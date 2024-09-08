Богатое оснащение, надежные агрегаты – хороший немецкий кроссовер дешевле 2 млн рублей
Российский рынок подержанных автомобилей может предложить огромное количество среднеразмерных добротных кроссоверов от известных брендов. Причем это будет не такой уж старый автомобиль, возраст его будет менее 10 лет, а пробег – менее 150 тысяч километров. Достойная замена «китайцам», не правда ли? Но к выбору нужно подходить ответственно.
Эксперт «За рулём» Сергей Зиновьев отобрал несколько достойных вариантов в бюджете 1,9 млн рублей. Один из них Volkswagen Tiguan второго поколения.
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
– С такой суммой можно рассчитывать на машину 6–8 лет с пробегом около 100 тысяч км. Но выбор ограничен: либо мотор CZCA 1.4 (125 л. с.) с МКП, либо CZDA 1.4 (150 л. с.) с роботом. Версии с дизелем или гидроавтоматом при бензиновом 2.0 стоят дороже.
Двигатель 1.4 в новой генерации, где ненадежную цепь ГРМ заменили ремнем, стал лучше. Прямой впрыск, само собой, остался – а вместе с ним и склонность к накоплению нагара, что в итоге порождает масложор.
Изначально моторы заточены под АИ‑98, так что, похоже, официально разрешенный у нас АИ‑95 им не особо в кассу. Часто подводит сложный неремонтопригодный модуль из двух термостатов и водяной помпы, но жить с мотором можно. Хотя после 100 тысяч км определенные усилия по раскоксовке потребуются.
Шестиступенчатый робот DQ250 с «мокрыми» сцеплениями также с годами стал крепче, но сцепления всё равно нередко умирают на небольших пробегах, иногда ломается и дорогой двухмассовый маховик.
В остальном Tiguan очень надежный и почти совершенен – отличная подвеска, отточенная эргономика. Жизнестойкость кузова, возможно, лучшая в классе. А рекордные 615 л в багажнике намерили, сдвинув вперед до предела задние сиденья. Замеры «За рулем» показали 356 л.
Еще несколько достойных кроссоверов с пробегом до 150 тысяч км и ценой до 2 млн рублей ждут вас в нашем новом материале.
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