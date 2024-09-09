Geely Atlas 4WD против Atlas 2WD: сравнили две версии кроссовера

Джили Атлас получил полноприводную версию с классическим автоматом

С переднеприводным Geely Atlas второго поколения мы познакомились еще зимой (ЗР № 2, 2024). Подоспевшую только сейчас AWD-версию тестировать в одиночестве неинтересно, поэтому в пару к ней мы взяли модификацию с передними ведущими колесами. Тем более, что отличаются они еще и коробками передач.

Geely Atlas на ходу

Atlas 2WD оснащен 7‑ступенчатым преселективным роботом. На полноприводное исполнение поставили гидротрансформаторный автомат Aisin. Вроде бы российские автомобилисты больше доверяют классике, нежели модной конструкции с двумя сцеплениями. Значит, будут не прочь доплатить.

Преселективный робот Атласа настроен не хуже, чем классический автомат. Но автомат обычно выносливее – особенно на бездорожье.

Но в Geely умеют хорошо настраивать свои машины. Поэтому, периодически пересаживаясь из Атласа 2WD в 4WD, я не смог уличить робот в неаккуратной или тем паче раздражающей работе. Обе коробки шустро реагируют на нажатие газа и не путаются в передачах. Ну разве что какие-то несущественные рывки можно уловить на роботе при движении в вялотекущей пробке.

Двигатель 2.0 турбо мощностью 200 сил одинаков для обеих трансмиссий. Бодрости на обгонах ему не занимать. И лишним налогом владельца он не обременит. Этот же мотор ставится на переднеприводный Okavango, седан Preface и на базовую версию кросс-купе Tugella. На Monjaro он развивает 238 л. с.: при желании до этого же показателя наверняка можно будет прокачать и Atlas.

Двухсотсильный двигатель 2.0 турбо ставится и на передний, и на полный привод. Формально с полным приводом он прожорливее примерно на 1 л/100 км, но всё зависит от конкретных условий движения.

И тут увереннее будет себя чувствовать владелец кроссовера с автоматом. Эта коробка гарантированно научена работать с более мощной версией мотора, тогда как на 200‑сильные модификации в России ставится только преселектив.

Полный привод на Атласе оказался достаточно умелым. Диагональное вывешивание, воспроизведенное с помощью наших роликовых платформ, он преодолел. Справился бы даже быстрее, стой он на идеально ровной поверхности. Это неплохой результат: так умеют далеко не все полноприводники из Японии, Кореи и Европы.

Но и моноприводный Atlas не промах. Спереди у него грамотно реализована имитация блокировки межколесного дифференциала. Побуксовав выставленным на ролики колесом, машина с помощью электроники выехала из ловушки.

Диагональное вывешивание – не проблема для полного привода Geely.

Для обеих версий производитель заявляет одинаковую динамику – 8,2 с до сотни. При этом полноприводник на 115 кг тяжелее, и у него более «медленная» коробка передач.

Мы провели серию параллельных стартов: действительно, всё очень близко. На чистом сухом асфальте Atlas 2WD вырывается чуть вперед благодаря меньшей массе и скорострельности робота. Но стоит проявиться хотя бы легким пробуксовкам, полный привод отыгрывается и выходит вперед.

Альтернатива Geely Atlas Сменить вместе с типом привода еще и коробку передач предлагает не только новый Geely Atlas, но и его предшественник Atlas Pro под новым именем Belgee X70 (ЗР № 8, 2024). Правда, у него расклад обратный. Версии 2WD положен 6‑ступенчатый автомат, а исполнению 4WD – преселективный робот. Такой вариант менее привлекателен, тем более что ко всем ведущим колесам прилагается еще и «микрогибридный» довесок. Сильной экономии на топливе он не способствует, а вот добавить проблем со временем может.

Считаем

Полноприводный Atlas дороже на 200 тысяч рублей. Причем Geely делает интересное предложение. У всех остальных брендов оснащение машины зависит от двигателя и типа трансмиссии. Иными словами, если покупателю нужны какие-то «премиальные» опции, его вынуждают попутно доплатить за более мощный мотор или полный привод. А тут обе модификации предлагаются в трех одинаковых комплектациях. Можно взять Atlas 4WD с базовым оснащением или, напротив, моноприводный с полным набором оборудования.

Геометрическая проходимость кроссовера не зависит от типа привода. Под фетровым пыльником моторного отсека – 200 мм. Подвеска короткоходная и не располагает к быстрой езде по грунтовкам. Зато на асфальте Atlas радует неплохими настройками ходовой и рулевого управления: ­азартная езда ему не чужда.

Паспортный расход бензина (рекомендован АИ‑95) у Атласа 4WD выше на 0,9–1,0 л/100 км. Значит, каждая сотня километров обойдется его владельцу на 55–60 рублей дороже. Летом на трассе, когда полный привод задействован в минимальной степени, аппетит наверняка сравняется. В определенных условиях моноприводная версия может оказаться даже более прожорливой, ведь из-за частых пробуксовок (например, снежной зимой) ее двигатель будет работать на высоких оборотах.

Задняя подвеска – независимая и на 2WD, и на 4WD. На полноприводной машине неудачно расположен электрический разъем муфты – по ходу движения, без какой-либо защиты. В салоне отличие между двумя версиями видно по полу в зоне второго ряда: он ровный на версии 2WD и с тоннелем на 4WD.

Регламент Geely предписывает менять рабочую жидкость в роботе на пробеге 90 тысяч км. А вот коробка Aisin и узлы полного привода, если верить инструкции по эксплуатации, обслуживания не требуют. Формально полноприводник в содержании обойдется дешевле. Но, разумеется, грамотный владелец не оставит автомат и редуктор без внимания, поэтому расходы следует признать сопоставимыми.

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Преимущества полного привода не требуют лишней аргументации зимой, в дождь и вне асфальта. Вдобавок к нему Geely Atlas прилагает конструктивно более выносливую коробку передач.

Geely Atlas. Цена в России: 2WD – от 3 229 990 ₽; 4WD – от 3 429 990 ₽

Geely Atlas 2WD 4WD Длина / ширина / высота / база 4670 / 1900 / 1705 / 2777 мм Снаряженная масса 1685 кг 1800 кг Объем багажника 650 / 1610 л 650 / 1610 л Максимальная скорость 205 км/ч 210 км/ч Разгон 0–100 км/ч 8,2 с 8,2 с Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1969 см³; 147 кВт/200 л. с. при 4500 об/мин; 325 Н·м при 1800–4000 об/мин Топливо / запас топлива АИ-95 / 54 л АИ-95 / 54 л Расход топлива (город / трасса / смешанный цикл) 9,3 / 6,3 / 7,4 л / 100 км 10,3 / 7,2 / 8,2 л / 100 км Трансмиссия передний привод; Р7 полный привод; А8

245 л.с., автомат Aisin, всеядная подвеска — протестировали кроссовер на замену BMW X3.