ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбрать

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В 2023 году китайцы стали активно наращивать свою долю на рынке РФ. По данным «Автостата» за май месяц, из десяти самых продаваемых в России моделей авто семь «китайцев». Чем же техника из Поднебесной так привлекает россиян?

За последние годы производители КНР совершили буквально революцию: вложились в собственную разработку, стали нанимать на работу лучших управленцев по ключевым направлениям (дизайнеры, конструкторы, доводчики) и выдали продукты, которые близки по качеству к именитым брендам.

В мае 2023 года в России было продано более 72,2 тыс. новых машин. Лидером остается Lada с долей рынка свыше 30%, такими данными поделилось аналитическое агентство «Автостат». А вот среди китайских моделей расклад следующий:

Haval Jolion – 3864 шт.

Geely Coolray – 3536 шт.

Chery Tiggo 7 PRO Max – 3114 шт.

Omoda C5 – 2477 шт.

Chery Tiggo 4 PRO – 1917 шт.

Geely Tugella – 1441 шт.

Haval F7x – 1194 шт.

Рассказываем о пяти китайских игроках: когда и с чем пришли в Россию и как выстраивают маршрут к сердцам покупателей. В нашей подборке они расположены в порядке убывания продаж (данные «Автостата» за май).

Chery

В мае 2023 года в России продано 7444 автомобиля марки Chery

Самый опытный на российском рынке бренд в нашей подборке. Продажи Chery в стране стартовали аж в 2005 году (сама марка появилась в 1998 году).

Сегодня в России стабильным спросом пользуется линейка кроссоверов, состоящая из моделей разных ценовых диапазонов и размеров: компактный Tiggo 4 относится к эконом-сегменту, 7 Pro и 8 – к среднему, а флагманские 8 Pro и 8 Pro Max позиционируются брендом как премиальные. Бестселлер среди них – Chery Tiggo 7 Pro – возглавил список самых продаваемых китайских машин 2022 года. На январь 2023 года он также лидировал по количеству продаж. Обогнать его смогли только отечественные Lada.

Три версии модели 7 Pro, продающиеся в России, отличаются между собой лишь набором опций. Силовой агрегат одинаков для всех – это 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 147 л.с., работающий в паре с вариатором и передающий тягу на переднюю ось.

Модельный ряд Chery в России.

В десятке лидеров по продажам в январе оказался еще один Chery – полноразмерный 8 Pro Max. Эта новинка представлена в России с апреля 2022 года. 7-местный автомобиль оснащен 2-литровым двигателем, интеллектуальным полным приводом (обеспечивает повышенную проходимость за городом), преселективной роботизированной 7-ступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями мокрого типа, радаром для мониторинга слепых зон, широким мультимедийным функционалом.

Haval

В мае 2023 года в России продано 7432 автомобиля марки Haval

Бренд выделился в премиальное подразделение Great Wall Motor в 2013 году. Название «Haval» основывается на фразе «I Have All», что в переводе с английского означает «У меня есть всё». В понятие «всё» компания включает «крепкую семью, интересную работу, верных друзей и надежный автомобиль».

Haval Jolion

После запуска производства Haval в Туле в 2019 году бренд заметно увеличил свое присутствие в России, продажи начали расти вместе с расширением дилерской сети. Бестселлером сразу стали интеллектуальные кроссоверы F-серии (F7 и купеобразный вариант F7x). На них приходилось больше половины всех продаж. Автомобили полюбили за оригинальный дизайн, богатую комплектацию (даже в базовой версии) и технологичность. Сегодня F7 и F7x, как и всю продукцию Haval, можно отнести к среднему верхнему ценовому сегменту российского авторынка.

По итогам 2022 года лидером в модельной гамме марки стал компактный Haval Jolion, удачно заместивший доступный у нас кроссовер H2. Не последнюю роль в его успехе сыграла господдержка российских автопроизводителей. Как итог, продажи Jolion за год выросли на 95%, что является лучшим показателем во всем российском легковом сегменте. Креативная концепция модели звучит как Joy Life On («радоваться жизни»): дизайн и удобство управления автомобилем должны приносить удовольствие владельцу.

Haval Jolion снабжен бензиновым двигателем (1,5 л, 143 л.с.), у полноприводной версии мощность мотора составляет 150 л.с. В комплектациях Comfort и Elite автомобили оснащаются 6-ступенчатой механической коробкой передач, в вариации Premium – 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным «мокрым» сцеплением. Как отмечает сам производитель, машина интересна и частным покупателям, и корпоративным клиентам. В частности, подходит для такси и каршеринга – в московских службах она уже стала появляться чаще.

Geely

В мае 2023 года в России продано 6690 автомобилей марки Geely

История бренда в России началась в 2007 году. C 2011-го его интересы представляет компания Geely Motors. С 2013 года она поставляет на наш рынок исключительно кроссоверы разных классов, собираемые на белорусско-китайском совместном предприятии «БелДжи» (Минская область, Республика Беларусь).

Geely Tugella

Сегодня самая популярная модель Geely на российском рынке – компактный кроссовер Coolray. Это автомобиль с турбированным двигателем объемом 1,5 л и мощностью 150 л.с., системой полного привода и роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. У модели 5 комплектаций, которые отличаются между собой разными наборами опций безопасности, комфорта, интерьера и экстерьера.

Geely Coolray

Второе место у просторного кроссовера Atlas Pro с 3-цилиндровым турбомотором (1,5 л, 177 л.с.), передним приводом и 6-ступенчатой трансмиссией. Третье – у кросс-купе Tugella, позиционируемого как премиальная модель линейки Geely с точки зрения дизайна, материалов и технологий. Ее 2-литровый турбомотор развивает мощность 238 л.с., которую передает на все колеса посредством автоматической 8-ступенчатой коробки передач.

В 2023 году модельный ряд Geely в России получил пополнение — среднеразмерный кроссовер Monjaro. Под капотом у него гибридная система: 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом (150 л.с.) в сочетании с 3-ступенчатой гибридной трансмиссией развивает суммарную мощность в 245 л.с. К слову, производитель обращает внимание, что все свои новинки проектирует в соответствии с жесткими стандартами Volvo в области безопасности (в 2010 году шведская компания Volvo Cars вошла в состав китайского холдинга Zhejiang Geely).

Exeed

В мае 2023 года в России продано 3028 автомобилей марки Exeed

Премиальная марка компании Chery Automobile. Ее название происходит от английского «exceed», что переводится как «превосходить» или «переступать границы».

Exeed TXL

Первым под брендом Exeed в России (поначалу марка носила название Cheryexeed) появился среднеразмерный внедорожник TXL. Это просторный автомобиль в ярком дизайне, оснащенный 1,6-литровым турбомотором мощностью 186 л.с. и роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Кроссовер укомплектован климат-контролем, панорамной крышей, электрообогревом лобового стекла и электронными системами помощи водителю, чтобы сделать передвижение в городской среде максимально комфортным.

В 2022 году компания расширила модельный ряд представленных в России автомобилей. В линейке появились компактные кроссоверы LX в переднеприводной (1,5 л, 147 л.с.), а позже и полноприводной (1,6 л, 150 л.с.) версиях, а также лимитированная серия полноразмерных внедорожников VX (1,6 л, 197 л.с.). В результате продажи Exeed выросли в 4,5 раза по сравнению с 2021 годом.

Omoda

В мае 2023 года в России продано 2569 автомобилей марки Omoda

Еще один суббренд, который вывела на российский рынок компания Chery Automobile.

Осенью 2022 года стартовали продажи пока что единственной модели марки – компактного кроссовера Omoda C5, который выведен в отдельный верхний средний ценовой сегмент между моделями Chery и Exeed. Он доступен в трех модификациях Joy, Lifestyle и Ultimate с силовой начинкой от Chery Tiggo 7 Pro. Речь о 1,5-литровом турбодвигателе мощностью 147 л.с., который трудится в паре с вариатором. В январе 2023 года машина уже заняла свое место в топ-10 по продажам на российском рынке легковых авто.

Omoda C5

Автомобиль приглянулся нашим соотечественникам не только броским дизайном. В базовом оснащении C5 множество функций для комфорта водителя и пассажиров: камера заднего вида и задний парктроник, система курсовой устойчивости для предотвращения заносов, четыре подушки безопасности, круиз-контроль, возможность выбора режима вождения, дистанционный запуск двигателя и прогрева салона, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с сенсорной панелью и многие другие.

Планируется, что в ближайшие годы Omoda постепенно расширит модельный ряд. В 2023 году благодаря новинкам линейка бренда в России будет состоять из трех автомобилей – двух кроссоверов и седана.

Лайфхак для бизнеса: китайский автомобиль с максимальной выгодой

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