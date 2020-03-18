Как проходил и что показал сравнительный тест седанов Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry а также выводы экспертов «За рулем» вы найдете тут.
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Это факт: корейцы нас приучили к обогревам всего и вся. Именно они первыми стали внедрять в массы обогрев руля и заднего ряда. Но с Сонатой и Оптимой не все так гладко.
Во‑первых, ветровое стекло у них «отапливается» не по всей площади, а только в местах покоя дворников.
Во‑вторых, спинки задних сидений лишены токопроводящих нитей и остаются холодными. Для этого сегмента — не самое оправданное решение.
Kia Optima
Kia Optima
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata
В Тойоте ветровое стекло греется целиком (в отличие от руля — он только в местах хвата), а у задних сидений есть «грелки» не только у подушек, но и у спинок.
Toyota Camry
Toyota Camry
Кресла Тойоты снабжены датчиком наличия пассажира — чтобы не отапливать пустоту. Звучит благородно, но в жизни это неудобно. Случился снегопад. Я завел машину, взял щетку-сметку, чтобы убрать снег с кузова, пока мотор греется. О, заодно надо включить обогрев сидений — включаю и отправляюсь чистить снег. Через пять минут сажусь в салон, а сиденья как были ледяными, так и остались. Датчики оказали, так сказать, медвежью услугу! Мораль: в нашем климате эти датчики ни к чему.
Старшие братья
У наших сегодняшних героев есть родственные модели. Тоже седаны, но с увеличенными габаритами и вместительностью. Хотим ли мы такие в России?
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Toyota Avalon
Toyota Avalon
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Hyundai Grandeur
Hyundai Grandeur
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Kia K7 Premier
Kia K7 Premier
Toyota Avalon предлагается как в комфортном исполнении, так и в спортивном — в последнем случае седан выделяется агрессивной сетчатой радиаторной решеткой. Салон не по-тойотовски роскошен. Кстати, в отличие от Camry, в Авалоне используется более продвинутая мультимедийка — с поддержкой Apple CarPlay, точкой доступа в интернет и голосовым помощником Alexa. В базе идет двигатель V6 3.5, а гибридная силовая установка (состоит из атмосферника 2.5 и электромотора) предлагается за доплату.
Имя Hyundai Grandeur у нас известно — несколько лет назад корейцы продавали эту модель. Без особого успеха, правда. Машина последнего поколения, возможно, «зашла» бы лучше. У нее импозантный дизайн (одна только сетчатая радиаторная решетка со встроенными светодиодами чего стоит) и прогрессивный интерьер с сенсорным управлением климат-контролем. Компанию атмосфернику 2.5 составляет не двухлитровый мотор, как на Сонате, а V6 3.3 мощностью 290 л.с.
Kia K7 Premier — промежуточное звено между Оптимой и флагманским седаном К900. Выглядит помпезно: недаром название украшает премьерская приставка. В салоне нет привычного для современных моделей изобилия сенсорных панелей, а самая интересная фишка — встроенный видеорегистратор (возможность записи изображения с передней и задней камер). В отличие от родственного Hyundai Grandeur седан Kia можно приобрести и с дизелем (2,2 л, 202 л.с.).
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
HYUNDAI SONATA
KIA OPTIMA
TOYOTA CAMRY
Снаряженная / полная масса, кг
1618 / 1980
1685 / 2050
1625 / 2030
Время разгона 0–100 км/ч
9,2 с
9,1 с
9,9 с
Максимальная скорость
210 км/ч
210 км/ч
210 км/ч
Радиус поворота
5,48 м
5,45 м
5,8 м
Топливо / запас топлива, л
АИ-92, АИ-95 / 60
АИ-92, АИ-95 / 70
АИ-92, АИ-95 / 60
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
11,4 / 5,5 / 7,7 л / 100 км
12,0 / 6,2 / 8,3 л / 100 км
11,5 / 6,4 / 8,3 л / 100 км
ДВИГАТЕЛЬ
Тип
бензиновый
бензиновый
бензиновый
Расположение
спереди, поперечно
спереди, поперечно
спереди, поперечно
Конфигурация / число клапанов
Р4 / 16
Р4 / 16
P4 / 16
Рабочий объем
2497 см³
2359 см³
2494 см³
Степень сжатия
10,5
11,3
10,4
Мощность
132 кВт /180 л.с. при 6000 об/мин
138 кВт / 188 л.с. при 6000 об/мин
133 кВт / 181 л.с. при 6000 об/мин
Крутящий момент
232 Н·м при 4000 об/мин
241 Н·м при 4000 об/мин
231 Н·м при 4100 об/мин
ТРАНСМИССИЯ
Тип привода
передний
передний
передний
Коробка передач
A6
A6
A6
Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / з.х.
4,21 / 2,64 / 1,80 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,39
4,21 / 2,64 / 1,80 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,39
3,30 / 1,90 / 1,42 / 1,00 / 0,71 / 0,61 / 4,15
Главная передача
2,89
2,89
3,82
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: спереди / сзади
McPherson / многорычажная
McPherson / многорычажная
McPherson / многорычажная
Рулевое управление
реечное, с ЭУР
реечное, с ЭУР
реечное, с ЭУР
Тормоза: спереди / сзади
дисковые вентилируемые / дисковые
дисковые вентилируемые/дисковые
дисковые вентилируемые/дисковые
Шины
235/45 R18
215/55 R17
235/45 R18
СЕРВИС В ЦИФРАХ
Периодичность ТО
Гарантия
Дилеры (СТОА)
HYUNDAI SONATA
15 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
187
KIA OPTIMA
15 000 км или 12 месяцев
5 лет или 150 000 км
195
TOYOTA CAMRY
10 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
113
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал); 8 баллов — норма для машин этого класса.
Модель
Hyundai Sonata
Kia Optima
Toyota Camry
Рабочее место водителя
Sonata и Optima порадовали удобными передними сиденьями — в Camry «мебель» попроще. По удобству органов управления — паритет. В Тойоте хороша аналоговая обзорность, в Сонате — цифровая. Optima не впечатлила ни той, ни другой.
Сиденье
9
9
8
Органы управления
8
8
8
Обзор
9
8
9
Салон
Больше всего понравилась передняя часть Сонаты — интерьер завтрашнего дня! Особенно впечатляет продвинутая мультимедийка. Самый просторный задний ряд — у Оптимы. Camry уступила ей совсем немного, но превзошла соперников по удобству посадки и обилию сервисных функций. По объему багажника Optima недосягаема для конкурентов.
Передняя часть
9
8
8
Задняя часть
8
9
9
Багажник
8
9
8
Ходовые качества
По динамике лидирует Sonata — после перехода в спортивный режим она становится стремительной. Она же порадовала отменными тормозами. Больше всего понравилась управляемость Camry и Сонаты. Optima же с точки зрения водителя пресновата.
Динамика
9
8
8
Тормоза
9
8
8
Управляемость
9
8
9
Комфорт
Лучше всего шумоизоляция — у Camry. Она же (вместе с Оптимой) лидирует по плавности хода. Но самое большое преимущество у Тойоты в графе «микроклимат» — сказывается наличие трехзонного климат-контроля и обогрева всей площади ветрового стекла, которых нет у Kia и Hyundai.
Шум
8
8
9
Плавность хода
8
9
9
Климат
8
8
10
Приспособленность к России
Самый солидный дорожный просвет у Оптимы — почти кроссоверные 170 мм. Впрочем, отставание конкурентов невелико. Дилерская сеть лучше развита у «корейцев». Кроме того, у них «нормальный» межсервисный пробег — у Тойоты он ниже на треть и составляет всего 10 000 км.
Геометрическая проходимость
8
9
8
Сервис
9
9
8
Эксплуатация
9
9
8
Общая оценка
8,53
8,47
8,47
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