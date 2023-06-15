Назван очень живучий японский кроссовер – но с парой-тройкой оговорок

Легендарные моторы-долгожители, способные выдержать 500 000 км, классический гидроавтомат, крепкая подвеска – сильные стороны Infiniti FX70 и QX70. Каких трат может потребовать от нового владельца 10-15-летний «финик», изучил эксперт «За рулем».

История модели

Кроссовер Infiniti FX серии S51 (второго поколения) был представлен в 2008 году – после чего за десяток лет производства автомобиль существенно не изменился ни внешне, ни по технике.

Он не имеет прямых аналогов из гаммы автомобилей Nissan. Построен на платформе FM (Front Midship), общей, к примеру, с легковыми Infiniti G и предполагающей продольную установку двигателя.

Начальная версия Infiniti FX35 оснащена бензиновым атмосферником V6 серии VQ35HR объемом 3,5 литра (307 л.с.). А топовый Infiniti FX50 имеет в своем распоряжении 400 л.с. пятилитрового мотора V8 VK50VE.

В 2010 году выпустили модификации с бензиновым мотором объемом 3,7 литра VQ37VHR (333 л.с.), а также с дизелем V6 объемом 3,0 литра серии V9X (238 л. с.).

Первоначальный внешний лоск большинство кроссоверов, увы, уже утратило.

Механических коробок не было – в паре со всеми двигателями работает классический семиступенчатый гидроавтомат Jatco RE7R01A.

Трансмиссия – только полноприводная, причем активная система ATTESA-E TS близка к той, что у купе Nissan Skyline GT-R – она распределяет крутящий момент в соотношении от 50:50 до 0:100 в пользу задней оси.

В 2011 году случился незначительный фейслифтинг (изменилась решетка радиатора, а вокруг противотуманных фар появились каплевидные хромированные рамки). После 2013 года в соответствии с тогдашней новой стратегией бренда кроссовер переименовали в Infiniti QX70.

Кузов

Прочностью лакокрасочного покрытия Infiniti похвастать не может – сколы, царапины и помутнения от моек заводятся легко. «Хром» декора внешней отделки часто вспучивается – особенно у дорестайлинговых машин старше 2011 года. А поводки щеток стеклоочистителя охотно расстаются со своим покрытием.

Infiniti похвастать не может – сколы, царапины и помутнения от моек заводятся легко. «Хром» декора внешней отделки часто вспучивается – особенно у дорестайлинговых машин старше 2011 года. А поводки щеток стеклоочистителя охотно расстаются со своим покрытием. Коррозии на внешних элементах кузов сопротивляется вполне успешно: многие стальные детали защищены двусторонней оцинковкой, а иные (включая двери) сделаны из алюминия.

защищены двусторонней оцинковкой, а иные (включая двери) сделаны из алюминия. Снизу всё может выглядеть грустновато – бурый налет окрашивает точки сварки, а задний усилитель коррозия может полностью разрушить. Так что дополнительный антикор для Infiniti – дело совсем не лишнее.

коррозия может полностью разрушить. Так что дополнительный антикор для Infiniti – дело совсем не лишнее. Не отличаются надежностью дверные замки . Чаще всего перестают работать зимой после замерзания конденсата: трос внутри дверей слетает или обрывается. Чтобы уберечься от подобного, привод нужно периодически смазывать.

. Чаще всего перестают работать зимой после замерзания конденсата: трос внутри дверей слетает или обрывается. Чтобы уберечься от подобного, привод нужно периодически смазывать. Рассеиватели противотуманных фар мутнеют через 100–120 тысяч км, особенно при частых поездках по скоростным трассам. А корпуса основных фар слабоваты и могут потерять герметичность даже после слабых ударов. И затем конденсат в них лучше не игнорировать – большое его количество способно повредить электронные блоки ксеноновых ламп.

мутнеют через 100–120 тысяч км, особенно при частых поездках по скоростным трассам. А корпуса основных фар слабоваты и могут потерять герметичность даже после слабых ударов. И затем конденсат в них лучше не игнорировать – большое его количество способно повредить электронные блоки ксеноновых ламп. На 7–9 лет может хватать электропривода крышки багажника. И омывателя стекол, у которого отказывает насос в бачке. А камеры заднего вида сбоят из-за своего блока управления.

Салон

Раз в 5–7 лет может начать привирать указатель уровня топлива. Причина – в плохих контактах датчика на погружном бензонасосе. Лечение – самое простое: очистка токопроводящих дорожек реостата, которую можно сделать даже при помощи обычного ластика. Хотя нередко топливомер перестает работать и по вине управляющего им блока комфорта, чья неисправность может сопровождаться и другими симптомами – неполадками в работе климатической системы, стеклоочистителей и даже сбоями при запуске двигателя. При этом, как правило, тоже удается обойтись без замены дорогостоящего модуля – пайкой восстановить нарушенные контакты.

Покрытие кожи отделки сидений, руля и рукоятки коробки передач заметно истирается через 130–150 тысяч км.