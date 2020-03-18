Sonata, Optima, Camry: большой тест бизнес-седанов

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Когда-то Sonata была номером один в этом сегменте. Таганрогская сборка позволяла удерживать доступные цены, и Сонатами были заполнены все российские дороги. Продажи родственного седана Kia Clarus, предшественника Оптимы, тогда были невелики. Равно как и Camry.
Со временем Sonata подросла, подорожала и даже на какое-то время покинула российский рынок. А когда вернулась, оказалось, что Camry и Optima уверенно удерживают первую и вторую строчки продаж. Сонате прошлого поколения подвинуть их не удалось.
Мы взяли машины с бензиновыми атмосферниками рабочим объемом 2,4–2,5 л и мощностью 180–188 л.c. Цены у наших героев близки: 1,8–2,2 млн рублей.
Hyundai Sonata
Дебютировала в прошлом году. В других странах предлагается не только с бензиновыми атмосферниками, но и с турбомоторами и даже гибридной силовой установкой. Выпускается в Калининграде.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые 2.0 (150 л.с.) — от 1 499 000 ₽ 2.5 (180 л.с.) — от 1 799 000 ₽ Toyota Camry
С момента запуска производства на заводе в Шушарах Camry неизменно была лидером по продажам в своем сегменте. Вот и новое поколение модели, выпускаемое с 2018 года, удерживает планку.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые2.0 (150 л.с.) — от 1 573 000 ₽ 2.5 (181 л.с.) — от 1 756 000 ₽ 3.5 (249 л.с.) — от 2 324 000 ₽ Kia Optima
Первый показ прошел в 2015 году, а в 2018‑м состоялся рестайлинг. Optima — единственная модель в сегменте, спрос на которую увеличивается год от года — Camry уже близко. Собирается в Калининграде.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые 2.0 (150 л.с.) — от 1 364 900 ₽ 2.4 (188 л.с.) — от 1 724 900 ₽ 2.0 турбо (245 л.с.) — от 2 074 900 ₽ Пассажирам Прежняя Sonata подкупала отменным запасом пространства для пассажиров второго ряда — никто из одноклассников больше предложить не мог. Памятуя об увеличенной колесной базе, я садился на заднее сиденье новой модели в ожидании лимузинного простора. Не тут-то было! По ощущению, «воздуха» внутри стало меньше (хотя о тесноте речь, конечно, не идет). Особенно это заметно, если сесть втроем. Не ожидал встретить клавиши в торце спинки переднего пассажирского сиденья — его можно отодвинуть куда подальше, освободив пространство для ног. Эх, сюда бы еще кнопку, поднимающую потолок! В Hyundai усесться сложнее всего: мал запас по высоте. Но без опционной панорамной крыши места, конечно, прибавится. Задние стеклоподъемники — без автоматического режима.
В Hyundai усесться сложнее всего: мал запас по высоте. Но без опционной панорамной крыши места, конечно, прибавится. Задние стеклоподъемники — без автоматического режима.
На фоне такого сервиса странным выглядят стеклоподъемники без автоматического режима и подлокотник — без петельки, за которую вытягиваешь его из спинки. В Оптиме все это имеется. В придачу к USB-разъему у нее есть 12‑вольтовая розетка. Но главное — во втором ряду Kia очень много места. Самый просторный седан в трио. Недаром его так полюбили российские таксисты.
Втроем сзади просторней всего в Оптиме. Недаром ее так полюбили таксисты! На торце туннеля — USB-порт и 12‑вольтовая розетка. «Джентельменский набор».
Втроем сзади просторней всего в Оптиме. Недаром ее так полюбили таксисты! На торце туннеля — USB-порт и 12‑вольтовая розетка. «Джентельменский набор».
И все же пассажиры выберут Сamry. Хотя по запасу пространства Toyota на толику уступила Kia, по комфорту в целом «японка» даст фору иным представительским седанам. В откидном подлокотнике встроен пульт управления. Можно менять температуру (климат-контроль — трехзонный!), управлять магнитолой, поднимать и опускать заднюю шторку. Мало того, в Тойоте меняется угол наклона задних спинок, причем электроприводами! За такие деньги этой опции никто не предлагает.
В Camry втроем лишь чуть менее просторно, чем в Оптиме. А для двоих тут и вовсе будет самая уютная обстановка. И только здесь можно менять угол наклона спинок, причем при помощи электроприводов. Сзади — сразу два USB-разъема. Неплохо.
В Camry втроем лишь чуть менее просторно, чем в Оптиме. А для двоих тут и вовсе будет самая уютная обстановка. И только здесь можно менять угол наклона спинок, причем при помощи электроприводов. Сзади — сразу два USB-разъема. Неплохо.
Это все гарнир. Основное же блюдо — удобнейшие по форме сиденья с классной боковой поддержкой и подголовниками. Предложите мне отправиться в дальний путь пассажиром — выберу Тойоту. Во‑первых, у нее лучший в трио акустический комфорт. Даже если ехать быстро, в салоне царит образцовая тишина. Во‑вторых, отменная плавность хода. Что ямы, что бугры для экипажа остаются почти незамеченными. Подвеска проглатывает их практически беззвучно.
По комфорту шасси Optima почти не уступает Camry. Kia тоже не пасует перед разбитыми участками, но подвеска работает более звучно. Sonata же в этом аспекте выглядит не так выигрышно. Подвеска замечает не только крупняк, но и мелочевку. Ну а особенно нервно реагирует на крутолобых «лежачих полицейских» и неровности с острыми краями.
Интерьер
Sonata всегда слыла консервативной машиной, в последнем же поколении в Hyundai отошли от догмы. И это только пошло на пользу. И я сейчас говорю не столько про стильный кузов а‑ля фастбек, сколько про прогрессивный интерьер: перед ним меркнет даже салон дебютировавшей два года назад Camry, что говорить про Оптиму...
Hyundai Sonata Система кругового обзора исключительно наглядна — передает картинку в HD-качестве.
Система кругового обзора исключительно наглядна — передает картинку в HD-качестве.
В отличие от соперников Sonata снабжена виртуальной панелью приборов. Причем уже в «базе». Интересная фишка: при включении поворотника с соответствующей стороны приборки выводится изображение с камеры.
В отличие от соперников Sonata снабжена виртуальной панелью приборов. Причем уже в «базе». Интересная фишка: при включении поворотника с соответствующей стороны приборки выводится изображение с камеры.
Интерьер Сонаты — это продвинутый дизайн, прогрессивное оборудование, смелые расцветки.
Интерьер Сонаты — это продвинутый дизайн, прогрессивное оборудование, смелые расцветки.
Система полуавтопилота долго ехать без рук не позволяет.
Система полуавтопилота долго ехать без рук не позволяет.
Проекционный дисплей — прерогатива топ-версии Prestige.
Проекционный дисплей — прерогатива топ-версии Prestige.
Кнопочное управление автоматом потребовало привыкания. Но потом — никаких проблем.
Кнопочное управление автоматом потребовало привыкания. Но потом — никаких проблем.
Самое интересное здесь — центральная консоль, над которой возвышается широкоформатный экран информационно-развлекательной системы с изображением сверхвысокой четкости. Функционал мультимедийки побольше, чем у соперников. По Bluetooth коннектятся одновременно два гаджета. Экран можно разделить на три функциональных зоны. Скажем, слева — аудио, посередине — навигатор, справа — данные бортового компьютера. Другой козырь — проекция на ветровое стекло (на Camry ее можно получить только с мотором V6, а на Оптиму она не ставится вовсе).
Интересное решение — отказ от традиционного селектора автомата в пользу блока кнопок. Еще одна классная фишка, отработанная на Kia K900 и Genesis, — интерактивная панель приборов: при включении поворотника в правом или левом секторе загорается картинка с изображением со стороны соответствующей камеры.
Kia Optima Черно-белый экран трип-компьютера по нынешним временам уже не комильфо.
Черно-белый экран трип-компьютера по нынешним временам уже не комильфо.
После рестайлинга выросло разрешение задней камеры — картинка теперь не такая зернистая.
После рестайлинга выросло разрешение задней камеры — картинка теперь не такая зернистая.
Интерьер на фоне соперников выглядит немного старомодно. Но качество отделки ничуть не хуже, равно как и эргономика.
Интерьер на фоне соперников выглядит немного старомодно. Но качество отделки ничуть не хуже, равно как и эргономика.
Шестиступенчатый автомат не шибко расторопен: он явно настроен на неспешные переключения.
Шестиступенчатый автомат не шибко расторопен: он явно настроен на неспешные переключения.
В тестовой Оптиме есть только обогрев. Хотите еще и вентиляцию — заказывайте версию GT Line.
В тестовой Оптиме есть только обогрев. Хотите еще и вентиляцию — заказывайте версию GT Line.
На этом фоне странно, что ветровое стекло оставили без электрообогрева. Из проколов — отсутствие ручки на крышке багажника. При наших слякотных и грязных зимах остаться с чистыми ладонями нет шансов. А потом хватаешься грязной рукой за внутреннюю дверную ручку, поскольку ее форма предполагает открытый хват.
Но это все придирки, которые не в силах испортить впечатление от классного интерьера Сонаты. По оснащенности, ощущению качества и породы он соперничает не столько с Camry и Оптимой, сколько с автомобилями Genesis.
Toyota Camry К приборам претензий нет, но не к примитивной графике экрана трип-компьютера.
К приборам претензий нет, но не к примитивной графике экрана трип-компьютера.
Систему кругового обзора можно получить только на версии с мотором V6.
Систему кругового обзора можно получить только на версии с мотором V6.
Интерьер с асимметричной центральной консолью выглядит интересно, но псевдодеревянные накладки на машине этого сегмента вряд ли уместны.
Интерьер с асимметричной центральной консолью выглядит интересно, но псевдодеревянные накладки на машине этого сегмента вряд ли уместны.
У передних сидений есть не только обогрев, но и вентиляция.
У передних сидений есть не только обогрев, но и вентиляция.
Серворегулировки рулевой колонки — только у Camry.
Серворегулировки рулевой колонки — только у Camry.
Система предупреждения о возможности столкновения срабатывает в самый последний момент — к этому мгновению уже успеваешь испугаться.
Система предупреждения о возможности столкновения срабатывает в самый последний момент — к этому мгновению уже успеваешь испугаться.
У российских версий — шестиступенчатый автомат, в то время как в Америке предлагают восемь ступеней.
У российских версий — шестиступенчатый автомат, в то время как в Америке предлагают восемь ступеней.
Kia внутри уже старомодна: возраст не в силах скрыть даже шикарная темно-шоколадная отделка. Простенький экран мультимедийки и дисплей трип-компьютера, стройные, но чуть ностальгирующие шеренги кнопок на консоли. Только поймите правильно: архаики нет и в помине, но на фоне Сонаты дизайн Kia меркнет.
У кресел Сонаты чуть плотнее поддержка, чем в Оптиме, но подголовник регулируется только по высоте.
У кресел Сонаты чуть плотнее поддержка, чем в Оптиме, но подголовник регулируется только по высоте.
Светлая обивка при верхнем хвате дверной ручки недолго будет оставаться чистой.
Светлая обивка при верхнем хвате дверной ручки недолго будет оставаться чистой.
Клавиши управления передним пассажирским креслом в этом сегменте может предложить только Sonata.
Клавиши управления передним пассажирским креслом в этом сегменте может предложить только Sonata.
Зато к эргономике претензий минимум. Красивый и удобный руль, классные сиденья с выверенным профилем и регулировкой угла наклона подушки. Отдельное мерси за мягкий и на редкость уютный подголовник. И вроде все хорошо… но тянет вернуться в Сонату!
Сиденья Kia комфортны. Особенно понравились регулируемые в двух плоскостях подголовники.
Сиденья Kia комфортны. Особенно понравились регулируемые в двух плоскостях подголовники.
А что Camry? Снаружи все еще хороша, на заднем сиденье — кайф, но на водительском месте эффект новизны сошел на нет. Особенно угнетает примитивный шрифт информационно-развлекательной системы. А где Apple CarPlay и Android Auto? Несолидно.
Подсветки у медиаразъемов нет — ночью не попадешь. Странно в Тойоте видеть люфтящий передний подлокотник. Раздражает и высокая посадка: хочется «приземлиться» на сантиметр-другой.
Оснащенность — на высоте. Только в Camry есть электроприводы рулевой колонки и обогрев всей площади ветрового стекла. В ней даже подстаканники «с огоньком»: кофе долго не остывает!
Тойотовская «мебель» особым комфортом не запомнилась. Как, впрочем, и дискомфортом.
Тойотовская «мебель» особым комфортом не запомнилась. Как, впрочем, и дискомфортом.
Динамика и управляемость
Есть огонек, пусть и совсем маленький, в управляемости. Camry в последнем поколении уже не назовешь рохлей: на команды водителя она откликается без задержек и довольно уверенно прописывает связки виражей. А вот десять секунд разгона до сотни — не тот результат, которым можно гордиться.
Кстати, двигатель Тойоты с хитрой системой двойного впрыска: топливо подается как в камеру сгорания, так и во впускной коллектор. Это делает характер мотора более гибким и сокращает расход топлива — в среднем получается 9,5 л/100 км, а «корейцы» в тех же условиях на литр-полтора прожорливее.
Динамика Оптимы — на уровне Camry. Главный раздражитель — тугодумный автомат. Даже если переводишь Drive Mode в спортивный режим, смена передач подчеркнуто неспешна. Впрочем, это гармонирует с настройками шасси: управляется Optima степенно. Как ни старался, так и не смог получить эмоционального вовлечения в процесс вождения. Оазис спокойствия!
Sonata избавилась от былой косности и поехала — весело и задорно.
Sonata избавилась от былой косности и поехала — весело и задорно.
В управляемости Оптимы нет ни капельки остроты. Но плавность хода хороша.
В управляемости Оптимы нет ни капельки остроты. Но плавность хода хороша.
Важное достоинство Camry — классная плавность хода. За это ее и ценят в России.
Важное достоинство Camry — классная плавность хода. За это ее и ценят в России.
Sonata совсем другая. Живая, активная, бодрая. На развязках автострад она подкупает устойчивостью к боковым нагрузкам. Крены невелики и совершенно не мешают. В прикатанных поворотах Sonata ехала наравне с Camry и явно быстрее, чем Optima. Мчать по извилистой трассе на ней в удовольствие.
Понравилась и динамика. Но с одной оговоркой. Если катить в полпедали, то Hyundai не кажется шустряком. Но стоит перевести систему Drive Mode в спортивный режим, и машина преображается: отклики на акселератор становятся резче, а автомат добавляет в скорострельности. Особенно заметно этот допинг ощущается в диапазоне 50–100 км/ч.
Sonata выиграла, но победа эта «на тоненького» — уж больно крепкие у нее соперники. ВЫВОДЫ
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Сонаты динамика и управляемость, стильный функциональный салон и продвинутое оснащение. На нее теперь равняться конкурентам! Camry с Оптимой разделили вторую строчку. Toyota порадовала отменной шумоизоляцией, плавностью хода и вторым рядом. У Оптимы есть серьезные козыри — просторные салон и багажник, пятилетняя гарантия и более привлекательный ценник. Судя по тому, что на нее спрос год от года только растет, покупателям такой набор по нраву. Сводку по обогревам героев нашего теста, информацию о более крупных родственных седанах Toyota Avalon, Hyundai Grandeur и Kia K7 Premier, а также экспертные оценки, данные производителей и прочую важную техническую информацию вы найдете здесь.
В Оптиме помещается больше всего поклажи — объем багажника 468 л. И только в ней обнаружились ремни для фиксации грузов.
В Оптиме помещается больше всего поклажи — объем багажника 468 л. И только в ней обнаружились ремни для фиксации грузов.
Место под поклажу Camry по меркам сегмента немного — всего 392 л.
Место под поклажу Camry по меркам сегмента немного — всего 392 л.
Багажник Сонаты чуть больше, чем в Camry, — 420 л. В нем не понравился хлипкий, проваливающийся пол. На крышке не оказалось ручки — необъяснимый прокол.
Багажник Сонаты чуть больше, чем в Camry, — 420 л. В нем не понравился хлипкий, проваливающийся пол. На крышке не оказалось ручки — необъяснимый прокол.
Hyundai Sonata
Продвинутый дизайн, обширное оснащение, задорная управляемость, адекватная работа водительских ассистентов
Тесновато на втором ряду, непрактичный багажник, есть вопросы к плавности хода
Kia Optima
Выгодный ценник, просторные салон и багажник, достойный ездовой комфорт, отличные гарантийные условия
Несколько старомодный дизайн интерьера, скучная управляемость, шумно при активном разгоне
Toyota Camry
Отменная плавность хода, достойная управляемость, шикарные условия для задних пассажиров, трехзонный климат-контроль
Внушительная цена, малый межсервисный пробег, скромный объем багажника, отсутствие Apple CarPlay и Android Auto
Sonata, Optima, Camry: большой тест бизнес-седанов Мы взяли близкие версии машин: новейшая Hyundai Sonata и популярные Kia Optima и Toyota Camry — все с бензиновыми атмосферниками рабочим объемом 2,4–2,5 л и мощностью 180–188 л.c. И цены — близкие: 1,8–2,2 млн рублей. Sonata, Optima, Camry: большой тест бизнес-седанов Вопрос скромной вместительности багажника седана и отсутствия «лишнего» места у пассажиров с легкостью можно решить монтажом автомобильного бокса! Рекомендуем обратить внимание на новые линейки российского производителя — LUX IRBIS и LUX TAVR: современные решения за приемлемые деньги.