высоко — упираешься головой в потолок. У всех автомобилей спинки задних сидений регулируются по углу наклона. Самый маленький багажник — у Туссана. Передняя часть 9 8 9 Задняя часть 8 7 8 Багажник 7 8 8 Ходовые качества Управляемость всех машин вызывает вопросы. Икстрейлу мешает «длинный» руль. У Тойоты самые медленные реакции при резкой смене полосы, а в Туссане приходится корректировать курс на скоростной дуге. Лучшая динамика ожидаемо у Ниссана с мотором 2.5. Двухлитровых моторов Тойоты и Hyundai хватает едва-едва. Тормоза Ниссана не вызвали нареканий. Тойоте не хватает эффективности замедления, Туссану — информативности привода, в начале хода педали замедление очень резкое. Динамика 7 8 7 Тормоза 8 9 8 Управляемость 8 8 8 Комфорт RAV4 оказался самым мягким на всех типах покрытия. Ниссану недостает энергоемкости на больших неровностях и есть продольная раскачка. Hyundai плохо справляется с резкими поперечными неровностями. Шумоизоляция лучше всех проработана в Ниссане. У Туссана сильно выражены дорожные шумы. В Тойоте постоянно слышен двигатель. К возможностям климатической системы Туссана нет претензий. В Тойоте нет обогрева лобового стекла, в Ниссане — раздельного обогрева задних сидений, только единый. Шум 7 8 7 Плавность хода 8 8 9 Климат 9 8 8 Приспособленность к России Самый большой дорожный просвет у Икстрейла — почти 20 см. Двигатель прикрыт металлической защитой. Металл защищает и мотор Туссана, но под ним — лишь 165 мм. В Тойоте клиренс тоже 165 мм, а защиты нет — только пластиковый щиток. Больше всего дилеров у Hyundai. Сеть Ниссана немного меньше. У Тойоты число официальных сервисов наименьшее, и самый маленький межсервисный интервал. Только в Hyundai есть полноценная запаска. У Ниссана и Тойоты — лишь докатка. Геометрическая проходимость 7 8 7 Сервис 8 8 7 Эксплуатация 8 7 7 Промежуточная оценка 8,07 7,93 7,93 Поведение вне дороги На серьезное бездорожье лучше не ехать. У Тойоты есть парочка внедорожных режимов, но нельзя заблокировать межосевую муфту, в отличие от соперников. У всех трех автомобилей есть ассистент спуска с горы, но только у «Рафика» он работает без нареканий. У него же выше жесткость кузова. При диагональном вывешивании дверь багажника Ниссана закрывается с трудом. Электропривод Hyundai и вовсе не может ее закрыть. Энерговооруженность 8 8 8 Выносливость 8 8 9 Ходы подвесок 7 7 7 Общая оценка 8,00 7,89 7,94



