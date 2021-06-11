Toyota Camry 2021: все ее изменения

Внешность Камри рестайлинг затронул лишь слегка. Зато теперь у нее вариатор и другие сомнительные решения.

Если верить тойотовцам, седан Camry в своем сегменте в России лидирует в течение… 19 лет!

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Но жизнь Camry никогда не была такой сложной, как сейчас: за первый квартал 2021 года, по данным АЕВ, у нас реализовано 5866 седанов K5 — и только 5028 Camry.

Ответ японцев — рестайлинговая Camry, которую начали выпускать в Питере с конца марта.

Больше трети покупателей Camry — «корпораты». Лояльность аудитории тоже очень велика: около 40% приобретают эту модель снова. Тойотовцы сами удивляются, как часто Camry нынешнего поколения XV70 покупают из-за дизайна. Поэтому рестайлинг провели по-скромному, чтобы ничего не испортить.

Дизайн

Сложно поверить, но передний бампер изменился. «Усы» на нижней решетке теперь другой формы, и в зависимости от версии могут иметь разное покрытие, от хрома до черноты. Решетка радиатора стала немного прямее, но по ее краям — те же фары, что были раньше. Славно, что на своих местах остались опционные фароомыватели и отдельные диодные противотуманки.

Toyota Camry. Цена в России от 1 846 000 ₽. Дорожный просвет не самый большой — заявлено 155 мм. Заводской силовой защиты снизу нет.

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А вот всего два парковочных датчика — это несовременно. Не шучу: спереди сенсоры есть только по углам бампера, а в середине парктроник «слеп»! Хорошо хоть сзади радарных «глаза» отныне четыре (а не два, как прежде). В остальном корма не изменилась.

Хотя нет. В гамме появилась дизайн-версия GR Sport, сменившая S-Edition: вот у нее и задние фонари особенные, и по периметру кузова добавлено несколько визуальных штрихов в спортивном духе. А салон — с контрастной красной прострочкой.

Исполнение GR Sport отличается отсутствием хрома в пользу черного глянцевого декора, «просветленными» задними фонарями и задним спойлером. В новых красном и синем цветах можно заказать и обычную Camry.

Салон

В интерьер всех машин рестайлинг принес новую медиасистему с вынесенными наверх, над дефлекторами, экраном размером до 9 дюймов. Ну как новую… Вроде бы и быстродействие улучшено, и появились интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto — но оформление и шрифты в стиле 1980‑х бережно сохранены.

Щиток приборов бывает с маленьким или большим экраном. Основные шкалы всегда ясные и удобные. В топ-версии есть ­проекция на лобовое стекло. Круиз-контроль может быть обычным или адаптивным, а вот ограничителя скорости нет. Центральный дисплей возвысился над панелью да изменилась текстура декоративных вставок — вот и все новости. Посадка за рулем удобна, педаль газа — напольная. Слева за рулем прячутся до семи кнопок, причем собранных вместе вне всякой логики.

Работает обновленная медиасистема вменяемо, но смотреть без слез на ретрографику невозможно. Качество картинки с камеры заднего вида или камер кругового обзора тоже несовременное.

И уж совсем удивительно, что центральные дефлекторы по-прежнему не закрываются: при включенном кондиционере из них всегда дует холодом.

Обидно, ведь в остальном салон интереснее и качественнее корейских. Передняя панель обтянута кожзамом с мягким подбоем, на стойках лобового стекла — ткань, на дверных рамках — аккуратное чернение, чтобы не видеть голый металл.

И организовано почти всё по-человечески. Большие подстаканники, отличный фиксируемый селектор автомата и полочка для телефона без проблем умещаются на тоннеле. Побурчать можно лишь на то, что кнопки обогрева руля и лобового стекла разлучены с блоком климат-контроля и прячутся слева.

Сзади сидеть удобно: качество отделки не уступает передней части салона.

Для крупных людей сиденья тесноваты в области бедер, но в остальном удобны. Даже несмотря на то, что поясничный подпор регулируется лишь в одном направлении.

Для задних пассажиров Camry — удачный вариант. Места достаточно, сиденье спрофи­лировано приятно. В двух топ-версиях спинки задних сидений регулируются по углу наклона, а климат-контроль становится трехзонным. Правда, тогда для длинномеров остается только небольшой лючок в подлокотнике.

Что под капотом?

У Camry остался широкий выбор из трех атмосферников, но начальные моторы 2.0 и 2.5 теперь такие же, как у кроссовера RAV4.

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А младшая 150‑сильная Camry еще и сменила автомат на вариатор. Едет такой дуэт очень достойно, даже при малых нажатиях на напольный акселератор. Сколько придавил — так и поехал, без заминок и «ваты». А вариатор всегда делает вид, что перебирает 10 настоящих передач.

И первая из них — настоящая! При троганье и на малых скоростях шкивы «замыкаются» при помощи шестерни, выключая из работы ремень. Есть надежда, что вариатор проживет дольше среднестатистического, хотя эта конструкция Aisin появилась только в 2018 году и народного опыта по ней пока мало.

Camry 2.0 вовсе не овощ. По заявленному времени разгона она даже обгоняет дореформенную Camry 2.5: до 100 км/ч за 9,5 с против 9,9 с.

Мотор 2.5 (три четверти продаж!) теперь имеет 200 сил и восьмиступенчатую гидромеханику. Особых изменений я не почувствовал: такой седан и прежде был бодр, но в спорткар не превратился. Две «лишние» передачи должны снизить расход топлива — в смешанном цикле заявлено 6,8 л/100 км, на полтора литра меньше, чем раньше! И это по-прежнему бензин АИ‑92 (как и у двигателя 2.0).

Любимый многими и уникальный для сегмента топовый мотор V6 объемом 3,5 литра — это всё тот же уверенный мягкий разгон с любой скорости, хотя и лишенный драмы или надрыва. Особого баритона от 249‑сильного седана тоже не ждите: голосок лишь чуть поприятнее, чем у менее мощных версий — особенно если сравнивать с двухлитровой Camry, в которой моторчик вынужден постоянно крутится на оборотах выше 2000–3000.

ПРО ЖЕЛЕЗО Материалы по теме 6 самых надежных двигателей (из тех, что еще продаются) Базовый двухлитровый атмосферник — модели M20A-FKS. Как и у предшественника 6AR-FSE, топливо впрыскивается комбинированно — в цилиндры и во впускной трубопровод. При прежних 150 л.с. максимальный крутящий момент подрос со 192 до 206 Н·м. Степень сжатия — 13,0. Двухлитровый мотор, как и все, теперь поставляется из Японии — а был китайского производства. В паре с ним работает вариатор K120, известный c 2018 года и выпускаемый фирмой Aisin. Ради надежности силовой диапазон вариаторной части выбран небольшим — 5,00 (у конкурентов бывает больше семи). При троганье и на скоростях до 20–25 км/ч включается отдельная «первая передача», на которой шестерня механически связывает ведущие и ведомые шкивы. Аналогично устроен и задний ход. M20A-FKS Вариатор K120 Двигатель 2.5 тоже атмосферный, четырехцилиндровый, и отныне тоже оснащен комбинированным впрыском. Агрегат A25A-FKS сменил собой прежний 2AR-FE. Мощность теперь 200 л.с., а не 181, а момент — 243 Н·м против былых 231 Н·м. Степень сжатия подняли с 10,4 до 13,0. Как и у двигателя 2.0, передняя опора ради снижения вибраций сделана гидравлической. «Автомат» теперь восьмиступенчатый, такой же, как на топ-версии 3.5 V6 (249 л.с.), но со своими передаточными числами. Эта коробка Aisin хорошо известна и ставится на многие машины от Volvo и BMW до Peugeot. A25A-FKS Восьмиступенчатый автомат Все моторы теперь официально отвечают шестому экологическому классу, но допускают применение бензина АИ‑92.

Как едет?

Базовыми отныне стали 17‑дюймовые колеса, но в остальном шасси модернизация миновала. Это хорошая новость, потому что Camry весьма достойно сочетала плавность хода с управляемостью, не лишенной интересных ноток. Смотрите сами: руль делает всего 2,6 оборота от упора до упора, а электромотор его «помощника» в спортивных традициях расположен на рейке, а не на рулевом валу.

Багажник машины за 2–3 млн рублей удивляет отсутствием электропривода крышки. Зато резиновые коврики для салона и грузового отсека кладут уже на заводе.

Уже садясь в водительское кресло, смело берущее за бедра, ты перестаешь ждать от седана вальяжности или расслабленности прошлых поколений Camry. Их и нет — кузов не раскачивается на волнах и чуть излишне повторяет средние волны покрытия. Зато самые мелкие и самые крупные дорожные неприятности гасятся уверенно, особенно на «17 дюймах». На них и шума от дороги меньше — базовую Camry в целом можно назвать тихой.

Но колес у Camry теперь четыре. Раньше было пять: в багажник клали полноценную запаску на литом диске, а теперь на её месте докатка. Объем для груза не изменился. Аргументация? Водители всё равно разучились менять колеса самостоятельно и скорее вызовут эвакуатор, чем начнут прилаживать ­домкрат.

ЦЕНЫ И КОМПЛЕКТАЦИИ Фиксированных комплектаций у Камри аж восемь. Начальный Стандарт за 1 846 000 рублей не очень интересен — у такой машины нет даже кожаной обивки руля и круиз-контроля. Достойные Camry начинаются с 1 933 000 рублей за двухлитровый Стандарт Плюс или с 2 117 000 за вариант с мотором 2.5. Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков Топовый двигатель V6 сочетается либо с набором GR Sport (2 669 000), либо с максимальной комплектацией Executive Safety за 2 882 000 рублей. Самая навороченная Camry стоит почти три миллиона! На мой взгляд, оптимальный вариант — Элеганс за 2 257 000 руб­лей. Такие машины бывают только с 200‑сильным двигателем 2.5. Здесь есть всё, что нужно для жизни, включая подогревы руля и лобового стекла, а медиасистема — уже с большим 9‑дюймовым экраном вместо базового 7‑дюймового. Не хватает разве что комплекса водительских ассистентов Toyota Safety Sense. Зато колеса у Элеганса еще 17‑дюймовые: на них Camry катит тише и плавнее, чем на 18‑дюймовых.

***

С обновлением тойотовцы поскромничали. Но Camry покупатели ценят не за обилие дисплеев или цепляющую внешность. Частичный переход на вариатор и отказ от полноразмерной запаски — смелые решения. Однако новые моторы хороши, а шасси у Camry и было одним из лучших среди одноклассников. Поэто­му белый флаг на фоне наступления корейцев точно вывешивать рано.

Водительские ассистенты Toyota Safety Sense обновились. В частности, «авторулевой» теперь держит машину посреди полосы, а автоторможение распознает также пешеходов и велосипедистов.

Откровенных провалов нет ни в чём Обновляться надо активнее

Toyota Camry 2.0 2.5 3.5 Длина / ширина / высота / база 4885 / 1840 / 1455 / 2825 мм Снаряженная / полная масса 1560 / 2030 кг 1555 / 2030 кг 1680 / 2100 кг Объем багажника 493 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1987 см³; 110 кВт/150 л.с. при 6600 об/мин; 206 Н·м при 4900 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2487 см³; 147 кВт/200 л.с. при 6600 об/мин; 243 Н·м при 5000 об/мин бензиновый, V6, 3456 см³; 183 кВт/249 л.с. при 6600 об/мин; 356 Н·м при 4700 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,5 с 8,7 с 7,7 с Максимальная скорость 210 км/ч 210 км/ч 220 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92 / 60 л Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 7,7 / 5,0 / 6,0 л / 100 км 9,3 / 5,4 / 6,8 л / 100 км 12,5 / 6,4 / 8,7 л / 100 км Трансмиссия передний привод; CVT передний привод; А8 передний привод; А8





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Фото: Toyota