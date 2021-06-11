Toyota Camry 2021: все ее изменения

Если верить тойотовцам, седан Camry в своем сегменте в России лидирует в течение… 19 лет!
Но жизнь Camry никогда не была такой сложной, как сейчас: за первый квартал 2021 года, по данным АЕВ, у нас реализовано 5866 седанов K5 — и только 5028 Camry.
Ответ японцев — рестайлинговая Camry, которую начали выпускать в Питере с конца марта.
Больше трети покупателей Camry — «корпораты». Лояльность аудитории тоже очень велика: около 40% приобретают эту модель снова. Тойотовцы сами удивляются, как часто Camry нынешнего поколения XV70 покупают из-за дизайна. Поэтому рестайлинг провели по-скромному, чтобы ничего не испортить.
Дизайн
Сложно поверить, но передний бампер изменился. «Усы» на нижней решетке теперь другой формы, и в зависимости от версии могут иметь разное покрытие, от хрома до черноты. Решетка радиатора стала немного прямее, но по ее краям — те же фары, что были раньше. Славно, что на своих местах остались опционные фароомыватели и отдельные диодные противотуманки.
А вот всего два парковочных датчика — это несовременно. Не шучу: спереди сенсоры есть только по углам бампера, а в середине парктроник «слеп»! Хорошо хоть сзади радарных «глаза» отныне четыре (а не два, как прежде). В остальном корма не изменилась.
Хотя нет. В гамме появилась дизайн-версия GR Sport, сменившая S-Edition: вот у нее и задние фонари особенные, и по периметру кузова добавлено несколько визуальных штрихов в спортивном духе. А салон — с контрастной красной прострочкой.
Салон
И уж совсем удивительно, что центральные дефлекторы по-прежнему не закрываются: при включенном кондиционере из них всегда дует холодом.
Обидно, ведь в остальном салон интереснее и качественнее корейских. Передняя панель обтянута кожзамом с мягким подбоем, на стойках лобового стекла — ткань, на дверных рамках — аккуратное чернение, чтобы не видеть голый металл.
И организовано почти всё по-человечески. Большие подстаканники, отличный фиксируемый селектор автомата и полочка для телефона без проблем умещаются на тоннеле. Побурчать можно лишь на то, что кнопки обогрева руля и лобового стекла разлучены с блоком климат-контроля и прячутся слева.
Сзади сидеть удобно: качество отделки не уступает передней части салона.
Что под капотом?
У Camry остался широкий выбор из трех атмосферников, но начальные моторы 2.0 и 2.5 теперь такие же, как у кроссовера RAV4.
А младшая 150‑сильная Camry еще и сменила автомат на вариатор. Едет такой дуэт очень достойно, даже при малых нажатиях на напольный акселератор. Сколько придавил — так и поехал, без заминок и «ваты». А вариатор всегда делает вид, что перебирает 10 настоящих передач.
И первая из них — настоящая! При троганье и на малых скоростях шкивы «замыкаются» при помощи шестерни, выключая из работы ремень. Есть надежда, что вариатор проживет дольше среднестатистического, хотя эта конструкция Aisin появилась только в 2018 году и народного опыта по ней пока мало.
Camry 2.0 вовсе не овощ. По заявленному времени разгона она даже обгоняет дореформенную Camry 2.5: до 100 км/ч за 9,5 с против 9,9 с.
Мотор 2.5 (три четверти продаж!) теперь имеет 200 сил и восьмиступенчатую гидромеханику. Особых изменений я не почувствовал: такой седан и прежде был бодр, но в спорткар не превратился. Две «лишние» передачи должны снизить расход топлива — в смешанном цикле заявлено 6,8 л/100 км, на полтора литра меньше, чем раньше! И это по-прежнему бензин АИ‑92 (как и у двигателя 2.0).
Любимый многими и уникальный для сегмента топовый мотор V6 объемом 3,5 литра — это всё тот же уверенный мягкий разгон с любой скорости, хотя и лишенный драмы или надрыва. Особого баритона от 249‑сильного седана тоже не ждите: голосок лишь чуть поприятнее, чем у менее мощных версий — особенно если сравнивать с двухлитровой Camry, в которой моторчик вынужден постоянно крутится на оборотах выше 2000–3000.
|
ПРО ЖЕЛЕЗО
Материалы по теме6 самых надежных двигателей (из тех, что еще продаются)
Базовый двухлитровый атмосферник — модели M20A-FKS. Как и у предшественника 6AR-FSE, топливо впрыскивается комбинированно — в цилиндры и во впускной трубопровод. При прежних 150 л.с. максимальный крутящий момент подрос со 192 до 206 Н·м. Степень сжатия — 13,0. Двухлитровый мотор, как и все, теперь поставляется из Японии — а был китайского производства.
В паре с ним работает вариатор K120, известный c 2018 года и выпускаемый фирмой Aisin. Ради надежности силовой диапазон вариаторной части выбран небольшим — 5,00 (у конкурентов бывает больше семи). При троганье и на скоростях до 20–25 км/ч включается отдельная «первая передача», на которой шестерня механически связывает ведущие и ведомые шкивы. Аналогично устроен и задний ход.
M20A-FKS
Вариатор K120
Двигатель 2.5 тоже атмосферный, четырехцилиндровый, и отныне тоже оснащен комбинированным впрыском. Агрегат A25A-FKS сменил собой прежний 2AR-FE. Мощность теперь 200 л.с., а не 181, а момент — 243 Н·м против былых 231 Н·м. Степень сжатия подняли с 10,4 до 13,0. Как и у двигателя 2.0, передняя опора ради снижения вибраций сделана гидравлической.
«Автомат» теперь восьмиступенчатый, такой же, как на топ-версии 3.5 V6 (249 л.с.), но со своими передаточными числами. Эта коробка Aisin хорошо известна и ставится на многие машины от Volvo и BMW до Peugeot.
A25A-FKS
Восьмиступенчатый автомат
Все моторы теперь официально отвечают шестому экологическому классу, но допускают применение бензина АИ‑92.
Как едет?
Базовыми отныне стали 17‑дюймовые колеса, но в остальном шасси модернизация миновала. Это хорошая новость, потому что Camry весьма достойно сочетала плавность хода с управляемостью, не лишенной интересных ноток. Смотрите сами: руль делает всего 2,6 оборота от упора до упора, а электромотор его «помощника» в спортивных традициях расположен на рейке, а не на рулевом валу.
Уже садясь в водительское кресло, смело берущее за бедра, ты перестаешь ждать от седана вальяжности или расслабленности прошлых поколений Camry. Их и нет — кузов не раскачивается на волнах и чуть излишне повторяет средние волны покрытия. Зато самые мелкие и самые крупные дорожные неприятности гасятся уверенно, особенно на «17 дюймах». На них и шума от дороги меньше — базовую Camry в целом можно назвать тихой.
Но колес у Camry теперь четыре. Раньше было пять: в багажник клали полноценную запаску на литом диске, а теперь на её месте докатка. Объем для груза не изменился. Аргументация? Водители всё равно разучились менять колеса самостоятельно и скорее вызовут эвакуатор, чем начнут прилаживать домкрат.
|
ЦЕНЫ И КОМПЛЕКТАЦИИ
Фиксированных комплектаций у Камри аж восемь. Начальный Стандарт за 1 846 000 рублей не очень интересен — у такой машины нет даже кожаной обивки руля и круиз-контроля. Достойные Camry начинаются с 1 933 000 рублей за двухлитровый Стандарт Плюс или с 2 117 000 за вариант с мотором 2.5.
Материалы по темеСравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков
Топовый двигатель V6 сочетается либо с набором GR Sport (2 669 000), либо с максимальной комплектацией Executive Safety за 2 882 000 рублей. Самая навороченная Camry стоит почти три миллиона!
На мой взгляд, оптимальный вариант — Элеганс за 2 257 000 рублей. Такие машины бывают только с 200‑сильным двигателем 2.5. Здесь есть всё, что нужно для жизни, включая подогревы руля и лобового стекла, а медиасистема — уже с большим 9‑дюймовым экраном вместо базового 7‑дюймового. Не хватает разве что комплекса водительских ассистентов Toyota Safety Sense. Зато колеса у Элеганса еще 17‑дюймовые: на них Camry катит тише и плавнее, чем на 18‑дюймовых.
***
С обновлением тойотовцы поскромничали. Но Camry покупатели ценят не за обилие дисплеев или цепляющую внешность. Частичный переход на вариатор и отказ от полноразмерной запаски — смелые решения. Однако новые моторы хороши, а шасси у Camry и было одним из лучших среди одноклассников. Поэтому белый флаг на фоне наступления корейцев точно вывешивать рано.
|Откровенных провалов нет ни в чём
|Обновляться надо активнее
|
Toyota Camry
|
2.0
|
2.5
|
3.5
|
Длина / ширина / высота / база
|
4885 / 1840 / 1455 / 2825 мм
|
Снаряженная / полная масса
|
1560 / 2030 кг
|
1555 / 2030 кг
|
1680 / 2100 кг
|
Объем багажника
|
493 л
|
Двигатель
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1987 см³; 110 кВт/150 л.с. при 6600 об/мин; 206 Н·м при 4900 об/мин
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2487 см³; 147 кВт/200 л.с. при 6600 об/мин; 243 Н·м при 5000 об/мин
|
бензиновый, V6, 3456 см³; 183 кВт/249 л.с. при 6600 об/мин; 356 Н·м при 4700 об/мин
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
9,5 с
|
8,7 с
|
7,7 с
|
Максимальная скорость
|
210 км/ч
|
210 км/ч
|
220 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ‑92 / 60 л
|
Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл
|
7,7 / 5,0 / 6,0 л / 100 км
|
9,3 / 5,4 / 6,8 л / 100 км
|
12,5 / 6,4 / 8,7 л / 100 км
|
Трансмиссия
|
передний привод; CVT
|
передний привод; А8
|
передний привод; А8
- Хотите пройти техосмотр без проблем? Тогда вам нужна качественная аптечка «За рулем» с оптимальным составом и лучший огнетушитель по результатам наших тестов. Идеальным дополнением станет набор автомобилиста в удобной сумке.
Фото: Toyota