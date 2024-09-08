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Богатое оснащение, надежные агрегаты – хороший немецкий кроссовер дешевле 2 млн рублей

Эксперт «За рулем» порекомендовал рассмотреть Volkswagen Tiguan на вторичке

Российский рынок подержанных автомобилей может предложить огромное количество среднеразмерных добротных кроссоверов от известных брендов. Причем это будет не такой уж старый автомобиль, возраст его будет менее 10 лет, а пробег – менее 150 тысяч километров. Достойная замена «китайцам», не правда ли? Но к выбору нужно подходить ответственно.

Эксперт «За рулём» Сергей Зиновьев отобрал несколько достойных вариантов в бюджете 1,9 млн рублей. Один из них Volkswagen Tiguan второго поколения.

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

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Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

С такой суммой можно рассчитывать на машину 6–8 лет с пробегом около 100 тысяч км. Но выбор ограничен: либо мотор CZCA 1.4 (125 л.с.) с МКП, либо CZDA 1.4 (150 л.с.) с роботом. Версии с дизелем или гидроавтоматом при бензиновом 2.0 стоят дороже.

Двигатель 1.4 в новой генерации, где ненадежную цепь ГРМ заменили ремнем, стал лучше. Прямой впрыск, само собой, остался – а вместе с ним и склонность к накоплению нагара, что в итоге порождает масложор.

Изначально моторы заточены под АИ‑98, так что, похоже, официально разрешенный у нас АИ‑95 им не особо в кассу. Часто подводит сложный неремонтопригодный модуль из двух термостатов и водяной помпы, но жить с мотором можно. Хотя после 100 тысяч км определенные усилия по раскоксовке потребуются.

Шестиступенчатый робот DQ250 с «мокрыми» сцеплениями также с годами стал крепче, но сцепления всё равно нередко умирают на небольших пробегах, иногда ломается и дорогой двухмассовый маховик.

В остальном Tiguan очень надежный и почти совершенен – отличная подвеска, отточенная эргономика. Жизнестойкость кузова, возможно, лучшая в классе. А рекордные 615 л в багажнике намерили, сдвинув вперед до предела задние сиденья. Замеры «За рулем» показали 356 л.

Интерьер Volkswagen Tiguan

Еще несколько достойных кроссоверов с пробегом до 150 тысяч км и ценой до 2 млн рублей ждут вас в нашем новом материале.

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Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 18516
08.09.2024
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о Volkswagen Tiguan ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Tiguan  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.
Недостатки:
Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения
Комментарий:
Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л
+64