Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry — тест-драйв в цифрах — журнал За рулем

Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry — тест-драйв в цифрах

Эксперты «За рулем» провели испытания трех бизнес-седанов, сравнили их по интерьеру, комфорту, управляемости, плавности хода и подготовили подробный технический справочник.

Toyota Camry
Toyota Camry

Toyota > Camry

Kia Optima
Kia Optima

Kia > Optima

Hyundai Sonata
Hyundai Sonata

Hyundai > Sonata

Как проходил и что показал сравнительный тест седанов Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry а также выводы экспертов «За рулем» вы найдете тут.

Зажжем!

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Sonata, Optima, Camry: большой тест бизнес-седанов

Это факт: корейцы нас приучили к обогревам всего и вся. Именно они первыми стали внедрять в массы обогрев руля и заднего ряда. Но с Сонатой и Оптимой не все так гладко.

Во‑первых, ветровое стекло у них «отапливается» не по всей площади, а только в местах покоя дворников.

Во‑вторых, спинки задних сидений лишены токопроводящих нитей и остаются холодными. Для этого сегмента — не самое оправданное решение.

Kia Optima
Kia Optima

Hyundai Sonata
Hyundai Sonata

В Тойоте ветровое стекло греется целиком (в отличие от руля — он только в местах хвата), а у задних сидений есть «грелки» не только у подушек, но и у спинок.

Toyota Camry
Toyota Camry

Кресла Тойоты снабжены датчиком наличия пассажира — чтобы не отап­ливать пустоту. Звучит благородно, но в жизни это неудобно. Случился снегопад. Я завел машину, взял щетку-сметку, чтобы убрать снег с кузова, пока мотор греется. О, заодно надо включить обогрев сидений — включаю и отправляюсь чистить снег. Через пять минут сажусь в салон, а сиденья как были ледяными, так и остались. Датчики оказали, так сказать, медвежью услугу! Мораль: в нашем климате эти датчики ни к чему.

Старшие братья

У наших сегодняшних героев есть родственные модели. Тоже седаны, но с увеличенными габаритами и вместительностью. Хотим ли мы такие в России?

Toyota Avalon
Toyota Avalon

Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur

Kia K7 Premier
Kia K7 Premier

Toyota Avalon предлагается как в комфортном исполнении, так и в спортивном — в последнем случае седан выделяется агрессивной сетчатой радиаторной решеткой. Салон не по-тойотовски роскошен. Кстати, в отличие от Camry, в Авалоне используется более продвинутая мультимедийка — с поддержкой Apple CarPlay, точкой доступа в интернет и голосовым помощником Alexa. В базе идет двигатель V6 3.5, а гибридная силовая установка (состоит из атмосферника 2.5 и электромотора) предлагается за доплату.

Имя Hyundai Grandeur у нас известно — несколько лет назад корейцы продавали эту модель. Без особого успеха, правда. Машина последнего поколения, возможно, «зашла» бы лучше. У нее импозантный дизайн (одна только сетчатая радиаторная решетка со встроенными светодиодами чего стоит) и прогрессивный интерьер с сенсорным управлением климат-контролем. Компанию атмосфернику 2.5 составляет не двухлитровый мотор, как на Сонате, а V6 3.3 мощностью 290 л.с.

Kia K7 Premier — промежуточное звено между Оптимой и флагманским седаном К900. Выглядит помпезно: недаром название украшает премьерская приставка. В салоне нет привычного для современных моделей изобилия сенсорных панелей, а самая интересная фишка — встроенный видеорегистратор (возможность записи изображения с передней и задней камер). В отличие от родственного Hyundai Grandeur седан Kia можно приобрести и с дизелем (2,2 л, 202 л.с.).

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

HYUNDAI SONATA

KIA OPTIMA

TOYOTA CAMRY

Снаряженная / полная масса, кг

1618 / 1980

1685 / 2050

1625 / 2030

Время разгона 0–100 км/ч

9,2 с

9,1 с

9,9 с

Максимальная скорость

210 км/ч

210 км/ч

210 км/ч

Радиус поворота

5,48 м

5,45 м

5,8 м

Топливо / запас топлива, л

АИ-92, АИ-95 / 60

АИ-92, АИ-95 / 70

АИ-92, АИ-95 / 60

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

11,4 / 5,5 / 7,7 л / 100 км

12,0 / 6,2 / 8,3 л / 100 км

11,5 / 6,4 / 8,3 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

P4 / 16

Рабочий объем

2497 см³

2359 см³

2494 см³

Степень сжатия

10,5

11,3

10,4

Мощность

132 кВт /180 л.с. при 6000 об/мин

138 кВт  / 188 л.с. при 6000 об/мин

133 кВт  / 181 л.с. при 6000 об/мин

Крутящий момент

232 Н·м при 4000 об/мин

241 Н·м при 4000 об/мин

231 Н·м при 4100 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

передний

Коробка передач

A6

A6

A6

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / з.х.

4,21 / 2,64 / 1,80 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,39

4,21 / 2,64 / 1,80 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,39

3,30 / 1,90 / 1,42 / 1,00 / 0,71 / 0,61 / 4,15

Главная передача

2,89

2,89

3,82

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые / дисковые

дисковые вентилируемые/дисковые

дисковые вентилируемые/дисковые

Шины

235/45 R18

215/55 R17

235/45 R18

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО

Гарантия

Дилеры (СТОА)

HYUNDAI SONATA

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

187

KIA OPTIMA

15 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

195

TOYOTA CAMRY

10 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

113

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой ­экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал); 8 баллов — норма для машин этого класса.

Модель

Hyundai Sonata

Kia Optima

Toyota Camry

Рабочее место водителя

Sonata и Optima порадовали удобными передними сиденьями — в Camry «мебель» попроще. По удобству органов управления — паритет. В Тойоте хороша аналоговая обзорность, в Сонате — цифровая. Optima не впечатлила ни той, ни другой.

Сиденье

9

9

8

Органы управления

8

8

8

Обзор

9

8

9

Салон

Больше всего понравилась передняя часть Сонаты — интерьер завтрашнего дня! Особенно впечатляет продвинутая мультимедийка. Самый просторный задний ряд — у Оптимы. Camry уступила ей совсем немного, но превзошла соперников по удобству посадки и обилию сервисных функций. По объему багажника Optima недосягаема для конкурентов.

Передняя часть

9

8

8

Задняя часть

8

9

9

Багажник

8

9

8

Ходовые качества

По динамике лидирует Sonata — после перехода в спортивный режим она становится стремительной. Она же порадовала отменными тормозами. Больше всего понравилась управляемость Camry и Сонаты. Optima же с точки зрения водителя пресновата.

Динамика

9

8

8

Тормоза

9

8

8

Управляемость

9

8

9

Комфорт

Лучше всего шумоизоляция — у Camry. Она же (вместе с Оптимой) лидирует по плавности хода. Но самое большое преимущество у Тойоты в графе «микроклимат» — сказывается наличие трехзонного климат-контроля и обогрева всей площади ветрового стекла, которых нет у Kia и Hyundai.

Шум

8

8

9

Плавность хода

8

9

9

Климат

8

8

10

Приспособленность к России

Самый солидный дорожный просвет у Оптимы — почти кроссоверные 170 мм. Впрочем, отставание конкурентов невелико. Дилерская сеть лучше развита у «корейцев». Кроме того, у них «нормальный» межсервисный пробег — у Тойоты он ниже на треть и составляет всего 10 000 км.

Геометрическая проходимость

8

9

8

Сервис

9

9

8

Эксплуатация

9

9

8

Общая оценка

8,53

8,47

8,47

Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry — тест-драйв в цифрах

Эксперты «За рулем» провели испытания трех бизнес-седанов, сравнили их по интерьеру, комфорту, управляемости, плавности хода и подготовили подробный технический справочник.

Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry — тест-драйв в цифрах — фото 1092007Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry — тест-драйв в цифрах — фото 1092008Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry — тест-драйв в цифрах — фото 1092009Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry — тест-драйв в цифрах
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Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry — тест-драйв в цифрах

Эксперты «За рулем» провели испытания трех бизнес-седанов, сравнили их по интерьеру, комфорту, управляемости, плавности хода и подготовили подробный технический справочник.

Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry — тест-драйв в цифрах — фото 1092003Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry — тест-драйв в цифрах — фото 1092004Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry — тест-драйв в цифрах — фото 1092002Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry — тест-драйв в цифрах — фото 1092009Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry — тест-драйв в цифрах — фото 1092007Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry — тест-драйв в цифрах — фото 1092008Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry — тест-драйв в цифрах
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