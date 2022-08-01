Крутой седан всего за миллион: 6 годных вариантов

У премиальных автомобилей есть неоспоримые преимущества над машинами «среднего класса».

ЧТО ИЩЕМ?

Седаны «премиум»

Возраст: 8–10 лет

Пробег: 100–200 тысяч км

Цена: 0,9–1,8 млн ₽

Audi A4

Оптимальной версии у Audi A4 поколения B8 вообще нет.

Атмосферник 3.2 (не очень удачный) «сняли с пробега» в 2008 году, остались только наддувные моторы.

Бензиновые 1.8 (170 л.с.) и 2.0 (211 л.с.) до модернизации 2013 года славились масложором (порой свыше литра на тысячу км), слабоватыми цепями ГРМ и ломкими термостатами.

Двухлитровый дизель даже в самой слабосильной версии (143 л.с.) после 150 тысяч км требует уймы хлопот. А дружит только с роботом Multitronic, урожденным DSG7.

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Самая массовая версия — 1.8 с вариатором — она же и самая проблемная. Вариатор VL381 наполовину состоит из слабых мест, а ресурс его не более 200 тысяч км.

Жизнестойкая механика сочетается только с 1.8, а крепкий автомат ZF 6HP28 — с 2.0 TFSI и полным приводом. Оба варианта редкие, равно как и машины с дизелем. А жаль, ведь в остальном Audi A4 — прекрасная машина.

В подвеске не очень живучи шаровые и опорные подшипники, в рулевом механизме отказывает встроенный электроусилитель (появился после рестайлинга).

BMW 3‑й серии

У всех моторов отличные характеристики сочетаются с обилием капризов и невеликим ресурсом.

Основной до рестайлинга у поколения F30 — наддувный 2.0 серии N20 (184 л.с.). До 2013 года, когда улучшили систему маслоподачи, многие моторы ловили клин на небольшом пробеге. АИ‑95 переносит плохо — нужен 98‑й. На отметке 100 тысяч км рекомендуют менять привод ГРМ, фазовращатели, форсунки, маслосъемные колпачки и кольца. Тогда мотор, может быть, доживет до 200 тысяч.

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Бензиновая альтернатива — N55B30, рядная «шестерка» 3.0 (306 л.с.), также с ворохом болячек.

Битурбодизель 2.0 (184 л.с.) серии N47 тоже не подарок. Быстро тянется цепь ГРМ (замена — со снятием мотора), засоряется клапан EGR, обрастают нагаром заслонки впускного коллектора, пьезофорсунки неремонтопригодны. Он же в версии 116 л.с. более надежен, но ресурс всё равно около 250 тысяч км.

На «трешке» не бывает вариаторов и роботов: только МКП и АКП ZF двух типов. Впрочем, при таком наборе двигателей сэкономить на обслуживании старых машин всё равно не выйдет.

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