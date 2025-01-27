«Японка» нашей сборки от 2 млн рублей – что с ней не так?

Эксперт Хлебушкин изучил проблемы седана Toyota Camry XV70

Toyota Camry – для многих образец долговечности и надежности. Но вспомним, сколько скепсиса вызвала в 2017 году машина восьмого поколения! А теперь время всё расставляет на свои места.

Для нашего рынка Camry с заводским кодом XV70 производилась с апреля 2018 года по 2022 год на заводе Toyota в поселке Шушары под Санкт-Петербургом.

Кузов – только седан. Привод – лишь на передние колеса, хотя за океаном есть и полноприводные версии.







Моторы – исключительно бензиновые атмосферники. До рестайлинга 2021 года базовым агрегатом была «четверка» 2.0 серии 6AR-FSE (150 л. с.), самым популярным – ветеран 2.5 модели 2AR-FE (181 л. с.) образца 2008 года. А топовым является V6 3.5 с кодом 2GR-FKS (249 л. с.). Эта «шестерка» осталась в строю и после рестайлинга, а вот обе «четверки» поменялись. Начальным стал мотор 2.0 серии M20A-FKS (150 л. с.), а самым востребованным остался 2.5 A25A-FKS (200 л. с.).

Версий с механической коробкой передач нет. До рестайлинга с обеими «четверками» ставился шестиступенчатый гидроавтомат Aisin U760E/U761E. А вот мотор V6 был спарен с более современным восьмиступенчатым автоматом Aisin UA80E, который после обновления в версии UВ80E стал полагаться и мотору 2.5. Базовой же пострестайлинговой «четверке» 2.0 достался вариатор Toyota K120, сделавший эту версию еще менее популярной.

Кузов Toyota Camry XV70

Toyota Camry XV70 (2018-2022 годы выпуска)

Внешние кузовные панели еще и тонкие. Оставить на них вмятину – пара пустяков. А капот может вибрировать на холостых оборотах.

Толщина и прочность краски японцев, похоже, волнуют мало – и это главная слабость Camry. Сколы до грунта, царапины и помутнения от моек приводят к потере внешнего лоска уже через 3–4 года. Благо, грунт прочный, сам металл и его защита от коррозии качественные – ржавчины пока не наблюдается и у самых возрастных безаварийных экземпляров. Больше всего страдают бампер, капот и стойки крыши. Спасение – оклейка защитной пленкой. Быстро затираются и мутнеют фары, иногда внутрь них попадает вода. На ветровом стекле легко появляются трещины и сколы.

У фар головного света со временем могут потеть и гаснуть ходовые огни, а в задних фонарях перегорают светодиоды.

Амортизаторы редко сдаются ранее 130 тысяч км. Но иногда на таком пробеге приходится менять подшипники ступиц.

Рулевой механизм стал надежнее, чем на предыдущем поколении Camry, и не подает голос минимум до 120 тысяч км. Наконечники обычно выдерживают до 100 тысяч км.

Электрический усилитель руля годами не привлекает внимания, так что закусывание руля в крайних положениях – повод проверить крестовины вала. В качестве альтернативы замене фирменного узла в сборе на сервисах предлагают менять приваренные к валу крестовины отдельно. Но лучше устанавливать оригинальный промежуточный рулевой вал – проходит дольше.

В задней многорычажной подвеске амортизаторы и ступичные подшипники обычно выдерживают около 140 тысяч км. А ревизия рычагов с сайлентблоками обычно не требуется до 180 тысяч км.

Салон Toyota Camry XV70

Салон собран вполне качественно и скрипами не докучает.

Материалы отделки не слишком износостойки. Обшивка руля и селектора трансмиссии заметно изнашиваются после 100 тысяч км.

Ткань на креслах легко испачкать, обивки сидений из синтетической кожи через три-четыре года могут продемонстрировать потертости и заломы. А натуральная кожа быстро начинает растягиваться и пузыриться на подушках. Зато наполнитель кресел подобран удачней, чем у Camry предыдущего поколения – быстро не проминается.

Двигатели Toyota Camry XV70

Водяные насосы у двигателей отличаются конструкцией, но сходны непредсказуемостью – большая часть владельцев про них и не вспоминает, но некоторые успевают обновить не один раз за 100–150 тысяч км. Впрочем, нередко следы подтекания вызваны просто стравливанием через дренажное отверстие небольшого объема антифриза при превышении давления.

Радиатор системы охлаждения любого двигателя может дать течь после 6–7 лет службы. Вдобавок может потечь прокладка помпы и подвести клапан в крышке радиатора. Менять последнюю лучше профилактически раз в 3–5 лет.

2.0 до 2021 года

2.0 до 2021 года. Четырехцилиндровый атмосферник 2.0 серии 6AR-FSE – с комбинированным (распределенным и непосредственным) впрыском топлива, цепью, системой изменения фаз и гидрокомпенсаторами в приводе ГРМ. Ходит больше 250 тысяч км.

Особых проблем по механической части не имеет, но крайне чувствителен к качеству топлива. Что усугубляется допуском «девяносто второго» бензина – если владелец посчитает это разрешением заправляться где попало, забитых форсунок и ошибок от бедной топливовоздушной смеси не избежать.

А на впускных клапанах вопреки наличию второго комплекта форсунок растут отложения. Этому мотору рекомендуется безразборная промывка топливной системы специальными составами, и каждые 10 тысяч км обязательно добавлять в бак присадку для очистки форсунок.

2.0 и 2.5 с 2021 года. Двухлитровый мотор M20A-FKS и двигатель 2.5 A25A-FKS на рестайлинговых экземплярах относятся к новейшему тойотовскому семейству Dynamic Force. Вдобавок к комбинированному впрыску имеют помпу системы охлаждения с электроприводом, электронное управление термостатом и масляный насос переменной производительности. По механической части с ресурсом не менее 300 тысяч км и эти моторы вполне благополучны.

2.0 с 2021 года. 2.5 с 2021 года.

А помимо чувствительности форсунок к качеству топлива можно отметить проблемы с системой рециркуляции отработанных газов. Клапан EGR после 100 тысяч км забивается отложениями и может заклинить, а из теплообменника системы случаются утечки охлаждающей жидкости.

2.5 до 2021 года. Мотор-ветеран 2.5 2AR-FE (181 л. с.) с обычным распределенным впрыском надежен и имеет ресурс более 300 тысяч км. Главное – не перегревать: страдает не только прокладка ГБЦ, но и деформируется алюминиевая головка. Да так, что иной раз вытягивает резьбу шпилек из алюминиевого же блока. Нередко заклинивает обгонная муфта генератора – менять ее лучше на модифицированную.

2.5 до 2021 года. Мотор V6 2GR-FKS объемом 3,5 литра.

3.5. Мотор V6 2GR-FKS объемом 3,5 литра тоже не обошелся без комбинированного впрыска топлива. Ресурс – более 350 тысяч км. У него нередко текут клапанные крышки, а наряду с помпой недолговечны и катушки зажигания.

Коробки передач Toyota Camry XV70

Автоматы

Что шестиступенчатая гидромеханическая коробка Aisin U760E/U761E, что восьмиступка Aisin UB80E/UA80E вполне надежны и выносливы – показывают ресурс около 300 тысяч км.

Хотя при агрессивном стиле езды с мотором V6 автомат может потребовать переборки и ранее 200 тысяч км.

У обеих коробок чаще всего требуют внимания гидротрансформатор и гидроблок – масло желательно менять хотя бы раз в 60–70 тысяч км . А по механической части более свежая шестиступка даже удачней.

Центральный подшипник у обеих коробок может загудеть после 200 тысяч км, но если у шестиступки его не извлечь без дальнейшего ремонта корпуса, то на восьмиступенчатом автомате он легко снимается.

Вариатор

Вариатор K120 на рестайлинговых машинах с двухлитровым мотором на самом деле не совсем бесступенчатый. У него имеется самая что ни на есть механическая первая передача, замыкающая ведущий и ведомый валы напрямую. Вилка, синхронизатор, шестерни – как у робота. Так что этому агрегату может потребоваться замена не только гудящих подшипников шкивов, но и изношенного пакета сцепления.

Но в целом это один из самых надежных ременных вариаторов и служит не менее 250 тысяч км . Во многом благодаря той самой зубчатой передаче, используемой для начала движения вперед и назад – резкие старты с места этому вариатору страшны не так, как собратьям. А чтобы гидроблок не вышел из строя раньше времени, нужно следить за состоянием системы охлаждения и обновлять масло каждые 60 тысяч км.

Ходовая часть Toyota Camry XV70

Cо временем в задних фонарях перегорают светодиоды. Шаровая опора съемная, а при износе сайлентблоков (в первую очередь задних) стальные рычаги меняются в сборе.

Пыльники ШРУСов нередко теряют герметичность к 120–180 тысяч км. Если не уследить, придется менять весь узел в сборе. А с мотором 3.5 его досрочно приканчивает и излишне активная езда – в первую очередь правый длинный вал. У него же иногда приходится менять подшипник промежуточной опоры.

Передняя подвеска со стойками McPherson долговечна: даже стойки и втулки стабилизатора способны продержаться 100 тысяч км. Запасом прочности не отличаются замок багажника и ограничители открывания дверей – через три-четыре года могут плохо фиксировать двери в открытом положении.

Опорные подшипники стоек у машин до 2021 года начинают хрустеть только при попадании грязи. Которая добирается в них не столько с дороги, сколько при мойке арок водой под давлением – не стоит злоупотреблять данной процедурой. При ремонте лучше установить новые модернизированные опоры с защитой от грязи. К тормозным механизмам при должном обслуживании вопросов не возникает. Хотя фирменные тормозные диски слабоваты – несколько резких торможений в пол, и они могут покоробиться. Проточка помогает лишь на время, а для замены лучше выбрать неоригинал от именитых брендов.

Итог

Усложнившись по части моторов, Toyota Camry восьмого поколения местами сдала позиции – но только по сравнению со своими предшественниками. А вот на фоне современников других марок она по-прежнему среди лидеров по надежности.

Благодарим сервис Toyota Motors Club за помощь в подготовке материала.