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Кроссовер — пустая трата денег! Вот 18 причин

«За рулем» сравнил кроссоверы с седанами и нашел у них множество минусов

Конечно, выбор типа кузова автомобиля – сугубо личное дело. И ответственность за то, если вдруг автомобиль окажется неудобным или не оправдает ожиданий, – полностью на купившем его владельце.

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У нас в стране самым популярным кузовом до сих пор является седан. Кроссовер – на втором месте и набирает популярность. Но всегда ли автомобилисты осознанно делают выбор в пользу более модного типа кузова? И стоило ли переплачивать за него полмиллиона-миллион рублей, тем более в кредит?

Проведем антимаркетинговую акцию и расскажем про очевидные недостатки кроссоверов, о которых продавцы умалчивают. А для наглядности, сравним кроссоверы с седанами. Результаты наших изысканий ждут вас в фотогалерее ниже:

Кроссоверы часто покупают те, кому хочется повысить самооценку. Для них автомобиль –продолжением их самих: большой, сильный, неутомимый, всемогущий… Может быть, хозяину чего-то не хватает? Седан может быть не менее статусным. Да и смешно выпячивать свою крутизну с помощью машины.
Внедорожники и кроссоверы иногда покупают люди, которым нужно объехать пробку по обочине, в городе залезть на бордюр или припарковаться на газоне. Купив седан, человек подписывает соглашение с окружающим миром о том, что он так поступать не будет.
Кроссовер по сравнению с седаном, как правило, имеет большие массу и габариты. Неопытному водителю за рулем такой машины сложнее освоиться. В результате это отражается на безопасности во время поездок. Седан проще в управлении, устойчивей и предсказуемей на дороге.
Часто владелец кроссовера никогда не пользуется всеми возможностями своего автомобиля. Даже полный привод пригодится разве что в зимних условиях. Для настоящих оффроудных покатушек кроссовер попросту не предназначен и если не застрянет, то обдерет бамперы и пороги.
Большинство владельцев кроссоверов не разбираются в конструкции полного привода, из-за чего выводят из строя сложную систему, или сажают машину на первой кочке. Навыкам внедорожной езды учатся единицы. Владелец седана в большинстве случае изначально не поедет туда, где можно застрять.
У многих современных кроссоверов дорожный просвет не больше, чем у седанов. Например, у популярного Kia Sportage он, по нашим замерам, составляет 160 мм. У некоторых седанов этот параметр может достигать 175 мм и более. Так что, разница по этому параметру под вопросом.
Кроссовер, имея большую высоту, мягкую подвеску и высокопрофильную резину, сильнее склонен к опрокидыванию и менее устойчив на дороге, чем седан.
Как правило, у кроссоверов больше расход топлива из-за большей массы, повышенного трения в трансмиссии и худшей аэродинамики, чем у седана.
Парусность у кроссовера куда сильнее, чем у седана. Это делает машину на дороге менее устойчивой при встречном разъезде с большегрузами или при сильном боковом ветре.
Кроссоверы – более шумные автомобили, чем седаны, за счет худшей аэродинамики и более сложной трансмиссии (если машина полноприводная), детали которой постоянно вращаются, издавая дополнительный шум.
Обслуживание седанов значительно дешевле, чем полноприводных кроссоверов из-за разницы количества агрегатов, в которых следует менять смазку. Задняя подвеска у седанов чаще полузависимая. А у полноприводных кроссоверов – независимая, требующая регулировки углов установки колес.
Ремонт седанов ощутимо дешевле, так как у кроссоверов доступ ко многим агрегатам хуже. Например, заменить сцепление на Renault Duster сложнее, чем на Логане.
Шины для седанов, как правило, дешевле, чем шины с обозначением SUV (именно такие должны использоваться на кроссоверах), из-за большей размерности и более прочной конструкции.
В случае фронтального удара содержимое багажника кроссовера может полететь в водителя и пассажиров. Седаны с их трехобъемным кузовом уберегут седоков от «снарядов» из багажника.
Багажное отделение кроссовера не отделено от салона, поэтому запахи, которые может источать груз, свободно заполняют весь салон. У седана багажное отделение изолировано, что уменьшает проникновение запахов и снижает шум от задних колесных арок.
Вещи в багажнике кроссовера виднее жуликам и нагреваются на солнце сильнее. Седан обеспечивает полную защиту от посторонних взглядов и продукты в багажнике дольше не испортятся во время стоянки.
У кроссоверов больше погрузочная высота багажника. Низкий порог багажного отделения седана облегчает загрузку тяжелых вещей.
Кроссовер всегда будет дороже седана того же класса. Зачастую это плата за полный привод. Но в случае с моноприводным кроссовером это плата за имидж. Вам решать.
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Фото:Depositphotos
Количество просмотров 109408
10.09.2024
Фото:Depositphotos
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