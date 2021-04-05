Обновленная Toyota Camry: продажи начались

У автомобиля обновлены двигатели и впервые применяется вариатор с «механической» первой передачей. Цены — от 1 846 000 рублей.

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Внешние изменения у Toyota Camry Fl небольшие: слегка обновлены бампер, нижняя решетка радиатора и колесные диски, а также появилось два новых цвета кузова — синий и красный металлики.

Двигатели объемом 2,0 и 2,5 литра получили улучшенные характеристики крутящего момента и мощности, а также сниженный расход топлива. По-прежнему предлагают бензиновый мотор V6 объемом 3,5 литра. Моторы 2.5 и 3.5 работают с 8-ступенчатым автоматом. Двухлитровый двигатель комплектуется вариатором Direct Shift CVT, совмещающим преимущества разных типов трансмиссии: механической (старт с места, движение «внатяг» по бездорожью) и вариатора (в остальных режимах движения). Благодаря новой коробке время разгона до сотни сократилось с 11 до 9,5 секунд.

Доступна также новая специальная версия Toyota Camry GR Sport с двухцветной окраской кузова и особыми элементами оснащения. В таком автомобиле можно выбрать режимы движения: Eco, Normal и Sport. В салоне на многих элементах отделки красная прострочка, а также эксклюзивный дизайн декоративных вставок и логотип GR на кнопке пуска двигателя и обратной стороне ключа зажигания.

Обновленный автомобиль с конца марта выпускают на заводе в Санкт-Петербурге.

Toyota Camry Fl предлагают в 8 комплектациях, цены на автомобиль начинаются от 1 846 000 рублей до 2 882 000 рублей.

Фото: Toyota