Geely Atlas 4WD против Atlas 2WD: сравнили две версии кроссовера
С переднеприводным Geely Atlas второго поколения мы познакомились еще зимой (ЗР № 2, 2024). Подоспевшую только сейчас AWD-версию тестировать в одиночестве неинтересно, поэтому в пару к ней мы взяли модификацию с передними ведущими колесами. Тем более, что отличаются они еще и коробками передач.
Geely Atlas на ходу
Atlas 2WD оснащен 7‑ступенчатым преселективным роботом. На полноприводное исполнение поставили гидротрансформаторный автомат Aisin. Вроде бы российские автомобилисты больше доверяют классике, нежели модной конструкции с двумя сцеплениями. Значит, будут не прочь доплатить.
Но в Geely умеют хорошо настраивать свои машины. Поэтому, периодически пересаживаясь из Атласа 2WD в 4WD, я не смог уличить робот в неаккуратной или тем паче раздражающей работе. Обе коробки шустро реагируют на нажатие газа и не путаются в передачах. Ну разве что какие-то несущественные рывки можно уловить на роботе при движении в вялотекущей пробке.
Двигатель 2.0 турбо мощностью 200 сил одинаков для обеих трансмиссий. Бодрости на обгонах ему не занимать. И лишним налогом владельца он не обременит. Этот же мотор ставится на переднеприводный Okavango, седан Preface и на базовую версию кросс-купе Tugella. На Monjaro он развивает 238 л. с.: при желании до этого же показателя наверняка можно будет прокачать и Atlas.
И тут увереннее будет себя чувствовать владелец кроссовера с автоматом. Эта коробка гарантированно научена работать с более мощной версией мотора, тогда как на 200‑сильные модификации в России ставится только преселектив.
Полный привод на Атласе оказался достаточно умелым. Диагональное вывешивание, воспроизведенное с помощью наших роликовых платформ, он преодолел. Справился бы даже быстрее, стой он на идеально ровной поверхности. Это неплохой результат: так умеют далеко не все полноприводники из Японии, Кореи и Европы.
Но и моноприводный Atlas не промах. Спереди у него грамотно реализована имитация блокировки межколесного дифференциала. Побуксовав выставленным на ролики колесом, машина с помощью электроники выехала из ловушки.
Для обеих версий производитель заявляет одинаковую динамику – 8,2 с до сотни. При этом полноприводник на 115 кг тяжелее, и у него более «медленная» коробка передач.
Мы провели серию параллельных стартов: действительно, всё очень близко. На чистом сухом асфальте Atlas 2WD вырывается чуть вперед благодаря меньшей массе и скорострельности робота. Но стоит проявиться хотя бы легким пробуксовкам, полный привод отыгрывается и выходит вперед.
Альтернатива Geely Atlas
Сменить вместе с типом привода еще и коробку передач предлагает не только новый Geely Atlas, но и его предшественник Atlas Pro под новым именем Belgee X70 (ЗР № 8, 2024). Правда, у него расклад обратный.
Версии 2WD положен 6‑ступенчатый автомат, а исполнению 4WD – преселективный робот. Такой вариант менее привлекателен, тем более что ко всем ведущим колесам прилагается еще и «микрогибридный» довесок. Сильной экономии на топливе он не способствует, а вот добавить проблем со временем может.
Считаем
Полноприводный Atlas дороже на 200 тысяч рублей. Причем Geely делает интересное предложение. У всех остальных брендов оснащение машины зависит от двигателя и типа трансмиссии. Иными словами, если покупателю нужны какие-то «премиальные» опции, его вынуждают попутно доплатить за более мощный мотор или полный привод. А тут обе модификации предлагаются в трех одинаковых комплектациях. Можно взять Atlas 4WD с базовым оснащением или, напротив, моноприводный с полным набором оборудования.
Паспортный расход бензина (рекомендован АИ‑95) у Атласа 4WD выше на 0,9–1,0 л/100 км. Значит, каждая сотня километров обойдется его владельцу на 55–60 рублей дороже. Летом на трассе, когда полный привод задействован в минимальной степени, аппетит наверняка сравняется. В определенных условиях моноприводная версия может оказаться даже более прожорливой, ведь из-за частых пробуксовок (например, снежной зимой) ее двигатель будет работать на высоких оборотах.
Регламент Geely предписывает менять рабочую жидкость в роботе на пробеге 90 тысяч км. А вот коробка Aisin и узлы полного привода, если верить инструкции по эксплуатации, обслуживания не требуют. Формально полноприводник в содержании обойдется дешевле. Но, разумеется, грамотный владелец не оставит автомат и редуктор без внимания, поэтому расходы следует признать сопоставимыми.
***
Преимущества полного привода не требуют лишней аргументации зимой, в дождь и вне асфальта. Вдобавок к нему Geely Atlas прилагает конструктивно более выносливую коробку передач.
|
Geely Atlas
|
2WD
|
4WD
|
Длина / ширина / высота / база
|
4670 / 1900 / 1705 / 2777 мм
|
Снаряженная масса
|
1685 кг
|
1800 кг
|
Объем багажника
|
650 / 1610 л
|
650 / 1610 л
|
Максимальная скорость
|
205 км/ч
|
210 км/ч
|
Разгон 0–100 км/ч
|
8,2 с
|
8,2 с
|
Двигатель
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1969 см³; 147 кВт/200 л. с. при 4500 об/мин; 325 Н·м при 1800–4000 об/мин
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-95 / 54 л
|
АИ-95 / 54 л
|
Расход топлива (город / трасса / смешанный цикл)
|
9,3 / 6,3 / 7,4 л / 100 км
|
10,3 / 7,2 / 8,2 л / 100 км
|
Трансмиссия
|
передний привод; Р7
|
полный привод; А8
- 245 л.с., автомат Aisin, всеядная подвеска — протестировали кроссовер на замену BMW X3.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
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