А говорили - эталон! Что рассказывают владельцы о Toyota Camry

Плюс 300 тысяч при покупке, ретивая система удержания, непривычный клиренс... у новинки есть и другие особенности.

Обновленная Camry поступила в продажу в апреле. Самые главные изменения — два новых мотора. Двухлитровый сохранил мощность 150 сил, но это совершенно новый агрегат. 2.5 (200 л.с.) — также нового поколения, из старых остался только V6 3.5. Новичок среди трансмиссий — вариатор К120 (Aisin) под мотор 2.0. Снаружи — легкие декоративные изменения. В салоне тоже, если не считать модернизированную медиасистему.

Сложная покупка

Популярность Camry позволяет дилерам накидывать на рекомендованную производителем цену еще 250–300 тысяч. И все равно берут.

Дефицит новых машин в салонах, судя по многочисленным постам в Сети, испортил характер персоналу дилерских центров почти всех популярных марок.

Александр из Краснодара, ранее ездивший на Kia Optima, — один из многих, кто столкнулся с категорическим нежеланием продавать машину за назначенную цену.

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«Просто так машину не отдают. Только +300 допов. Искал машину два месяца, внёс предоплату в Москве в Измайлово, обещали конец мая. В июне сказали: не жди, и в июле тоже не будет. От Сочи до Москвы обзвонил все салоны, никто за рекомендованную цену не отдает, только +300, некоторые +250. Если по рекомендованной, то ждать минимум полгода.

Обычно дилеры бегали за мной. И в подарок то резину, то защиты всякие, сигнализации. Сейчас такого нет

Ну и первые впечатления от новой Camry. Тише, мягче, передачи щелкает незаметно. На разгон бодрее Оптимы. Понравился адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе.

«К чему не могу привыкнуть. Мультимедиа — треш полный. Навигация — без комментариев. Харман в Оптиме играл лучше. Нет контроля слепых зон. Выходишь на обгон, включаешь поворотник, а там уже кто-то тебя обгоняет. Оптима пищала всегда заранее. Нет памяти сидений. И если последнее можно заказать в „люксе“, то круговой обзор только в комбинации с мотором 3.5».

Полная версия рассказа о покупке здесь.

Королева трассы? Два замечания

Здесь поменялись только расположение дисплея и текстурных вставок. Центральные дефлекторы по-прежнему не закрываются, что при включенном кондиционере нравится не всем.

Владелец Вася из Самары наездил на Camry свыше 5000 км, впечатлений у него накопилось больше. Редкий случай, когда отмечают также и недостатки.

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«Вчера ездил в соседний город. Примерно 200 км в одну сторону. V6 выстреливает как из пращи! Обгон пяти-шести фур за раз не представляет никакой проблемы. Чуть переборщишь с педалью газа — и скорость легко уходит за 200. Причем не по спидометру, а по GPS. Шум от колес и ветра присутствует, но уже практически не раздражает.

Ложек дегтя он нашел две. «Первая — это система удержания в полосе, которая, если перестраиваешься, не включив указатель поворота, активно пытается вернуть машину в ряд. При этом очень чувствительно рвет руль из рук, что весьма неприятно! А отключить можно только выключив еще и систему контроля мёртвых зон, которой пользуюсь и отключать не хочу.

Вторая — подвеска. Радует плавностью и безупречной управляемостью только на идеально ровном покрытии. При появлении продольных волн автомобиль становится нервным. Подвеска чрезмерно зажата, и, на мой взгляд, рулевое управление настроено слишком резко, руль излишне чувствителен, что особенно заметно на неровной дороге».

«Ничего не скрипит, не стучит, не отваливается. Авто продолжает радовать динамикой и управляемостью. Расход в городе — 15 литров, по трассе — 11,2».

Полные отчеты о приобретении и эксплуатации здесь.

Куда делся клиренс?

Заявленный дорожный просвет 155 мм — не разгуляешься. А в самых богатых версиях, судя по всему, под защитой двигателя получается еще меньше.

Владелец Smirnoff76 из Ярославля поменял Camry на Camry — с новым дизайном и более мощным двигателем. Столкнулся с интересным эффектом.

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«Ездил два года на Camry 2.5, запоминал все ямки и неровности, ни разу нигде не задевал и был счастлив. Появилась 3.5 GR. Клиренс вроде тот же, но в тех же местах начал задевать бампером. Сначала грешил на резвость мотора и свою неаккуратность. Поехал медленней — опять задел. Решил вникнуть: оказывается, 3.5 тяжелее 2.5 на 125 кг, плюс дилеры поставили защиту 5 кг, и это все висит на морде. Тут я себя простил и теперь углубления проезжаю как черепаха».

«Продал предыдущую Camry, хотел что-то повыше. Но на хорошее новое денег нет. Купил опять Camry, но в интересном дизайне и с движком помощнее»

Более полный рассказ здесь.

Пять плюсов и минус обновленной Камри (по мнению эксперта «За рулем») — тут.





Фото: Toyota и «За рулем»