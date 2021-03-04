Даже в спортивном режиме Hyundai Tucson показал не самый лучший результат среди одноклассников.

Испытание, называемое «лосиным» тестом, проходило в Испании. Во время теста автомобиль должен объехать воображаемое, внезапно возникшее на пути препятствие и вернуться в полосу движения, не сбив конусы.

Результаты испытания Tuscon Hybrid неоднозначны. Начались они со скорости 76 км/ч, и кроссовер сбил один из конусов, завершая маневр. Всего было проведено 10 заездов. Удачным оказался тот, который проводился на скорости 71 км/ч.

Для сравнения, Jeep Compass прошел «лосиный» тест на скорости 79 км/ч, а Volkswagen Tiguan и Subaru Forester сделали это на скорости 77 км/ч. Но нужно напомнить, что Toyota RAV4 Prime прошла испытания на скорости 63 км/ч.

У испытуемого Tucson были адаптивные амортизаторы. Но даже более жесткие настройки подвески не смогли устранить недостаточную поворачиваемость при объезде конусов. А упражнение «змейка» автомобилю далось легко. Были отмечены небольшой крен кузова и хорошая реакция на повороты рулевого колеса.

Новый Hyundai Tucson пока не поступил в продажу на российском рынке. Сейчас можно приобрести предыдущее поколение модели, которое продается по цене от 1 689 000 рублей.

Удивительно, но с «лосиным» тестом не смог справиться такой кроссовер, как Porsche Macan.

Фото, видео: YouTube