Крутая внешность и цилиндр вдобавок: что изменилось в кроссовере-бестселлере

«За рулем» протестировал обновленный Geely Coolray

Geely Coolray – один из самых динамичных китайских кроссоверов. И гармоничных – с хорошо настроенными двигателем и шасси прекрасно сочетаются яркие внешность и интерьер. Характер после рестайлинга у «китайца» остался прежний, но и изменений случилось немало.

Плюс цилиндр

Раньше этот китайский кроссовер был (пожалуй) единственной в мире машиной, у которой выхлопных патрубков под бампером больше, чем цилиндров под капотом. С рестайлингом эта особенность Кулрея ушла – патрубков осталось четыре, но и число «горшков» выросло с трех до четырех.

Объем не изменился – 1,5 л. Хотя сил стало чуть меньше – 147 л.с. вместо 150. Крутящий момент вырос с 255 до 270 Н·м, но и диапазон, в котором он достигает пика, заметно сократился – с 1500-4000 до 2000-3500 об/мин.

При небольшой прибавке в массе (плюс 17 кг) машина стала на 0,3 с шустрее при разгоне до 100 км/ч, экономичнее на 0,3 л/100 км в городе и на 0,6 л/100 км на трассе. Видимо, дело в изменившихся передаточных числах преселективного робота.

Больше агрессии снаружи

Coolray и прежде выглядел не как скромный китайский В-кроссовер, а как машина после доработки в тюнинг ателье. После обновления он смотрится еще агрессивнее.

Площадь настоящих и бутафорских воздухозаборников увеличилась. Плоских поверхностей на кузове не осталось вовсе. У топовой комплектации появился крутой цвет – лилово-серый «хамелеон». Длина кузова за счет новых бамперов выросла на 50 мм.

С новым передним бампером угол въезда вырос с 18 до 20 градусов. Клиренс – те же 190 мм под пластиковым пыльником.

Спокойнее внутри

В салоне пропали массивные ручки на дверях, переходившие в ручки разблокировки замков. Жаль, интерьер стал выглядеть более заурядно. Зато появились красные вставки, которые добавляют живости.

Дисплеи выросли в размерах (стали 10,25 и 12,3 дюйма) и… срослись. Нынче это тренд. И не только для «китайцев».

Переднее кресло скроено по европейским лекалам – сидеть удобно. На втором ряду – просторно для В-класса. А полный набор обогревов теперь доступен во всех комплектациях. Правда. у сидений греются только подушки, а на лобовом стекле – только зона покоя дворников.

Панель стала менее выразительной. Но к качеству материалов не придерешься.

Заметно дороже

Новинка стоит от 2,59 до 2,93 млн рублей. Дорого по сравнению с одноклассниками и предшественником.

Для сравнения: еще оставшиеся в наличии у дилеров дореформенные Geely Coolray с трехцилиндровыми моторами стоят 2,33-2,74 млн рублей. А та же модель под именем Belgee X50 еще дешевле – 2,26-2,47 млн рублей.

Сзади обновленный кроссовер выдает модный монофонарь. Окошки в задних стойках кузова бутафорские.

Отчасти повышение цены можно оправдать появлением дополнительного оборудования. Так, светодиодные фары стали базовым оснащением, появился электропривод пятой двери и множество систем активной безопасности во главе с адаптивным круиз-контролем.

Полного привода не было на дорестайлинговых машинах – нет и теперь. Может, и к лучшему – Geely Coolray и в моноприводном варианте недешев. Но это вряд ли помешает ему оставаться в топе самых продаваемых автомобилей.

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