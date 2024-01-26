Новый Geely Atlas – первый тест (+ видео)

«За рулем» испытал Geely Atlas 2024 и выставил оценки

Год назад в Китае дебютировал Geely Boyue L. И сразу стало известно, что эта модель появится в России как следующее поколение Атласа.

Причем прежний Atlas Pro пока остается в продаже: новинка не сменяет предшественника, а становится дополнением в среднеразмерном сегменте.

Яркий дизайн

Если не брать в расчет задорно-молодежный Coolray, остальные модели Geely отличаются спокойным дизайном. Можно даже сказать – европейским.

И если прежний Atlas сделан именно в таком стиле, то новичок стал более ярким и эпатажным. Возникают ассоциации с последним поколением Kia Sportage. Но столь резкий переход вряд ли отпугнет покупателей – получилось вполне симпатично.

Atlas едет бодро: 8,2 с до сотни по данным производителя. И подвеска настроена неплохо для такого темперамента.

Новая платформа

Atlas породнился со старшими моделями марки – кросс-купе Tugella и большим внедорожником Monjaro. Теперь он базируется на модульной платформе CMA, разработанной совместно с Volvo. Как подтверждение – аббревиатура CMA вышита на спинках сидений. На этой же «тележке» построен Volvo XC40.

Все Атласы, которые везут в Россию, – переднеприводные. Хотя не исключено, что появятся и версии с трансмиссией 4х4.

Новинка заметно выросла в длину (с 4533 до 4670 мм) и ширину (с 1831 до 1900 мм). Новый Atlas больше, чем Kia Sportage, и чуть меньше, чем Skoda Kodiaq.

Новый интерьер

В салоне почти нет физических клавиш, а виртуальная приборка с экраном 10,2 дюйма и вертикальный экран медиасистемы диагональю 13,2 дюйма входят в базовое оснащение. Всё красиво и в целом удобно.

Но улучшить есть что. Площадка под смартфон для современных гаджетов маловата. Обилие черного глянца уже не в моде. Некоторые важные данные на цифровой комбинации приборов отображаются слишком мелко.

Приборная панель пестрит дизайнерскими изысками. Привлекательно, но не всегда удобно.

Задние пассажиры лишены возможности управлять обогревом сидений самостоятельно: он включается и выключается только через меню мультимедийки. Зато сидеть стало гораздо просторнее, чем в предшественнике.

Регулировка длины подушки – штука на «китайцах» редкая. А козырьки с тонированными вставками на современной машине вообще довелось увидеть впервые.

Один мотор и три комплектации

Силовой агрегат пока только один – 200-сильный турбомотор 2.0 и 7-ступенчатый преселектив. Двигатель тот же, что у Geely Tugella, но с чуть иными настройками.

Начальная комплектация Luxury стоит 3,19 млн рублей и оснащена более чем достойно. В версии Flagship за 3,39 млн появляются многоцветная фоновая подсветка, необычные противосолнечные козырьки с вставками из тонированного пластика, вентиляция передних кресел, сиденье водителя с дополнительными настройками, проекционный дисплей, аудиосистема с динамиками в подголовнике водителя, электропривод пятой двери.

Еще 100 тысяч – и у вас исполнение Flagship Sport. Эта версия отличается в основном яркими штрихами во внешности и интерьере. Например, 20-дюймовые диски оригинального дизайна, двухцветный кузов, дополнительные подсветки логотипа и дневных ходомых огней.

Не без особенностей

Некоторые моменты вызвали недоумение даже при беглом знакомстве. Для регулировки зеркал сначала нужно нажать клавишу на левой спице руля, затем на центральном экране выбрать зеркало (левое или правое) и только потом настроить его положение с правой спицы.

Фоновая подсветка интерьера очень красива, но отражается во всех стеклах, включая лобовое. Это делает езду в темноте небезопасной.

Для синхронизации смартфона со штатной медиасистемой уже существует четыре приложения: Android Auto, Apple CarPlay, Carbitlink и QDlink. В Geely применили пятое – AutoDo. Все появившиеся до него протоколы работают нечетко. Насколько удачным окажется новый вариант программного обеспечения, поокажет длительная эксплуатация. А мы об этом обязательно расскажем.

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