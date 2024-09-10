Кроссовер — пустая трата денег! Вот 18 причин
Конечно, выбор типа кузова автомобиля – сугубо личное дело. И ответственность за то, если вдруг автомобиль окажется неудобным или не оправдает ожиданий, – полностью на купившем его владельце.
У нас в стране самым популярным кузовом до сих пор является седан. Кроссовер – на втором месте и набирает популярность. Но всегда ли автомобилисты осознанно делают выбор в пользу более модного типа кузова? И стоило ли переплачивать за него полмиллиона-миллион рублей, тем более в кредит?
Проведем антимаркетинговую акцию и расскажем про очевидные недостатки кроссоверов, о которых продавцы умалчивают. А для наглядности, сравним кроссоверы с седанами. Результаты наших изысканий ждут вас в фотогалерее ниже:
- Geely Atlas 4WD против Atlas 2WD: сравнили две версии кроссовера.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
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