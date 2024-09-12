Эти два бюджетных седана Chevrolet легко проедут 500 000 км

«За рулем» рассказал про полуторалитровый мотор Шевроле с огромным ресурсом

Чем больше пробег у автомобиля на вторичном рынке, тем меньше его цена. Причина простая – автомобилисты опасаются покупать заезженные машины: их ресурс уже на исходе.

Но у каждой марки есть двигатель, который по современным меркам можно назвать неубиваемым.

Есть такие моторы не только у Тойоты, но и у Hyundai и Kia, Peugeot и Citroen, Honda, Renault, Nissan и Lada.

Сегодня мы расскажем про неубиваемый двигатель Chevrolet, и это не агрегат с чугунным блоком большого объема, а малолитражный мотор, который ставился на бюджетные седаны (субкомпактный и гольф-класса), которые сегодня можно купить всего за 450-750 тысяч рублей.

Это двигатель B15D2 объемом 1,5 литра и мощностью 105-107 л.с.

Описание вас не впечатлит: агрегат имеет алюминиевый блок цилиндров и двухрядное V-образное расположение 16-ти клапанов в ГБЦ (на каждый цилиндр приходится два впускных и два выпускных клапана). Работа клапанов обеспечивается гидротолкателями, привод распредвалов цепной, а фазовозвращатели отсутствуют.

Но! Почти все технические решения, использованные в этом двигателе, обеспечивают его малофорсированность и надежность.

Более того, цепь ГРМ хоть и не выдержит полмиллиона километров пробега, но при спокойном вождении поменять ее придется не более одного раза. И это сегодня кажется невероятным.

Теперь о моделях, которые в нашей стране продавались с двигателем B15D2. Это седан гольф-класса Daewoo Gentra (бывший Chevrolet Lacetti) и Chevrolet Cobalt.

Daewoo Gentra Chevrolet Cobalt

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