Новый Hyundai Tucson: все его изменения

Кроссовер поменялся полностью. И цены на некоторые версии прибавили почти полмиллиона!

Российскую презентацию провели в Мультимедиа Арт Музее. Намек на то, что обычный кроссовер имеет отношение к современному искусству? Ну, что-то смелое в этих линиях есть. Как и спорное.

У нас — только длинный

Новый Tucson представили в двух вариантах. Короткий — это 4500 мм длины и 2680 мм колесной базы, что превышает показатели машины предыдущего (третьего) поколения на 20 и 10 мм соответственно, А длинный — это 4630 и 2755 мм (+150 и +85 мм к предшественнику).

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В России будут продавать только удлиненную версию! Для сравнения: у Кодиака от бампера до бампера лишь на 67 мм больше, а между осями — на 36 мм. Крупным оказался новый Tucson!

В США и в Китае тоже будет длиннобазный Tucson. А в Европе — короткий. В Китае предложат сочетание 200‑сильного двигателя 1.5 турбо с 7‑ступенчатым преселективом DCT, вертикальный медиадисплей на 10,4 дюйма (у нас горизонтальный на 10,25) на операционке Baidu, но климат-контроль — однозонный. В Европе появятся бензиновые версии на 150–180 л.с., дизельные мощностью 115–136 сил и гибриды отдачей 230 и 265 «лошадей».

Центральная консоль полностью сенсорная. Управление автоматом в топ-версиях — кнопочное, как на Сонате и Santa Fe.

Что насчет комфорта?

Первым делом усаживаюсь на второй ряд. Ногу на ногу не закинешь, но очень просторно. Странно, что при таком запасе пространства не сделали регулировку заднего сиденья по длине. Наклон спинки регулируется, но не ради пассажиров. Самое удобное положение — максимально откинутое. А наклонить спинку вперед можно для увеличения вместимости багажника.

Сзади очень просторно: по длине и размеру колесной базы Тусан сопоставим с кроссовером Skoda Kodiaq.

Но такая потребность должна возникать сильно реже, чем на старом Туссане: декларируемый объем грузового отсека вырос с 488 до 539–582 л в зависимости от комплектации.

Моторы — новые

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Моторов по-прежнему три, но они из нового семейства Smartstream.

Базовый двухлитровый атмосферник знаком по Элантре. Характеристики вроде бы не изменились: 150 л.с., 192 Н·м момента. Однако пик тяги сместился с 4000 на 4500 об/мин, а степень сжатия увеличили с 10,3 до 10,8. Допускается лить бензин АИ‑92.

Трансмиссии — в ассортименте

Корейцы сохранили максимальный трансмиссионный ассортимент. Tucson 2.0 бывает с передним или полным приводом, каждый из которых можно сочетать и с механикой, и с 6‑ступенчатым автоматом. Такое разнообразие радует — у конкурентов его чаще всего нет.

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Второй бензиновый двигатель — 2.5 вместо прежнего 2.4. Он с непосредственным впрыском GDI и тоже переваривает АИ‑92. На Сонату и Santa Fe ставят иную версию, с распределенным впрыском MPI на 180 сил. А здесь 190 «лошадей». Такой мотор может быть только с 8‑ступенчатым автоматом и только с полным приводом.

Такая же трансмиссия и у дизеля 2.0. По сравнению со старым он прибавил одну силу и 16 Н·м (стало 186 л.с. и 416 Н·м). И почему-то подрезана полка предельного крутящего момента: 2000–2750 об/мин против 1750–2750 об/мин ранее. Выводы делать рано — надо поездить.

Плюс в карму Туссана: мощный дизель с классическим автоматом и полным приводом — эксклюзив для сегмента.

Плюсы и минусы Удобство посадки, эргономику и работу всех функций оценим, когда на машине доведется поездить.

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По первому короткому впечатлению записал интерьеру по одному плюсу и минусу.

+ Из понравившегося — необычное оформление. Комбинация приборов ничем не обрамлена, а медиадисплей по олдскульному встроен в консоль, а не выпирает вверх. Оба «планшета» взяты от других моделей Hyundai и Kia, но благодаря иным дизайнерским решениям Tucson не воспринимается унифицированным.

— Обилию черного глянца — мое решительное нет. Маркий, царапающийся… Его словно нарочно распихали по местам, которых касаешься всегда: подлокотники, накладка тоннеля, блоки управления мультимедийкой и микроклиматом. Зачем? И клавиши на центральной консоли сплошь сенсорные. Такими на ходу пользоваться неудобно.

Вопросы? Есть Например, сложилось ощущение, что накладки арок из некрашеного пластика сидят глубже крыльев. Это означает, что при мелких контактах они не спасут, и придется красить крыло. Поворотники в последнее время по непостижимой моде стали опускать в бампер, где они сильно пачкаются и незаметны в плотном потоке. Загнали вниз и клавишу открывания пятой двери. Электропривод стоит на машинах стоимостью от 2,5 млн рублей, так что большинству владельцев придется марать руки. Цены Из понравившегося — необычное оформление. Комбинация приборов ничем не обрамлена, а медиадисплей по олдскульному встроен в консоль, а не выпирает вверх. Оба «планшета» взяты от других моделей Hyundai и Kia, но благодаря иным дизайнерским решениям Tucson не воспринимается унифицированным. Модификация Стоимость, млн руб. Прибавка тыс. руб. старое поколение новое поколение 2.0 6 МТ 2WD 1,74 1,87 130 2.0 6AT 2WD 1,79–1,97 1,93–2,17 140…200 2.0 6MT 4WD 1,9/2,06 2,06 160 2.0 6AT 4WD 1,96–2,18 2,12–2,5 160…320 2.5 8AT 4WD 2,07–2,45 2,27–2,9 200…450 2.0D 8AT 4WD 2,13–2,51 2,52–3,0 390…490



Самая навороченная версия — с колесами размерности 235/55 R19. В подполье полноразмерная запаска на литом диске. Но такая щедрость — только для топовых комплектаций Prestige и Visioner (2,5–3 млн рублей). А у массовых Classic, Family и Lifestyle будет докатка. Зато ниша большая, и при желании можно, например, возить в качестве запасного летом колесо из зимнего комплекта и наоборот — хотя с точки зрения ПДД (и здравого смысла) применять «разношинницу» нельзя. Как новый Тусан проходит «лосиный тест», узнайте тут.

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