Все еще не верю, что он мой: честный отзыв владельца Hyundai Tucson

Артем Никитин сменил уже не один кроссовер Hyundai. Молодой человек работал в салоне корейского бренда и знает, чего ждать от этих машин. Недавно Артем приобрел Hyundai Tucson третьего поколения. Признается, что покупкой остался доволен — в машине появились новые приятные опции. О том, какие из них действительно полезны, а что можно отнести к разряду баловства, — в его автоистории.

Предуведомление! Материалы этой рубрики основаны на личном опыте автовладельцев, мнения которых могут отличаться от мнения редакции «За рулем». Неисправности машин и проблемы сервисного обслуживания, о которых рассказывают авторы публикаций, являются частными случаями, связанными, в том числе с особенностями владения.

Досье

Имя: Артем Никитин

Возраст: 29 лет

Должность: администратор Торгово-развлекательного центра

Автомобиль: Hyundai Tucson, кроссовер, III поколение рестайлинг, 2.0 (150 л.с.) 4WD AT комплектация Lifestyle

Пробег: 5 тыс. км

Hyundai и предубеждение

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Tucson я купил в октябре прошлого года. Почему именно он? Большую роль сыграло, наверно, мое предубеждение. Раньше я работал в салоне Hyundai и знаю, что серьезных проблем с обслуживанием у владельцев авто этой марки не предвидится. К тому же у меня есть опыт вождения Tucson первого поколения и Hyundai ix-35 — тоже с шестиступенчатым автоматом и двухлитровым движком. Разница в том, что новый Tucson обзавелся полноприводной трансмиссией HTRAC — это так называемый интеллектуальный привод по типу того, который устанавливают на Genesis . Только у меня передний привод с подключаемым задним.

В новый Tucson я пересел из Nissan Almera. Ее я тоже брал с салона. Машина неплохая, первый год отъездил вообще спокойно, а вот летом 2017 обнаружилась проблема с коробкой передач. Бывает, оставишь машину на жаре — она заводится вроде нормально, но, когда во время движения начинаешь давить на тормоз, глохнет. Ощущение такое, будто едешь на механике и тормозишь без сцепления. Несколько раз, когда приезжал к мастерам на ТО, говорил, что такой косяк есть. Однако понять, в чем причина, и устранить его, мне в итоге не смогли. Так что как только я погасил рассрочку за Алмеру, сразу же решил ее продать.

Привод имеет значение

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Изначально мы с женой рассматривали более скромную комплектацию. Разница в цене была в районе 70 тысяч рублей. Однако на семейном совете было принято решение остановить выбор на Lifestyle. Раз уж мы берем машину для семьи на достаточно длительный срок (около пяти лет), логичнее будет выбрать вариант с большим количеством опций, чтобы потом не кусать локти. Честно, уже не помню, какие конкретно были отличия, но для меня основным было наличие головного диодного света и полного привода.

По прайсу Hyundai Tucson в моей комплектации стоил 1 739 000 рублей. Скидок мне никаких не делали, но дали тысяч на двадцать всяких допов: стальную защиту картера, коврики в салон и багажник, специальную метку от угона (не сигнализация, конечно, но все же). Одним словом, подарили все то, что мне в любом случае пришлось бы приобретать.

Агрессивный и дерзкий

С момента покупки прошло семь месяцев, а я до сих пор, подходя к машине, не верю, что она моя: кажется, что просто взял у кого-то покататься. Серьезно, я кайфую! Такие яркие впечатления от вождения дорогого стоят. Теперь понимаю, что значит найти свой автомобиль. Обновленный Hyundai Tucson покорил меня, прежде всего, дизайном. Хотя не могу сказать, что после рестайлинга внешне что-то глобально поменялось — разве что крышка багажника и морда слегка. Кузов в целом остался такой же. Сейчас Туссаны идут в основном с хромированной решеткой, а у меня ее нет. Причем мне так даже больше нравится — авто смотрится более агрессивно и дерзко. А вот по салону отличия налицо, причем, как по мне, в лучшую сторону. Изменилась вся передняя панель и, что самое приятное, экран мультимедиа теперь вынесен над панелью. На мой взгляд, во-первых, это выглядит очень современно, а во-вторых, достаточно удобно — дисплей читаемый во время движения, не надо опускать взгляд, отвлекаясь от вождения.

А куда девать ноги?

На мой взгляд, в Туссане маловат багажник. Для повседневных поездок места вполне хватает, но недавно у нас возникла идея отправиться на машине в путешествие, и я понял, что, скорее всего, мне придется покупать багажник на крышу. Опять же, наверное, Tucson не совсем того класса, чтобы в нем можно было разом перевозить много вещей. В этом плане я с теплотой вспоминаю о своей прежней Nissan Almera — ее багажник меня в свое время просто поразил. Там было реально много места, хоть это и компактный седан. Я мог спокойно погрузить в машину детскую коляску. Кроме того, по сравнению с Алмерой, в Туссане меньше места для пассажиров сзади. Установка детского кресла каждый раз превращается в квест: угол наклона у него такой, что сыну просто некуда девать ноги. Как итог — следы ног на спинках сидений и даже на подголовниках. Мы ютились, ютились, но в настоящий момент стало понятно, что придется однозначно покупать другое, более компактное кресло со спинкой потоньше. И еще я не исключаю, что в последствии перетяну сидения кожей — все-таки она попрактичнее будет, не так пачкается.

Салон меня вполне устраивает, все достаточно эргономично. До любой необходимой кнопки можно, не наклоняясь, дотянуться рукой. Единственное, что у меня нет электропривода сидений, как в топовой комплектации. Это, конечно, фишка прикольная, но, на мой взгляд, лишнее баловство. Все эти дополнительные опции в итоге влетают в копеечку, а Hyundai Tucson и так достаточно дорогая машина.

Зимние казусы

Купив Tucson, столкнулся с проблемой, которую неоднократно встречал в других автомобилях Hyundai. Когда зимой садишься в непрогретую машину и включаешь музыку, басов не слышно вообще. Динамики промерзают. Вот это реально бесит, так что хочется, конечно, поменять штатную акустику. Вообще не лишним было бы доработать мультимедийную систему в целом. Знаю, что сейчас устанавливают дополнительный модуль (на базе Android) в штатную систему. Таким образом, у тебя вместо обычного сенсорного дисплея в машине, по сути, появляется отдельный планшет со всеми приложениями типа «Яндекс.Навигатор» и так далее. Сейчас у меня тоже все это есть, но для доступа к сервисам нужно обязательно подключать телефон через кабель. А я все эти шнуры и провода не люблю. Хотелось бы, чтобы подключение осуществлялось через Bluetooth. Ну, и, раз уж мы про него заговорили, не могу не отметить качество громкой связи. Оно на удивление очень хорошее. Видимо, доработали систему шумоподавления. Это прямо дикий плюс, мне очень нравится. Кстати, подключение телефона по Bluetooth происходит быстро. Достаточно около 30 секунд, чтобы все заработало.

Шумоизоляция в машине вполне адекватная, хотя некоторые владельцы придерживаются другого мнения. Тут, наверное, смотря, с чем сравнивать. Если мы возьмем, допустим, какой-нибудь седан среднего класса (ту же Honda Accord или Hyundai Elantra), то такое сравнение будет не вполне корректным. Потому что у любого кроссовера или хэчбэка шумка будет хуже — это машины другого класса, у них другая структура и геометрия кузова. Когда я на тест-драйве сел в Tucson, мне все понравилось. Понял, что после него я в тот же ix-35 больше не пересяду.

Новые АЗС

Про расход тоже ничего плохого не скажу. В месяц я трачу на топливо примерно 4,5 тысячи. Не считаю, что это много. С приходом весны расход уменьшился и сейчас в смешанном цикле бортовик показывает 11,9 л на сотню (зимой ниже 14,5 л расход не опускался). В пробках могут быть все 17 л. Но, опять же, нельзя полностью полагаться на расчеты бортового компьютера. Заправляюсь на «Лукойле», причем исключительно на обновленных АЗС. Был у меня неудачный опыт посещения одной популярной заправки, после которой у меня «наелся» бензонасос на Volkswagen Touareg. С тех пор стал более избирательным. Я не специалист, но знаю, что бывшие в длительном употреблении цистерны на АЗС со временем загрязняются, на их дне остается осадок, который затем попадает к нам в бензобаки. Поэтому, чтобы минимизировать риски, я заезжаю либо на совсем новые, либо на недавно отремонтированные станции.

Сниму полбалла

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поставлю своей машине 8 баллов из 10. Все-таки за эти деньги производителю стоило бы доработать шумоизоляцию — хоть она и гораздо лучше, чем у предшественников. Еще по полбалла сниму за мультимедиа и за нехватку пространства для пассажиров на заднем ряду.

В общем и целом, Hyundai Tucson — отличный городской кроссовер. Я очень доволен его динамикой и ходовыми характеристиками. Конечно, как и в любом автомобиле, в нем есть свои минусы. Но их совсем немного и с ними вполне можно жить. Чтобы не быть совсем уж предвзятым,

О покупке нового авто пока задумываться рано, но я почти уверен, что это снова будет корейский бренд. Если, конечно, китайцы к тому времени не представят на российском рынке нечто принципиально новое и интересное в среднем ценовом сегменте. Они, надо заметить, не перестают удивлять. Так что зарекаться не буду, поживем — увидим.

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