Эксперты «За рулем» провели испытания трех бизнес-седанов, сравнили их по интерьеру, комфорту, управляемости, плавности хода и подготовили подробный технический справочник.

Как проходил и что показал сравнительный тест седанов Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry а также выводы экспертов «За рулем» вы найдете тут.

Зажжем!

Это факт: корейцы нас приучили к обогревам всего и вся. Именно они первыми стали внедрять в массы обогрев руля и заднего ряда. Но с Сонатой и Оптимой не все так гладко.

Во‑первых, ветровое стекло у них «отапливается» не по всей площади, а только в местах покоя дворников.

Во‑вторых, спинки задних сидений лишены токопроводящих нитей и остаются холодными. Для этого сегмента — не самое оправданное решение.

Kia Optima

Hyundai Sonata

В Тойоте ветровое стекло греется целиком (в отличие от руля — он только в местах хвата), а у задних сидений есть «грелки» не только у подушек, но и у спинок.

Toyota Camry

Кресла Тойоты снабжены датчиком наличия пассажира — чтобы не отап­ливать пустоту. Звучит благородно, но в жизни это неудобно. Случился снегопад. Я завел машину, взял щетку-сметку, чтобы убрать снег с кузова, пока мотор греется. О, заодно надо включить обогрев сидений — включаю и отправляюсь чистить снег. Через пять минут сажусь в салон, а сиденья как были ледяными, так и остались. Датчики оказали, так сказать, медвежью услугу! Мораль: в нашем климате эти датчики ни к чему.

Старшие братья

У наших сегодняшних героев есть родственные модели. Тоже седаны, но с увеличенными габаритами и вместительностью. Хотим ли мы такие в России?

Toyota Avalon

Hyundai Grandeur

Kia K7 Premier



Toyota Avalon предлагается как в комфортном исполнении, так и в спортивном — в последнем случае седан выделяется агрессивной сетчатой радиаторной решеткой. Салон не по-тойотовски роскошен. Кстати, в отличие от Camry, в Авалоне используется более продвинутая мультимедийка — с поддержкой Apple CarPlay, точкой доступа в интернет и голосовым помощником Alexa. В базе идет двигатель V6 3.5, а гибридная силовая установка (состоит из атмосферника 2.5 и электромотора) предлагается за доплату.

Имя Hyundai Grandeur у нас известно — несколько лет назад корейцы продавали эту модель. Без особого успеха, правда. Машина последнего поколения, возможно, «зашла» бы лучше. У нее импозантный дизайн (одна только сетчатая радиаторная решетка со встроенными светодиодами чего стоит) и прогрессивный интерьер с сенсорным управлением климат-контролем. Компанию атмосфернику 2.5 составляет не двухлитровый мотор, как на Сонате, а V6 3.3 мощностью 290 л.с.

Kia K7 Premier — промежуточное звено между Оптимой и флагманским седаном К900. Выглядит помпезно: недаром название украшает премьерская приставка. В салоне нет привычного для современных моделей изобилия сенсорных панелей, а самая интересная фишка — встроенный видеорегистратор (возможность записи изображения с передней и задней камер). В отличие от родственного Hyundai Grandeur седан Kia можно приобрести и с дизелем (2,2 л, 202 л.с.).

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

HYUNDAI SONATA KIA OPTIMA TOYOTA CAMRY Снаряженная / полная масса, кг 1618 / 1980 1685 / 2050 1625 / 2030 Время разгона 0–100 км/ч 9,2 с 9,1 с 9,9 с Максимальная скорость 210 км/ч 210 км/ч 210 км/ч Радиус поворота 5,48 м 5,45 м 5,8 м Топливо / запас топлива, л АИ-92, АИ-95 / 60 АИ-92, АИ-95 / 70 АИ-92, АИ-95 / 60 Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 11,4 / 5,5 / 7,7 л / 100 км 12,0 / 6,2 / 8,3 л / 100 км 11,5 / 6,4 / 8,3 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 P4 / 16 Рабочий объем 2497 см³ 2359 см³ 2494 см³ Степень сжатия 10,5 11,3 10,4 Мощность 132 кВт /180 л.с. при 6000 об/мин 138 кВт / 188 л.с. при 6000 об/мин 133 кВт / 181 л.с. при 6000 об/мин Крутящий момент 232 Н·м при 4000 об/мин 241 Н·м при 4000 об/мин 231 Н·м при 4100 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний передний Коробка передач A6 A6 A6 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / з.х. 4,21 / 2,64 / 1,80 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,39 4,21 / 2,64 / 1,80 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,39 3,30 / 1,90 / 1,42 / 1,00 / 0,71 / 0,61 / 4,15 Главная передача 2,89 2,89 3,82 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые/дисковые дисковые вентилируемые/дисковые Шины 235/45 R18 215/55 R17 235/45 R18

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО Гарантия Дилеры (СТОА) HYUNDAI SONATA 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 187 KIA OPTIMA 15 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 195 TOYOTA CAMRY 10 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 113

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой ­экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал); 8 баллов — норма для машин этого класса.

Модель Hyundai Sonata Kia Optima Toyota Camry Рабочее место водителя Sonata и Optima порадовали удобными передними сиденьями — в Camry «мебель» попроще. По удобству органов управления — паритет. В Тойоте хороша аналоговая обзорность, в Сонате — цифровая. Optima не впечатлила ни той, ни другой. Сиденье 9 9 8 Органы управления 8 8 8 Обзор 9 8 9 Салон Больше всего понравилась передняя часть Сонаты — интерьер завтрашнего дня! Особенно впечатляет продвинутая мультимедийка. Самый просторный задний ряд — у Оптимы. Camry уступила ей совсем немного, но превзошла соперников по удобству посадки и обилию сервисных функций. По объему багажника Optima недосягаема для конкурентов. Передняя часть 9 8 8 Задняя часть 8 9 9 Багажник 8 9 8 Ходовые качества По динамике лидирует Sonata — после перехода в спортивный режим она становится стремительной. Она же порадовала отменными тормозами. Больше всего понравилась управляемость Camry и Сонаты. Optima же с точки зрения водителя пресновата. Динамика 9 8 8 Тормоза 9 8 8 Управляемость 9 8 9 Комфорт Лучше всего шумоизоляция — у Camry. Она же (вместе с Оптимой) лидирует по плавности хода. Но самое большое преимущество у Тойоты в графе «микроклимат» — сказывается наличие трехзонного климат-контроля и обогрева всей площади ветрового стекла, которых нет у Kia и Hyundai. Шум 8 8 9 Плавность хода 8 9 9 Климат 8 8 10 Приспособленность к России Самый солидный дорожный просвет у Оптимы — почти кроссоверные 170 мм. Впрочем, отставание конкурентов невелико. Дилерская сеть лучше развита у «корейцев». Кроме того, у них «нормальный» межсервисный пробег — у Тойоты он ниже на треть и составляет всего 10 000 км. Геометрическая проходимость 8 9 8 Сервис 9 9 8 Эксплуатация 9 9 8 Общая оценка 8,53 8,47 8,47

Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry — тест-драйв в цифрах Эксперты «За рулем» провели испытания трех бизнес-седанов, сравнили их по интерьеру, комфорту, управляемости, плавности хода и подготовили подробный технический справочник. Hyundai Sonata, Kia Optima и Toyota Camry — тест-драйв в цифрах