Sonata, Optima, Camry: большой тест бизнес-седанов

Мы взяли близкие версии машин: новейшая Hyundai Sonata и популярные Kia Optima и Toyota Camry — все с бензиновыми атмосферниками рабочим объемом 2,4–2,5 л и мощностью 180–188 л.c. И цены — близкие: 1,8–2,2 млн рублей.

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Когда-то Sonata была номером один в этом сегменте. Таганрогская сборка позволяла удерживать доступные цены, и Сонатами были заполнены все российские дороги. Продажи родственного седана Kia Clarus, предшественника Оптимы, тогда были невелики. Равно как и Camry.

Со временем Sonata подросла, подорожала и даже на какое-то время покинула российский рынок. А когда вернулась, оказалось, что Camry и Optima уверенно удерживают первую и вторую строчки продаж. Сонате прошлого поколения подвинуть их не удалось.

Мы взяли машины с бензиновыми атмосферниками рабочим объемом 2,4–2,5 л и мощностью 180–188 л.c. Цены у наших героев близки: 1,8–2,2 млн рублей.

Hyundai Sonata Дебютировала в прошлом году. В других странах предлагается не только с бензиновыми атмосферниками, но и с турбомоторами и даже гибридной силовой установкой. Выпускается в Калининграде. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые

2.0 (150 л.с.) — от 1 499 000 ₽

2.5 (180 л.с.) — от 1 799 000 ₽ Toyota Camry С момента запуска производства на заводе в Шушарах Camry неизменно была лидером по продажам в своем сегменте. Вот и новое поколение модели, выпускаемое с 2018 года, удерживает планку. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые

2.0 (150 л.с.) — от 1 573 000 ₽

2.5 (181 л.с.) — от 1 756 000 ₽

3.5 (249 л.с.) — от 2 324 000 ₽ Kia Optima Первый показ прошел в 2015 году, а в 2018‑м состоялся рестайлинг. Optima — единственная модель в сегменте, спрос на которую увеличивается год от года — Camry уже близко. Собирается в Калининграде. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые

2.0 (150 л.с.) — от 1 364 900 ₽

2.4 (188 л.с.) — от 1 724 900 ₽

2.0 турбо (245 л.с.) — от 2 074 900 ₽

Пассажирам

Прежняя Sonata подкупала отменным запасом пространства для пассажиров второго ряда — никто из одноклассников больше предложить не мог. Памятуя об увеличенной колесной базе, я садился на заднее сиденье новой модели в ожидании лимузинного простора. Не тут-то было! По ощущению, «воздуха» внутри стало меньше (хотя о тесноте речь, конечно, не идет). Особенно это заметно, если сесть втроем. Не ожидал встретить клавиши в торце спинки переднего пассажирского сиденья — его можно отодвинуть куда подальше, освободив пространство для ног. Эх, сюда бы еще кнопку, поднимающую потолок!

В Hyundai усесться сложнее всего: мал запас по высоте. Но без опционной панорамной крыши места, конечно, прибавится. Задние стеклоподъемники — без автоматического режима.

На фоне такого сервиса странным выглядят стеклоподъемники без автоматического режима и подлокотник — без петельки, за которую вытягиваешь его из спинки. В Оптиме все это имеется. В придачу к USB-разъему у нее есть 12‑вольтовая розетка. Но главное — во втором ряду Kia очень много места. Самый просторный седан в трио. Недаром его так полюбили российские таксисты.

Втроем сзади просторней всего в Оптиме. Недаром ее так ­полюбили таксисты! На торце туннеля — USB-порт и 12‑вольтовая розетка. «Джентельменский набор».

И все же пассажиры выберут Сamry. Хотя по запасу пространства Toyota на толику уступила Kia, по комфорту в целом «японка» даст фору иным представительским седанам. В откидном подлокотнике встроен пульт управления. Можно менять температуру (климат-контроль — трехзонный!), управлять магнитолой, поднимать и опускать заднюю шторку. Мало того, в Тойоте меняется угол наклона задних спинок, причем электроприводами! За такие деньги этой опции никто не предлагает.

В Camry втроем лишь чуть менее просторно, чем в Оптиме. А для двоих тут и вовсе будет самая уютная обстановка. И только здесь можно менять угол наклона спинок, причем при помощи электроприводов. Сзади — сразу два USB-разъема. Неплохо.

Это все гарнир. Основное же блюдо — удобнейшие по форме сиденья с классной боковой поддержкой и подголовниками. Предложите мне отправиться в дальний путь пассажиром — выберу Тойоту. Во‑первых, у нее лучший в трио акустический комфорт. Даже если ехать быстро, в салоне царит образцовая тишина. Во‑вторых, отменная плавность хода. Что ямы, что бугры для экипажа остаются почти незамеченными. Подвеска проглатывает их практически беззвучно.

По комфорту шасси Optima почти не уступает Camry. Kia тоже не пасует перед разбитыми участками, но подвеска работает более звучно. Sonata же в этом аспекте выглядит не так выигрышно. Подвеска замечает не только крупняк, но и мелочевку. Ну а особенно нервно реагирует на крутолобых «лежачих полицейских» и неровности с острыми краями.

Интерьер

Sonata всегда слыла консервативной машиной, в последнем же поколении в Hyundai отошли от догмы. И это только пошло на пользу. И я сейчас говорю не столько про стильный кузов а‑ля фастбек, сколько про прогрессивный интерьер: перед ним меркнет даже салон дебютировавшей два года назад Camry, что говорить про Оптиму...

Hyundai Sonata

Система кругового обзора исключительно наглядна — передает картинку в HD-качестве.

В отличие от соперников Sonata снабжена виртуальной панелью приборов. Причем уже в «базе». Интересная фишка: при включении поворотника с соответствующей стороны приборки выводится изображение с камеры.

Интерьер Сонаты — это продвинутый дизайн, прогрессивное оборудование, смелые расцветки.

Система полуавтопилота долго ехать без рук не позволяет.

Проекционный дисплей — прерогатива топ-версии Prestige.

Кнопочное управление автоматом потребовало привыкания. Но потом — никаких проблем.



Самое интересное здесь — центральная консоль, над которой возвышается широкоформатный экран информационно-развлекательной системы с изображением сверхвысокой четкости. Функционал мультимедийки побольше, чем у соперников. По Bluetooth коннектятся одновременно два гаджета. Экран можно разделить на три функциональных зоны. Скажем, слева — аудио, посередине — навигатор, справа — данные бортового компьютера. Другой козырь — проекция на ветровое стекло (на Camry ее можно получить только с мотором V6, а на Оптиму она не ставится вовсе).

Интересное решение — отказ от традиционного селектора автомата в пользу блока кнопок. Еще одна классная фишка, отработанная на Kia K900 и Genesis, — интерактивная панель приборов: при включении поворотника в правом или левом секторе загорается картинка с изображением со стороны соответствующей камеры.

Kia Optima

Черно-белый экран трип-компьютера по нынешним временам уже не комильфо.

После рестайлинга выросло разрешение задней камеры — картинка теперь не такая зернистая.

Интерьер на фоне соперников выглядит немного старомодно. Но качество отделки ничуть не хуже, равно как и эргономика.

Шестиступенчатый автомат не шибко расторопен: он явно настроен на неспешные переключения.

В тестовой Оптиме есть только обогрев. Хотите еще и вентиляцию — заказывайте версию GT Line.

На этом фоне странно, что ветровое стекло оставили без электрообогрева. Из проколов — отсутствие ручки на крышке багажника. При наших слякотных и грязных зимах остаться с чистыми ладонями нет шансов. А потом хватаешься грязной рукой за внутреннюю дверную ручку, поскольку ее форма предполагает открытый хват.

Но это все придирки, которые не в силах испортить впечатление от классного интерьера Сонаты. По оснащенности, ощущению качества и породы он соперничает не столько с Camry и Оптимой, сколько с автомобилями Genesis.

Toyota Camry

К приборам претензий нет, но не к примитивной графике экрана трип-компьютера.

Систему кругового обзора можно получить только на версии с мотором V6.

Интерьер с асимметричной центральной консолью выглядит интересно, но псевдодеревянные накладки на машине этого сегмента вряд ли уместны.