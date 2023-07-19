Японский или корейский: какой кроссовер легко проходит 400 000 км?

Сегодня найти моторы-миллионники практически невозможно. Однако при желании можно отыскать способные проездить 350-400 тыс. км.

Почему 2.0 лучше, чем 1.6?

Еще недавно у многих азиатских автопроизводителей в гамме моторов было как минимум два агрегата: базовый 1,6 (или 1,5 л) и помощнее, рабочим объемом 2 л. Конечно, двухлитровые агрегаты и стоят дороже, и расходуют топлива больше. Однако они более динамичны и дают больше уверенности при обгонах. А еще на подержанных машинах 2.0 имеют больший ресурс.

Существует миф, что атмосферные двигатели работают дольше, чем наддувные. Но это не более чем миф, поскольку при грамотном обслуживании оба варианта будут иметь одинаковый срок службы. В то же время двигатели с наддувом более дорогие в ремонте. И это уже факт. Поэтому, если на ближайшие пять лет вы ищете подержанный кроссовер с пробегом от 100 до 200 тыс. км, то обращайте внимание на атмосферники.

В нашей подборке мы собрали кроссоверы мощностью от 140 до 152 л.с., большинство которых из Японии.

Nissan Qashqai

У этого автомобиля используется наиболее популярное сочетание вариатора JF011E/JF016E с двухлитровым двигателем MR20DE. Хорошей альтернативой может быть механика с полным или передним приводом.

Nissan Qashqai

Несмотря на несколько повышенный расход масла, двигатели MR20DE входят в пятерку самых надежных. Их устанавливают на кроссовер X-Trail (2007-2014 года), а также на легковые Renault с индексом M4R.

Замена маслосъемных колпачков и поршневых колец на этих моторах может потребоваться через каждые 80-100 тыс. км. При появлении плавающих оборотов придется почистить дроссельную заслонку, а через 100-120 тыс. км – подтянуть цепь ГРМ. Клапаны – без гидрокомпенсаторов. Заправлять двигатель разрешено 92-м бензином, но нежелательно, поскольку это приводит к образованию нагара на клапанах. Завод-изготовитель рекомендует менять масло каждые 15 000 км. Это слишком длительный интервал. Мы рекомендуем делать это в два раза чаще. Особенно, если много приходится ездить в городском режиме. А еще головка блока цилиндров изготовлена из нежного металла, поэтому при зажиме свечей обязательно нужно пользоваться динамометрическим ключом.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, обозреватель «За рулем»:

— Мотор MR20DE требователен по части обслуживания, но 250-300 тысяч км до капремонта в большинстве случаев выдерживает. На «втором» Кашкае и «третьем» Х-Трейле его сменил двигатель MR20DD – тоже неплохой, но уже с непосредственным впрыском и требующий больше внимания.

Mazda CX-5

Может комплектоваться МКП или гидромеханикой, которая признана одной из самых надежных. Среди кроссоверов с пробегом более 150 тыс. км CX-5 считается оптимальным вариантом.

Mazda CX-5

Двигатель PE-VPS линейки Skyactiv выпускается с 2012 года и не считается старым. По заявлению изготовителя пробег должен составлять как минимум 300 тыс. На вторичке встречается немало CX-5 с пробегом около 400 тыс.

В этом двигателе используется непосредственный впрыск и шестиструйные форсунки. В целом агрегат очень экономичный. PE-VPS имеет высокую степень сжатия 14 кг/см2. Соответственно, заправлять его желательно бензином АИ-98. Допускается АИ-95, но лучше не использовать его постоянно, поскольку известны случаи выхода из строя каталитического нейтрализатора. Также не нужно экономить на замене масла. Выбирать следует качественный продукт, строго соблюдать интервал замены и тщательно следить за уровнем масла в двигателе.

Mitsubishi ASX

Все достоинства двигателя 4B11 сводит на нет его комплектация вариатором JF016E или Jatco JF011E, устанавливаемым до 2015 года. В целом надежные, эти трансмиссии не могут преодолеть эксплуатационный рубеж в 220 тыс. км.

Mitsubishi ASX

Двигатель 4B11 ― результат совместной работы концернов Hyundai и Mitsubishi. Корейская версия этого двигателя (G4KA, а чуть позже G4KD) менее удачна: при их изготовлении использовались другие материалы для шатунно-поршневой группы и некоторых датчиков.

При эксплуатации Mitsubishi ASX следует избегать перегревов двигателя, поскольку из-за этого могут образовываться трещины ГБЦ и выпускного коллектора. Также рекомендуется чаще менять охлаждающую жидкость и следить за уровнем масла в двигателе. Цепь ГРМ может потребовать к себе внимания через 200 тыс. км, что служит неплохим показателем в сравнении с современными двигателями. По причине отсутствия гидрокомпенсаторов через каждые 80 тыс. км придется регулировать зазоры клапанов.

Если возникнет необходимость в расточке цилиндров или шлифовке шеек коленвала, то придется искать фирмы, где смогут выполнить эти операции. Дело в том, что подобный ремонт не предусмотрен заводом-изготовителем. Можно, конечно, произвести гильзовку, но это стоит недешево, при этом долговечность не гарантируется.

Изготовителем для двигателя 4B11 заявлен ресурс 250 тыс. км. Однако известны случаи, когда агрегат успешно эксплуатировался до 350-400 тыс. км.

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