Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Nissan X‑Trail — тест в цифрах — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Nissan X‑Trail - тест в цифрах

Эксперты «За рулем» протестировали кроссоверы и подготовили подробный технический справочник. А кроме того, прикинули потерю в стоимости.

Как проходил и что показал сравнительный тест кроссоверов Hyundai Tucson, Toyota RAV4 и Nissan X‑Trail, читайте тут.

Короли ликвида

Рано или поздно приходит время менять автомобиль — сколько он потеряет в цене за год? А за пять лет? Мы прикинули падение стоимости машин в самых популярных (средних) комплектациях, с двухлитровым мотором и полным приводом.

Материалы по теме
Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тест

  • Hyundai Tucson за первый год теряет в среднем 16% от первоначальной стоимости. Немного, особенно учитывая то, что машины 2020 года — это Туссаны прошлого поколения. А смена поколения всегда сказывается на падении цены. Через три года Hyundai Tucson потеряет четверть стоимости. Через пять лет подешевеет на треть. Но это потеря — относительно сегодняшних цен. На деле же пятилетний Tucson можно продать почти за те же деньги, что он стоил пять лет назад! Наглядное доказательство того, как подскочили цены.
  • Nissan X‑Trail на вторичке ценится повыше. Через год после покупки он подешевеет лишь на 10%. Через три года теряет пятую часть от начальной цены. А через пять лет — примерно 30%.
  • Toyota RAV4 — король ликвидности. За первый год теряет 7–8% от начальной стоимости. На третий год около 18%, а через пять лет — около 25%. И у обоих «японцев» та же ситуация, что и с Туссаном: пятилетние машины стоят столько же, сколько они стоили новыми в далеком 2016 году.

Перекос

Материалы по теме
8 самых желанных кроссоверов — скоро в автосалонах

Диагональное вывешивание, когда одно колесо на передней и одно на задней оси повисают в воздухе, позволяет оценить сразу несколько факторов. Можно не только проверить эффективность работы системы полного привода, но и узнать, насколько жесткий кузов — по изменению геометрии проемов дверей.

При диагональном вывешивании кузов Ниссана немного перекашивает, и усилия на ручках дверей возрастают. Тем не менее все двери закрываются без проблем. Дверь багажника смещается относительно проема, но она все равно закрывается усилиями электропривода без посторонней помощи.

Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Nissan X‑Trail — тест в цифрах

RAV4 диагональное вывешивание перенес легче всех. В таких условиях его кузов — самый жесткий на кручение. При вывешивании дверные проемы практически не перекашиваются, а усилия на ручках почти не меняются.

Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Nissan X‑Trail — тест в цифрах

А вот Hyundai Tucson этот тест провалил. При вывешивании дверные проемы и проем багажника «уезжают» сильнее всего. Передние двери провисают относительно задних на 1,5–2 см. А дверь багажника перекашивается настолько, что электропривод не может закрыть её самостоятельно. Да и вручную приходится с силой направлять дверь, иначе она упирается в кузов!

Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Nissan X‑Trail — тест в цифрах

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

HYUNDAI TUCSON

NISSAN X-TRAIL

TOYOTA RAV4

Снаряженная / полная масса

1707 / 2110 кг

1623 / 2070 кг

1675 / 2120 кг

Время разгона 0–100 км/ч

11,6 с

10,5 с

11,0 с

Максимальная скорость

181 км/ч

190 км/ч

190 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92 / 54 л

АИ-95 / 60 л

АИ-92 / 55 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

11,5 / 6,7 / 8,4 л / 100 км

11,3 / 6,6 / 8,3 л / 100 км

7,9 / 5,7 / 6,6 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1999 см³

2488 см³

1987 см³

Мощность

110 кВт/149 л.с. при 6200 об/мин

126 кВт/171 л.с. при 6000 об/мин

110 кВт/149 л.с. при 6600 об/мин

Крутящий момент

192 Н·м при 4500 об/мин

233 Н·м при 4000 об/мин

206 Н·м при 4400–4900 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

полный

Коробка передач

А6

CVT

CVT

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / з.х.

3,77 / 2,12 / 1,39 / 1,08 / 0,88 / 0,76 / 3,73

2,63–0,38 / 1,96

2,24–0,45 / 3,14

Главная передача

4,47

5,69

4,26

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson /
многорычажная

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые, вентилируемые / дисковые

дисковые, вентилируемые / дисковые

дисковые, вентилируемые / дисковые

Шины

235/55 R19

225/60 R18

225/60 R18

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

HYUNDAI TUCSON

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

191

NISSAN X-TRAIL

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

123

TOYOTA RAV4

10 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

111

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)

Hyundai Tucson

Nissan X-Trail

Toyota RAV4

Просвет

a

165 мм

195 мм

165 мм

b

205 мм

215 мм

185 мм

c

205мм

210 мм

210 мм

Угол

α

21,0°

20,5°

20,0°

β

27,0°

29,0°

23,5°

γ

17,0°

17,5°

15,5°

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель

HYUNDAI TUCSON

NISSAN X-TRAIL

TOYOTA RAV4

Рабочее место водителя

Сиденья Тойоты и Hyundai — это хороший профиль, широкие диапазоны регулировок. Сиденью Ниссана не хватает боковой поддержки, в том числе бедер. Есть вопросы и к его органам управления. Подрулевые переключатели отнесены от руля, а его обод тонкий. Естественная обзорность близка у всего трио. Системе кругового обзора в Тойоте не хватает качества изображения и динамической разметки. В Ниссане очень маленький экран. В Hyundai кругового обзора нет (только графика парковочных сенсоров), но качество крупной картинки с камеры заднего вида намного выше.

Сиденье

9

8

9

Органы управления

9

8

9

Обзор

9

8

8

Салон

В Ниссане нет нормальной площадки под смартфон, и с другими отделениями для мелочей дела плохи. У него же второй ряд самый неудобный. Регулируемые в продольном направлении сиденья расположены очень высоко — упираешься головой в потолок. У всех автомобилей спинки задних сидений регулируются по углу наклона. Самый маленький багажник — у Туссана.

Передняя часть

9

8

9

Задняя часть

8

7

8

Багажник

7

8

8

Ходовые качества

Управляемость всех машин вызывает вопросы. Икстрейлу мешает «длинный» руль. У Тойоты самые медленные реакции при резкой смене полосы, а в Туссане приходится корректировать курс на скоростной дуге. Лучшая динамика ожидаемо у Ниссана с мотором 2.5. Двухлитровых моторов Тойоты и Hyundai хватает едва-едва. Тормоза Ниссана не вызвали нареканий. Тойоте не хватает эффективности замедления, Туссану — информативности привода, в начале хода педали замедление очень резкое.

Динамика

7

8

7

Тормоза

8

9

8

Управляемость

8

8

8

Комфорт

RAV4 оказался самым мягким на всех типах покрытия. Ниссану недостает энергоемкости на больших неровностях и есть продольная раскачка. Hyundai плохо справляется с резкими поперечными неровностями. Шумоизоляция лучше всех проработана в Ниссане. У Туссана сильно выражены дорожные шумы. В Тойоте постоянно слышен двигатель. К возможностям климатической системы Туссана нет претензий. В Тойоте нет обогрева лобового стекла, в Ниссане — раздельного обогрева задних сидений, только единый.

Шум

7

8

7

Плавность хода

8

8

9

Климат

9

8

8

Приспособленность к России

Самый большой дорожный просвет у Икстрейла — почти 20 см. Двигатель прикрыт металлической защитой. Металл защищает и мотор Туссана, но под ним — лишь 165 мм. В Тойоте клиренс тоже 165 мм, а защиты нет — только пластиковый щиток. Больше всего дилеров у Hyundai. Сеть Ниссана немного меньше. У Тойоты число официальных сервисов наименьшее, и самый маленький межсервисный интервал. Только в Hyundai есть полноценная запаска. У Ниссана и Тойоты — лишь докатка.

Геометрическая проходимость

7

8

7

Сервис

8

8

7

Эксплуатация

8

7

7

Промежуточная оценка

8,07

7,93

7,93

Поведение вне дороги

На серьезное бездорожье лучше не ехать. У Тойоты есть парочка внедорожных режимов, но нельзя заблокировать межосевую муфту, в отличие от соперников. У всех трех автомобилей есть ассистент спуска с горы, но только у «Рафика» он работает без нареканий. У него же выше жесткость кузова. При диагональном вывешивании дверь багажника Ниссана закрывается с трудом. Электропривод Hyundai и вовсе не может ее закрыть.

Энерговооруженность

8

8

8

Выносливость

8

8

9

Ходы подвесок

7

7

7

Общая оценка

8,00

7,89

7,94


Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Nissan X‑Trail — тест в цифрах

Эксперты «За рулем» протестировали кроссоверы и подготовили подробный технический справочник. А кроме того, прикинули потерю в стоимости.

Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Nissan X‑Trail — тест в цифрах — фото 1277894Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Nissan X‑Trail — тест в цифрах — фото 1277893Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Nissan X‑Trail — тест в цифрах — фото 1277892Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Nissan X‑Trail — тест в цифрах
Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Nissan X‑Trail — тест в цифрах

Эксперты «За рулем» протестировали кроссоверы и подготовили подробный технический справочник. А кроме того, прикинули потерю в стоимости.

Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Nissan X‑Trail — тест в цифрах — фото 1277892Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Nissan X‑Trail — тест в цифрах — фото 1277894Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Nissan X‑Trail — тест в цифрах — фото 1277893Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Nissan X‑Trail — тест в цифрах
Наше новое видео
Новый Subaru Outback 2021: подробный видеообзор
Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тест
Обновленный Kia Cerato: 2 модные штуки, которых нет ни у одной модели

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Фото:
Количество просмотров1398Количество комментариев1
Оцените материал
2:—1
Читать комментарии (1)
Загрузка...