#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФКитайские автоПро маслоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Назван отличный (почти неубиваемый!) автомобиль за миллион рублейНазван отличный (почти неубиваемый!) автомобиль за миллион рублей
Модель следовало бы назвать идеальным для...
Jetour начал продажи в России двух новых кроссоверовJetour начал продажи в России двух новых кроссоверов
Новинки уже доступны в 74 дилерских центрах...
Юрист объяснил, как работает новый способ обмана автовладельцевЮрист объяснил, как работает новый способ обмана автовладельцев
В мошенничестве участвуют водители эвакуаторов.

ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбрать

на правах рекламы
В 2023 году китайцы стали активно наращивать свою долю на рынке РФ. По данным «Автостата» за май месяц, из десяти самых продаваемых в России моделей авто семь «китайцев». Чем же техника из Поднебесной так привлекает россиян?

За последние годы производители КНР совершили буквально революцию: вложились в собственную разработку, стали нанимать на работу лучших управленцев по ключевым направлениям (дизайнеры, конструкторы, доводчики) и выдали продукты, которые близки по качеству к именитым брендам.

В мае 2023 года в России было продано более 72,2 тыс. новых машин. Лидером остается Lada с долей рынка свыше 30%, такими данными поделилось аналитическое агентство «Автостат». А вот среди китайских моделей расклад следующий:

  • Haval Jolion – 3864 шт.
  • Geely Coolray – 3536 шт.
  • Chery Tiggo 7 PRO Max – 3114 шт.
  • Omoda C5 – 2477 шт.
  • Chery Tiggo 4 PRO – 1917 шт.
  • Geely Tugella – 1441 шт.
  • Haval F7x – 1194 шт.

Рассказываем о пяти китайских игроках: когда и с чем пришли в Россию и как выстраивают маршрут к сердцам покупателей. В нашей подборке они расположены в порядке убывания продаж (данные «Автостата» за май).

Chery

В мае 2023 года в России продано 7444 автомобиля марки Chery

Самый опытный на российском рынке бренд в нашей подборке. Продажи Chery в стране стартовали аж в 2005 году (сама марка появилась в 1998 году).

Сегодня в России стабильным спросом пользуется линейка кроссоверов, состоящая из моделей разных ценовых диапазонов и размеров: компактный Tiggo 4 относится к эконом-сегменту, 7 Pro и 8 – к среднему, а флагманские 8 Pro и 8 Pro Max позиционируются брендом как премиальные. Бестселлер среди них – Chery Tiggo 7 Pro – возглавил список самых продаваемых китайских машин 2022 года. На январь 2023 года он также лидировал по количеству продаж. Обогнать его смогли только отечественные Lada.

Три версии модели 7 Pro, продающиеся в России, отличаются между собой лишь набором опций. Силовой агрегат одинаков для всех – это 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 147 л.с., работающий в паре с вариатором и передающий тягу на переднюю ось.

Модельный ряд Chery в России.
Модельный ряд Chery в России.

В десятке лидеров по продажам в январе оказался еще один Chery – полноразмерный 8 Pro Max. Эта новинка представлена в России с апреля 2022 года. 7-местный автомобиль оснащен 2-литровым двигателем, интеллектуальным полным приводом (обеспечивает повышенную проходимость за городом), преселективной роботизированной 7-ступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями мокрого типа, радаром для мониторинга слепых зон, широким мультимедийным функционалом.

Haval

В мае 2023 года в России продано 7432 автомобиля марки Haval

Бренд выделился в премиальное подразделение Great Wall Motor в 2013 году. Название «Haval» основывается на фразе «I Have All», что в переводе с английского означает «У меня есть всё». В понятие «всё» компания включает «крепкую семью, интересную работу, верных друзей и надежный автомобиль».

Haval Jolion
Haval Jolion

После запуска производства Haval в Туле в 2019 году бренд заметно увеличил свое присутствие в России, продажи начали расти вместе с расширением дилерской сети. Бестселлером сразу стали интеллектуальные кроссоверы F-серии (F7 и купеобразный вариант F7x). На них приходилось больше половины всех продаж. Автомобили полюбили за оригинальный дизайн, богатую комплектацию (даже в базовой версии) и технологичность. Сегодня F7 и F7x, как и всю продукцию Haval, можно отнести к среднему верхнему ценовому сегменту российского авторынка.

По итогам 2022 года лидером в модельной гамме марки стал компактный Haval Jolion, удачно заместивший доступный у нас кроссовер H2. Не последнюю роль в его успехе сыграла господдержка российских автопроизводителей. Как итог, продажи Jolion за год выросли на 95%, что является лучшим показателем во всем российском легковом сегменте. Креативная концепция модели звучит как Joy Life On («радоваться жизни»): дизайн и удобство управления автомобилем должны приносить удовольствие владельцу.

Haval Jolion снабжен бензиновым двигателем (1,5 л, 143 л.с.), у полноприводной версии мощность мотора составляет 150 л.с. В комплектациях Comfort и Elite автомобили оснащаются 6-ступенчатой механической коробкой передач, в вариации Premium – 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным «мокрым» сцеплением. Как отмечает сам производитель, машина интересна и частным покупателям, и корпоративным клиентам. В частности, подходит для такси и каршеринга – в московских службах она уже стала появляться чаще.

Geely

В мае 2023 года в России продано 6690 автомобилей марки Geely

История бренда в России началась в 2007 году. C 2011-го его интересы представляет компания Geely Motors. С 2013 года она поставляет на наш рынок исключительно кроссоверы разных классов, собираемые на белорусско-китайском совместном предприятии «БелДжи» (Минская область, Республика Беларусь).

Geely Tugella
Geely Tugella

Сегодня самая популярная модель Geely на российском рынке – компактный кроссовер Coolray. Это автомобиль с турбированным двигателем объемом 1,5 л и мощностью 150 л.с., системой полного привода и роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. У модели 5 комплектаций, которые отличаются между собой разными наборами опций безопасности, комфорта, интерьера и экстерьера.

Geely Coolray
Geely Coolray

Второе место у просторного кроссовера Atlas Pro с 3-цилиндровым турбомотором (1,5 л, 177 л.с.), передним приводом и 6-ступенчатой трансмиссией. Третье – у кросс-купе Tugella, позиционируемого как премиальная модель линейки Geely с точки зрения дизайна, материалов и технологий. Ее 2-литровый турбомотор развивает мощность 238 л.с., которую передает на все колеса посредством автоматической 8-ступенчатой коробки передач.

В 2023 году модельный ряд Geely в России получил пополнение — среднеразмерный кроссовер Monjaro. Под капотом у него гибридная система: 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом (150 л.с.) в сочетании с 3-ступенчатой гибридной трансмиссией развивает суммарную мощность в 245 л.с. К слову, производитель обращает внимание, что все свои новинки проектирует в соответствии с жесткими стандартами Volvo в области безопасности (в 2010 году шведская компания Volvo Cars вошла в состав китайского холдинга Zhejiang Geely).

Exeed

В мае 2023 года в России продано 3028 автомобилей марки Exeed

Премиальная марка компании Chery Automobile. Ее название происходит от английского «exceed», что переводится как «превосходить» или «переступать границы».

Exeed TXL
Exeed TXL

Первым под брендом Exeed в России (поначалу марка носила название Cheryexeed) появился среднеразмерный внедорожник TXL. Это просторный автомобиль в ярком дизайне, оснащенный 1,6-литровым турбомотором мощностью 186 л.с. и роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Кроссовер укомплектован климат-контролем, панорамной крышей, электрообогревом лобового стекла и электронными системами помощи водителю, чтобы сделать передвижение в городской среде максимально комфортным.

В 2022 году компания расширила модельный ряд представленных в России автомобилей. В линейке появились компактные кроссоверы LX в переднеприводной (1,5 л, 147 л.с.), а позже и полноприводной (1,6 л, 150 л.с.) версиях, а также лимитированная серия полноразмерных внедорожников VX (1,6 л, 197 л.с.). В результате продажи Exeed выросли в 4,5 раза по сравнению с 2021 годом.

Omoda

В мае 2023 года в России продано 2569 автомобилей марки Omoda

Еще один суббренд, который вывела на российский рынок компания Chery Automobile.

Осенью 2022 года стартовали продажи пока что единственной модели марки – компактного кроссовера Omoda C5, который выведен в отдельный верхний средний ценовой сегмент между моделями Chery и Exeed. Он доступен в трех модификациях Joy, Lifestyle и Ultimate с силовой начинкой от Chery Tiggo 7 Pro. Речь о 1,5-литровом турбодвигателе мощностью 147 л.с., который трудится в паре с вариатором. В январе 2023 года машина уже заняла свое место в топ-10 по продажам на российском рынке легковых авто.

Omoda C5
Omoda C5

Автомобиль приглянулся нашим соотечественникам не только броским дизайном. В базовом оснащении C5 множество функций для комфорта водителя и пассажиров: камера заднего вида и задний парктроник, система курсовой устойчивости для предотвращения заносов, четыре подушки безопасности, круиз-контроль, возможность выбора режима вождения, дистанционный запуск двигателя и прогрева салона, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с сенсорной панелью и многие другие.

Планируется, что в ближайшие годы Omoda постепенно расширит модельный ряд. В 2023 году благодаря новинкам линейка бренда в России будет состоять из трех автомобилей – двух кроссоверов и седана.

Лайфхак для бизнеса: китайский автомобиль с максимальной выгодой

На фоне изменения структуры поставок авто и комплектующих в Россию цены на них растут. По данным Autonews, за год иномарки подорожали почти на 40%. Как в этих условиях сэкономить на приобретении китайского автомобиля? Собственникам бизнеса и предпринимателям доступно лизинговое финансирование с выгодой от 550 тыс. до 6 млн руб. Она складывается из экономии на налогах (до 40% для компаний на общей системе налогообложения) и скидок от производителей, которые могут достигать 1 млн рублей. Например, в ВТБ Лизинг максимальная скидка на автомобили Exeed составляет 1 млн 190 тыс. руб., на Chery – 896 тыс. руб., на Geely – 790 тыс. руб., на Omoda – 472 тыс. руб.

Получите свой автомобиль на максимально выгодных условиях. Оставьте заявку на сайте vtb-leasing.ru или по телефону 8 800 551 83 92.

Реклама / АО ВТБ Лизинг / erid 4CQwVszH9pUhqLRXMZQ

Модельный ряд Chery в России.
Haval Jolion
Geely Tugella
Geely Coolray
Exeed TXL
Omoda C5

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За Рулем
Поделиться:
Оцените материал:
0